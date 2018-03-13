Новейшая история отравлений

С начала этой недели новостные выпуски стали напоминать романы Тома Клэнси времен холодной войны, написанные им после прочтения подшивки научно-популярного журнала «Химия и жизнь» за 1984 год…

Я ожидала, что в ближайшие дни могут убить информатора ВАДА Г. Родченкова для создания информационного повода грядущего продления санкций против России, но жизнь оказалась интереснее любых самых смелых предположений.

Итак.

1 марта президент РФ выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ, где показал видеопрезентации новейших систем российских вооружений, в том числе боевых лазеров.

2 марта с появлением петиции на Change.orgбыла обнародована информация о массовом отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева (ТАНТК им. Бериева). Отравления сотрудников были замечены еще в ноябре 2017 года, но в публичное пространство скандал вышел именно 2 марта:

http://www.donnews.ru/Sluhi-podtverdilis-sotrudniki-TANTK-imeni-Berieva-massovo-otravilis-talliem_33192

Сколько человек отравились, до сих пор неизвестно, официально их число не называет ни одно ведомство. СМИ сообщают о 25 пострадавших. Информированный источник donnews.ru утверждает, что их всего одиннадцать. Все отравившиеся — офисные работники, сотрудники юридического и экономического отделов. По словам сотрудника юридического отдела ТАНТК Инны Алейниковой, находящейся на лечение в НИИ скорой помощи Склифософского, первые симптомы отравления она и её коллеги почувствовали в декабре. — Главный врач медсанчасти завода отправлял обратившихся с жалобами сотрудников по домам со словами: «Ничего страшного не происходит». Поначалу состояние и впрямь было похоже на обычное ОРВИ. Когда стало хуже, нас повезли в таганрогскую БСМП и положили в терапевтическое отделение. После выписки сохранились головная боль, слабость, болела кожа и суставы. По собственной инициативе я и ещё шесть человек приехали в Москву, где нам поставили точный диагноз и назначили лечение. Жена ведущего инженера-конструктора ТАНТК им. Бериева Елена Колесникова, разместившая петицию о помощи на Change.org, уверяет, что первые симптомы её муж Дмитрий почувствовал 11 ноября, а через четыре дня у него начали выпадать волосы и неметь конечности. Несколько раз в течение двух месяцев мужчину госпитализировали в БСМП Таганрога, он проходил лечение в Ростовской областной клинической больнице, но как только после выписки попадал домой, симптомы возвращались с новой силой. Сам Дмитрий Колесников сообщает, что он — единственный пострадавший среди инженеров. Руководство завода: мы ни при чём Руководство завода всё это время сохраняло молчание. Лишь вечером 1 марта ведущий инженер завода Владимир Карагодин на своих личных страницах в соцсетях разместил короткий пост о том, что «у нескольких работников предприятия действительно наблюдаются последствия серьёзного отравления солями тяжёлых металлов (таллий). Причины и место отравления неизвестны». При этом пост он иллюстрировал картинкой, намекающей на большое количество слухов вокруг проблемы. Днём позже, 2 марта, на сайте ТАНТК им. Бериева появился официальный комментарий, из которого следует, что руководство завода не может объяснить, откуда появился таллий. В производственном процессе этот тяжёлый металл не применяется. Все помещения, в которых трудились пострадавшие, проверили специалисты Роспотребнадзора Ростовской области. Признаки содержания вредных и токсичных веществ, в частности таллия, в помещениях не зафиксированы. В том же комментарии сообщается, что работникам оказывается материальная помощь на первичное лечение, также будут выделены средства на последующую реабилитацию. Расследованием инцидента занимаются уполномоченные органы, проводится доследственная проверка. В правоохранительных органах тихо Журналисту donnews.ru не удалось выяснить, какие именно «уполномоченные органы» ведут проверку. В пресс-службах Следственного комитета по Ростовской области, Южного следственного управления на транспорте и областной прокуратуры сообщили, что их ведомства предприятие не проверяют. При этом в неофициальной беседе уверили, что проверка всё же проводится «кем надо».

http://spektr.press/nazemnye-misheni-kto-otravil-talliem-sotrudnikov-oboronnogo-zavoda-v-taganroge/

ТАНТК имени Бериева — оборонный завод, здесь работают более 7 тысяч человек. Здесь разработан самолет-амфибия Бе-200 «Альтаир», который по ряду летных характеристик не имеет аналогов в мире. Основным заказчиком этих воздушных судов является МЧС России. Для Минобороны России на заводе собирают летающие «радары» нового поколения — многофункциональные авиационные комплексы радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер». И все отравления на заводе совпадают по времени с моментом, когда на заводе подходила к концу работа по первому запуску этого самолета. А-100 задуман как ответ американскому AWACS (Airborne early Warning and Control System, Авиационная система раннего предупреждения и управления — прим. «Спектра»). Такие авиационные комплексы позволяют осуществлять дальнее обнаружение объектов противника, наводить на них средства поражения и координировать действия всех сил в ходе боевых действий. Предшественник А-100, созданный в 70-х годах самолет А-50, не способен справляться с современными угрозами: в частности, эффективно обнаруживать появившиеся в США истребители пятого поколения F-22 и F-35. — Такие самолеты нужны как можно быстрей, — сказал корреспонденту «Спектра» про А-100 военный летчик 1-го класса, полковник в отставке ВВС Павел Кириллов. – Они способны обнаружить наземные и морские объекты в радиусе до 500 км. И на расстоянии до 1000 км распознают самолеты НАТО пятого поколения, которые уже летают в Сирии. А-100, работа по созданию которого началасьв 2004 году, производят в общей сложности три предприятия: Ульяновский авиационный завод, концерн «Вега», и, наконец, ТАНТК имени Г. И.Бериева. Именно на последнем из них на самолет устанавливают электронную аппаратуру и проводят финальные испытания машины. Несколько раз сроки поступления А-100 в войска переносились. В 2011 году экс-главком ВВС РФ, генерал-полковник Александр Зеленин обещал, что самолет выпустят к 2016 году. Заместитель министра обороны Юрий Борисов в ходе последнего посещения завода сказал, что в первом квартале 2019 года самолет будет готов. В конце концов первый полет «летающего радара» состоялся — это произошло 18 ноября 2017 года. — Да, мы в этот день впервые запустили А-100, — подтвердил в ходе телефонного разговора с корреспондентом «Спектра» пресс-секретарь ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (в его состав входит ТАНТК им. Бериева) Максим Сысоев.

Следственные органы «проводят проверку» по факту массового отравления. Уголовное дело за три месяца «проверки» не возбудили? Все еще проверяют? У нас что, в МВД и ФСБ только британские агенты работают, других агентов не осталось? Или это кто-то от Минобороны отжимал предприятие с хорошими военными заказами под себя и потравил юридический и экономический отделы предприятия вкупе с ведущим конструктором? Чем можно объяснить столь длительное отсутствие результатов следствия? Где посадки?

Версия, что шпионский скандал в Великобритании с отравлением Скрипаля устроен британскими спецслужбами всего через 2 дня после размещения информации о массовом отравлении на Change.org, чтобы отвлечь внимание от операции британской разведки по массовому отравлению сотрудников ТАНТК им. Бериева?

Заготовленные «впрок» объекты для ликвидации под фальшивым флагом есть в запасе у каждой уважающей себя спецслужбы. Скрипаль, понятное дело, был под постоянным наблюдением британских спецслужб, поэтому, как потенциальный объект для ликвидации был весьма удобен. Скандал с убийством в Лондоне в 2006 году другого российского перебежчика – А. Литвиненко, несомненно, усилил резонанс от отравления С. Скрипаля. Российские спецслужбы не могли этого не понимать, что частично снимает с них подозрения, но не отменяет очередной виток антироссийских санкций. Моя первая (в порядке поступления) версия — покушение на убийство Скрипаля — это попытка отвлечь внимание общественности от массового отравления сотрудников российского оборонного предприятия, которое могло быть провалившейся операцией британских или американских спецслужб.

Помимо начавшегося скандала с массовым отравлением сотрудников оборонного предприятия, 2 марта Мин. обороны объявило о подготовке провокации в Восточной Гуте с использованием хим. Оружия под фальшивым флагом, с последующим обвинением в использовании хим. Оружия правительства Б. Асада и России.

https://topwar.ru/137127-boeviki-gotovyat-provokacii-s-otravlyayuschimi-veschestvami-v-vostochnoy-gute.html

2 марта 2018 Сирийские террористы готовят провокации с отравляющими веществами в Восточной Гуте, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. От сирийской стороны поступила информация о готовящейся группировками “Джебхат ан-Нусра”*, “Фейлак ар-Рахман”* и “Ахрар аш-Шам”* провокации с использованием отравляющих веществ. Целью является обвинение правительственных войск в применении химического оружия в Восточной Гуте, поэтому акция готовится вблизи линии соприкосновения с сирийской армией. Жертвы среди мирного населения будут использованы для обвинения руководства Сирии западными странами в применении химического оружия против собственного народа — сказал он.

Евтушенко отметил, что сирийское командование категорически заявило, что не только не планирует применять химоружие против собственного народа, но и не имеет его в принципе, передает РИА Новости.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Обнаружение в центре города Солсбери С. Скрипаля и его дочери в бессознательном состоянии произошло 4 марта. Что выгодно отличает расследование отравления шпиона-перебежчика С. Скрипаля, от расследования массового отравления юристов, экономистов и ведущего конструктора Таганрогского завода, так это количество сотрудников полиции, привлеченных к расследованию:

http://www.bbc.com/russian/features-43356705

Для помощи полиции в Солсбери откомандированы 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, недавно участвовавших в учениях по отражению токсической угрозы, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил и эксперты расположенного неподалеку Центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны. “Это расследование направлено на обеспечение безопасности людей, а также на сбор всех доказательств, чтобы, когда дело дошло до установления подозреваемых, мы были абсолютно уверены”, – подчеркнула Радд. Отравленные россияне были найдены без сознания в центре города в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье “покушение на убийство”, хотя ранее обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества. Заместитель министра внутренних дел по безопасности Бен Уоллес сказал в интервью Би-би-си в субботу, что правительство готово направить на расследование все имеющиеся ресурсы. Он назвал отравление двух россиян крайне серьезным инцидентом с ужасающими последствиями. “Кто-то приехал на нашу землю, – сказал Уоллес, – нагло, дерзко совершил подлое преступление с использованием нервно-паралитического вещества, запрещенного международным законодательством, и потенциально поставил под угрозу множество людей”.

06 марта в Сирии разбился Ан-26 Минобороны.

https://www.rbc.ru/politics/06/03/2018/5a9eec979a794779fc4d4a17

В ведомстве официально заявили, что среди погибших при крушении самолета были генерал-майор и 26 офицеров, передает ТАСС. По данным Минобороны, на борту самолета помимо них находились прапорщики и военнослужащие контрактной службы, гражданских на борту не было.

Командиром самолета был летчик первого класса с налетом более 3 тыс. часов, он до этого уже выполнял посадки на Хмеймиме, заявили в министерстве. Военные также отметили, что погодные условия для посадки во вторник «были простыми». Кроме того, в Минобороны уточнили, что самолет летел с авиабазы Квайрес в сирийском Алеппо.

Но МИД Сирии продолжает распространять информацию о подготовке провокации с применением хим оружия под фальшивым флагом в Восточной Гуте с последующим обвинением Б. Асада и России.

http://www.newsru.com/world/10mar2018/ghuta.html

МИД Сирии заявил о подготовке “инсценировки” химатаки в Восточной Гуте Боевики в Восточной Гуте в пригороде Дамаска намерены инсценировать 11 марта химическую атаку и обвинить в ней правительственные силы Сирии. Об этом сообщил журналистам в субботу замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад. МИД утверждает, что у боевиков тонны химикатов, а на Западе не хотят знать правду. “Мы получили информацию, что боевики в Восточной Гуте намерены инсценировать химическую атаку Хан-эш-Шари между населенными пунктами Мисраба и Битсава. Террористы “Тахрир аш-Шам” намерены принести в жертву несколько женщин для этих целей и произвести информационный вброс. Этот “спектакль”, как ожидается, может произойти 11 марта”, – цитирует представителя МИД агентство ТАСС. Он также заявил, что Сирия ни разу не отказывала комиссии ОЗХО в расследованиях на территории страны: “Двери Сирии всегда открыты для международных организаций, которые проводят расследования. По факту нам пришли десятки заявок от различных комитетов по расследованиям. Мы не отклонили ни одной, не препятствовали их проезду в любую часть Сирии. Но они не стали этого делать, вот в чем проблема”. Как отметил Фейсал Микдад, комиссия ОЗХО не верит результатам расследований сирийского руководства по химоружию, однако специалисты организации не приезжали в Сирию с целью верифицировать данные. Восточная Гута около Дамаска – район, где развернулось ожесточенное противостояние между правительственными силами и контролирующими местность экстремистами. 8 марта ООН объявила, что за два дня боев в Восточной Гуте погибли более 100 человек.

Восточная Гута — район около Дамаска, поэтому, получив повод для вмешательства, войска США и «антитеррористической коалиции» наконец-то отбомбятся по правительственным кварталам Дамаска. Мешает им протащить соответствующую резолюцию через ООН только Россия. Она же мешает и разбомбить правительство Б. Асада.

Отсюда версия вторая: вероятно, в самое ближайшее время будет обнаружено, что при отравлении С. Скрипаля злоумышленники использовали вещество, для приготовления которого необходимы те же компоненты хим. оружия, которые будут в ближайшее время «найдены» в Восточной Гуте.

Пока британцы ищут «солдатскую причину» для обвинения Москвы, немцы с интересом наблюдают за развитием событий.

https://vz.ru/news/2018/3/13/912189.html?utm_source=smi2

Немецкие журналисты предположили, что на обвинения Лондона о причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Москва ответит требованием неопровержимых судебных доказательств, которые Британия, вероятно, не сможет предоставить. …В понедельник глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что Россия «с большой долей вероятности» причастна к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, а орудием преступления якобы стало химическое оружие из семейства веществ «Новичок», созданного во времена СССР. Британские СМИ сообщили, что антироссийские меры, которые Великобритания планирует принять в отношении Москвы в связи с обвинением в отравлении Скрипаля и его дочери, могут начаться с высылки российских дипломатов, в том числе посла России. Евросоюз уже пообещал проявить солидарность с Британией по делу Скрипаля. Тем временем ветеран спецслужб, сенатор Игорь Морозов заявил, что Россия прекратила производство газа «Новичок» и уничтожила все его запасы, это подтверждено международными наблюдателями Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Выход из сложившейся ситуации есть: расследовать отравление сотрудников военного завода, выловить отравителей, и показать их чистосердечные признания в работе на британскую разведку по РТ.