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Попил чаек в аэропорту

17:09. 20 августа 2020 246 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Врачи омской больницы сообщают, что состояние Навального удалось стабилизировать и он сейчас лежит в коме 2-й степени с острой формой токсичного отравления.
Для любителей ироничных совпадений – лечащего врача Навального зовут Александр Григорьевич (но не Лукашенко, а так бы был всем гэгам гэг). Вот так и была установлена связь отравления Навального с событиями в Белоруссии, которые так искали отечественные конспирологи.

Охранители заявляют, что Навальный всю ночь где-то бухал и отравление связано с чрезмерным употреблением самогона.



Борцы с режимом заявляют, что на самом деле Навальный столько не пьет и опять Путин всех травит чаем.



В Кремле Навальному пожелали выздоровления.

На видео из аэропорта https://twitter.com/Iva3Iva/status/1296439993012035584 пресловутый "чай с полонием" Навальному принес его коллега по борьбе с коррупцией.
Так что если там ему чего-то и подсыпали в стакан, надо изучать, где шлялся помощник.


Крики Навального в самолете.


Свидетельства очевидца.



В общем, надо посмотреть, что следствие покажет и что скажут врачи – действительно ли траванули или просто еще одна жертва бухача.
Касательно моего отношения к Навальному, то его можно отнести к разряду "отверстий для выпуска газов из государственного организма", как один из великих князей в свое время охарактеризировал первую Государственную Думу.
Для текущей модели "управляемой демократии" сформированной при Суркове, который наплодил за время своего руления внутренней политикой немало симулякров, это вполне естественная и логичная фигура.



С точки зрения подрыва данной системы "стабильности", ликвидация Навального, через которого стравливают пар общественного недовольства, вполне логичный ход, если конечно это было именно отравление.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6110698.html

Метки: либералы, навальный, Омск, Путин

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