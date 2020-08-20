Попил чаек в аэропорту
17:09. 20 августа 2020 246 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Врачи омской больницы сообщают, что состояние Навального удалось стабилизировать и он сейчас лежит в коме 2-й степени с острой формой токсичного отравления.
Для любителей ироничных совпадений – лечащего врача Навального зовут Александр Григорьевич (но не Лукашенко, а так бы был всем гэгам гэг). Вот так и была установлена связь отравления Навального с событиями в Белоруссии, которые так искали отечественные конспирологи.
Охранители заявляют, что Навальный всю ночь где-то бухал и отравление связано с чрезмерным употреблением самогона.
Борцы с режимом заявляют, что на самом деле Навальный столько не пьет и опять Путин всех травит чаем.
В Кремле Навальному пожелали выздоровления.
На видео из аэропорта https://twitter.com/Iva3Iva/status/1296439993012035584 пресловутый "чай
Так что если там ему чего-то и подсыпали в стакан, надо изучать, где шлялся помощник.
Крики Навального в самолете.
Свидетельства очевидца.
В общем, надо посмотреть, что следствие покажет и что скажут врачи – действительно ли траванули или просто еще одна жертва бухача.
Касательно моего отношения к Навальному, то его можно отнести к разряду "отверстий для выпуска газов из государственного организма", как один из великих князей в свое время охарактеризировал первую Государственную Думу.
Для текущей модели "управляемой демократии" сформированной при Суркове, который наплодил за время своего руления внутренней политикой немало симулякров, это вполне естественная и логичная фигура.
С точки зрения подрыва данной системы "стабильности", ликвидация Навального, через которого стравливают пар общественного недовольства, вполне логичный ход, если конечно это было именно отравление.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6110698.html
Горе то какое?
А какое?