Что происходит в Белоруссии на самом деле
В последнее время о событиях в Белоруссии поступала самая противоречивая информация. Но время проходит, и объективную картину происходящего уже можно сложить. В новом ролике записанным совместно с ресурсом «Политраша» ваш покорный слуга постарался сложить все кусочки мозаики того что на наших глазах происходило происходит и вероятнее всего будет происходить в Белоруссии. Итак, всё о событиях в Белоруссии что называется по полочкам.
P.S. Предыдущие выпуски роликов с «Политрашей»:
- Почему банят в YouTube и Instagram, что случилось с ЦБ
- Плюсы и минусы Лукашенко, интеграция России и Белоруссии
- Голосование, провокации, флаг ЛГБТ над посольствами
- Поправки в Конституцию – «да» или «нет»
Источник: https://nstarikov.ru/chto-proishodit-v-belorussii-na-samom-dele-118357