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Что происходит в Белоруссии на самом деле

15:55. 20 августа 2020 192 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В последнее время о событиях в Белоруссии поступала самая противоречивая информация. Но время проходит, и объективную картину происходящего уже можно сложить. В новом ролике записанным совместно с ресурсом «Политраша» ваш покорный слуга постарался сложить все кусочки мозаики того что на наших глазах происходило происходит и вероятнее всего будет происходить в Белоруссии. Итак, всё о событиях в Белоруссии что называется по полочкам.

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P.S. Предыдущие выпуски роликов с «Политрашей»:

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Источник: https://nstarikov.ru/chto-proishodit-v-belorussii-na-samom-dele-118357

Метки: блог, Видео

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