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Что на самом деле произошло в Карабахе

08:05. 14 ноября 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», речь зашла о миротворческой операции России в Нагорном Карабахе.

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога, записанные совместно с общественно-политическим проектом «Политраша»:

Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/chto-na-samom-dele-proizoshlo-v-karabahe-121252

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