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Россияне получат три пособия на детей в 40 тысяч рублей до конца августа

09:37. 19 августа 2020 16 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Меры государственной поддержки семей с детьми позволят россиянам оформить сразу несколько пособий до конца августа. В некоторых случаях размер выплаты может достигать средней заработной платы по стране.

Многие россияне до сих пор не оформили заявку на получение единовременной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Пенсионный фонд России готов принимать документы на выплату до конца сентября в удаленном формате — всю информацию можно предоставить через сайт “Госуслуги”. При этом родителю переведут сразу 20 тыс. рублей.

Некоторые семьи имеют возможность получить сразу два пособия, так как их ребенок родился в период между 1 апреля 2017 года и 30 июня 2020 года. В этой ситуации к первой выплате добавляется субсидия на помощь гражданам с детьми до трех лет. Она составляет 15 тыс. рублей, пишет LIVE24. Также к субсидиям может быть прибавлена доплата семьям с низким доходом. В этой ситуации единовременная выплата составит 40 тыс. рублей, что соответствует показателям средней заработной платы по стране.

Анастасия Броцкая

Источник: http://voicesevas.ru/news/53671-rossiyane-poluchat-tri-posobiya-na-detey-v-40-tysyach-rubley-do-konca-avgusta.html

Метки: новости / россия

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