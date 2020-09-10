Одобрение кабмином дополнительных выплат на детей к пособию по безработице в сентябре может быть дополнено другими социально значимыми решениями. Об этом в интервью ФБА “Экономика сегодня” рассказал первый замглавы Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

“Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка”, – гласит сообщение, опубликованное на официальном сайте кабмина.

Уточняется, что это одна из мер поддержки населения в условиях пандемии COVID-19. Дополнительную социальную поддержку получат около 2,8 миллиона российских граждан. На реализацию постановления из федерального бюджета выделено 8,5 миллиарда рублей.

Ранее безработные родители несовершеннолетних детей получили дополнительные выплаты в июне, июле и августе. В конце лета министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что за период пандемии количество официально зарегистрированных безработных в России увеличилось с 727 тысяч до 3,6 млн человек. Президент Владимир Путин назвал безработицу одной из проблем в стране и призвал чиновников обратить внимание на рынок труда.



“Социальная значимость решения правительства продлить выплаты на несовершеннолетних сомнениям в данном случае даже не подвергается, – отмечает Рязанский. – Это, безусловно, важная и нужная мера в сложившейся ситуации. И это мера поддержки не просто детей, а целых семей. Если один из родителей теряет работу, это сказывается на финансовом положении всех членов семьи. Хуже всего, когда без работы остались сразу оба родителя – в трудное положение попадает вся ячейка общества.

Конечно, три тысячи рублей – не столь большие деньги, но в сложных условиях они становятся частью помощи от государства, чтобы семья прошла сложный период. Не стоит забывать, что повышена поддержка и людей, которые остались без работы. Все вместе эти выплаты призваны обеспечить людей минимальными средствами на жизнь в период поиска новой работы. Россияне, столкнувшиеся в этом году с увольнениями, понимают, насколько важна эта поддержка”.



Помощь могут пролонгировать

В марте правительство увеличило минимальное пособие по безработице до 12 130 рублей, приравняв его к минимальной зарплате. До этого верхняя планка пособия составляла 8 тысяч, минимальные выплаты – 1,5 тысячи рублей. В начале августа аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала исследования, из которых следует, что летом 2020 года количество свободных вакансий на российском рынке труда сократилось в четыре раза по сравнению с периодом до введения ограничений по коронавирусу.

Повышенное пособие по безработице будет действовать до конца 2020 года, период выплаты повышенного минимального пособия в объеме 4,5 тысячи – до 1 октября. Однако эксперты не исключают, что правительство вновь продлит меры соцподдержки по итогам детального анализа обстановки в стране. Он будет включать тенденции по росту или падению безработицы, а также динамику реальных располагаемых доходов населения. Поддержка семей с детьми заявлена приоритетным направлением соцполитики кабмина.



“Вопрос, нужно ли дальше пролонгировать выплаты на несовершеннолетних и период действия повышенных пособий по безработице, сейчас не праздный. У правительства есть такие полномочия – парламент специальным законом его на это уполномочил. Так что все новые решения кабмина будут увязываться с жестким мониторингом текущей ситуации.

Если будет необходимость, правительство вновь в ручном режиме примет соответствующие меры социальной поддержки. Все полномочия и финансовые инструменты для этого есть. Мы знаем, что план мер по поддержке экономики рассчитан на долгосрочный период и включает в себя сотни мероприятий. Соцподдержка правительства будет опираться на реальную динамику макроэкономических показателей”, – подчеркивает Рязанский.



Предложения по соцподдержке готовят депутаты

В последние дни предложений по новым мерам поддержке населения стало заметно больше. К примеру, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предложил ввести в РФ базовый гарантированный доход населения. Это программа, при которой государство выплачивает каждому гражданину ежемесячно определенную сумму, позволяющую ему жить безбедно. При этом деньги выдаются без условий выполнения какой-то работы – безвозмездно.

А глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил установить базовый доход для безработных. По его словам, во время пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной. И ее нужно повышать, как минимум, втрое, чтобы обеспечить базовые потребности семей, лишившихся доходов. С соответствующим предложением Кутепов обратился к помощнику президента РФ Максиму Орешкину.



“Новые меры социальной поддержки должны носить адресный характер, то есть не быть веерными. Часть отраслей экономики довольно быстро преодолевает последствия кризиса, другие показывают рост с заметным отставанием. Правительство отслеживает ситуацию в комплексе, по итогам чего принимаются наиболее эффективные решения по поддержке. А в ближайшее время к этой работе активно подключатся депутаты.

Ведь парламент уже собирается на первые заседания в новом сезоне – депутат и сенаторы привезли свои впечатления из регионов. Многие выскажут свое видение вариантов помощи населению и бизнесу. Это будет полезно для формирования наиболее полной картины по ситуации в стране и антикризисным мерам, которые не исключены уже в ближайшее время”, – заключает Валерий Рязанский.

