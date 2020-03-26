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Владимир Путин в обращении к россиянам рассказал, как государство поможет гражданам во время карантина

15:40. 26 марта 2020 119 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Вчера, 25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Российский лидер рассказал, какие меры будут приняты государством, чтобы избежать масштабного распространения инфекции и помочь россиянам избежать финансовых трудностей из-за карантина.

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Путин заявил, что Голосование по обновлению Конституции будет перенесено на поздний срок. 

«Вы знаете, как серьезно я отношусь [к вопросу внесения поправок в Конституцию] и конечно буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу, — напомнил президент. — Но абсолютным приоритетом является здоровье и жизнь наших граждан. Поэтому голосование нужно перенести на более позднюю дату», - заявил президент.

Следующую неделю российский лидер объявил нерабочей. При этом незапланированный отпуск пройдёт с сохранением заработной платы. Медучреждения, органы власти и транспорт продолжат свою работу.

Также президент РФ рассказал о финансовой помощи россиянам, которую государство будет предоставлять в ближайшее время.

«Надо поддержать семьи с детьми. Такая поддержка особенно важна для семей, где дети не посещают ясли или детсад. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно», — сказал российский лидер.

Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч будут произведены уже в апреле.

Кроме того, все социальные пособия, положенные гражданам, продлят автоматически, без необходимости подавать какие-либо документы.

Также Владимир Путин заявил о необходимости снизить кредитную нагрузку на граждан. Поэтому все россияне, потерявшие 30 процентов доходов, получат кредитные каникулы. 

Президент не забыл и о безработных гражданах и тех, кто вынужден поправлять здоровье на больничном. Пособие по безработице повышается до уровня МРОТ, сразу на 4 тысячи. А больничные теперь будут высчитываться исходя из того же МРОТ.

Владельцев малого и среднего бизнеса также не оставят без помощи государства. Путин предоставил предпринимателям полгода отсрочки по всем налогам кроме НДС.

В заключение российский лидер рассказал о повышении налога на вывод дивидендов в офшоры.

«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов в офшоры должны облагаться адекватным налогом. Предлагаю для тех, кто выводит свои доходы на зарубежные счета, предусмотреть ставку в 15 процентов», — уточнил Путин.

 

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