Чем больше я постигаю нашу историю, тем больше удивляюсь Путину…

Народ! Россияне! Вы помните, что было в 1990-х годах?

Тогда мы имели антинародное правительство М.С.Горбачёва — последнего президента СССР, потом мы сами на свою голову избрали антинародное правительство Б.Н.Ельцина — первого президента России и ещё верили, что "Бориска — свой царь в доску!" А позже выяснилось, что и Горбачёв, и Ельцин были подонками и предателями, сдавшими нашу страну американцам и установившие в России торжество капитализма!

Ах, если бы все эти люди могли представить тогда, что уже через год эта "совесть России" будет говорить о своих планах в стенах Конгресса США!

Сейчас я не буду, как говорится, "растекаться мыслью по древу", укажу сначала на вопиющий факт — преступную с экономической и с политической точки зрения "урановую сделку" по продаже США за бесценок оружейного урана-235 в количестве 500 тонн. Этого объёма урана хватило бы как минимум на 50 лет работы всех наших АЭС. Сделка была заключена 18 февраля 1993 года между Россией и США на уровне председателя Правительства Российской Федерации Виктора Черномырдина и вице-президента США Альберта Гора.

Подробно об этой афере тысячелетия рассказано в фильме, который был показан по российскому телевидению в 2010 году:

"Главная цель "урановой сделки Черномырдин-Гор" — лишить Россию возможности производства ядерного оружия! Естественно, после того, как Россия потерпела поражение в "холодной войне", США как страна победитель старалась всё сделать для того, чтобы обезопасить себя на будущее. И это у них получилось", — сказал Иван Никитчук, доктор технических наук. Источник.

Таким образом, начиная с 1993 года и по 2013 год, Россия была вынуждена исполнять перед США обязательства по преступной межправительственной "урановой сделке Черномырдин-Гор", нанося себе огромный ущерб как в экономической, так и в оборонной сфере.

И вот недавно, буквально в прошлом 2017 году, в США неожиданно разгорелся скандал по поводу совершенно иной урановой сделки, в соответствии с которой в выигрыше оказалась уже Россия, а США оказались в проигрыше!

"Журналисты президентского пула спросили Трампа, что тот думает о скандале вокруг Клинтон. Трамп ответил, что этот скандал — "как Уотергейт".

Трамп ранее заявлял, что семья руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты нажилась на лоббистской сделке с подконтрольной "Росатому" компанией Uranium One.

В последние дни в СМИ появились новые сообщения о том, что при заключении сделки в 2013 году были совершены коррупционные преступления, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать. Республиканцы в конгрессе обещали расследовать эти сообщения.

Ранее Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных её фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов после того, как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.

Кроме того, в 2008-2010 годах Uranium One пожертвовала Клинтонам в общей сложности 8,65 миллиона долларов. Наконец, в 2010 году Билл Клинтон получил от неназванного "российского инвестбанка" 500 тысяч долларов за выступление в Москве.

По данным СМИ, банк обслуживал сделку по покупке Uranium One "Росатомом". Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателям Uranium One.

Очередное расследование республиканцев против Клинтон примечательно тем, что её обвиняют в связях с Россией. Сама Клинтон обвиняла в связях с Москвой своего оппонента на выборах Дональда Трампа.

После выборов в конгрессе и министерстве юстиции США началось расследование "вмешательства России в выборы", а также "связей Трампа с Россией", причём наличие связей категорически опровергли как в Кремле, так и в администрации Трампа".

Если читатель ещё ничего не понял, привожу уникальную справочную информацию, размещённую в Википедии:

"Uranium One — канадская уранодобывающая компания, владеющая добывающими предприятиями в Австралии, Канаде, Казахстане, ЮАР и США. В январе 2013 года российская госкорпорация "Росатом" через подразделение "Атомредметзолото" приобрела 100% акций Uranium One".

Сделка получила одобрение антимонопольных органов Казахстана, Канады и комитета США по иностранным инвестиция CFIUS и была закончена к концу 2010 года.

АРМЗ получил полный контроль над Uranium One в январе 2013 года. С декабря 2013 Uranium One — непосредственное подразделение "Росатома".

АО «Атомредметзолото» (Урановый холдинг «АРМЗ») — российская уранодобывающая компания, согласно собственным данным, занимающая пятое место в мире по объёму добычи урана и второе место в мире — по объёму запасов урана в недрах; горнорудный дивизион Государственной корпорации «Росатом».

И ведь за этим позитивным для России поворотом истории стоит Владимир Путин!!!

Параллельно похожий скандал случился в Норвегии, которая, как известно, является участником военного блока НАТО.

Секретная база подводных лодок, вырубленная в скале, досталась России по цене средней московской квартиры в центре, всего за 4,4 миллиона евро. И где – в Норвегии, входящей в Североатлантический альянс!

Заполучить такую военную базу почти то же самое, что заехать на танках в Брюссель и припарковаться на бульваре Леопольда III, у входа в штаб-квартиру НАТО. Сейчас норвежские власти «жалеют», что база попала к русским, да только назад уже не отыграть!

Как же удалось фактически за бесценок угнездиться на секретном военном объекте, в самом логове потенциального противника?

Строили эту базу вблизи российских границ всем НАТОвским альянсом. Норвежцы, считающиеся самыми искусными мастерами прокладки подземных тоннелей, занимались непосредственно строительством, англичане отвечали за фортификации, которые, по некоторым данным, были способны выдержать прямое попадание ядерной бомбы, а американцы напичкали сооружение самой передовой электроникой. Строительство обошлось в колоссальные для 1967 года 494 миллионов долларов.

В тоннель, вырытый в толще горы в устье глубоководного фьорда, могут одновременно зайти несколько небольших военных кораблей и одна подводная лодка – сравнивать это сооружение с гораздо более крупной базой в крымской Балаклаве некорректно, но в принципе смысл тот же самый.

У базы имеется и «наземная» территория – её площадь порядка 13,5 тыс. квадратных метров. Есть и причал – 2,5 тыс. «квадратов». От него вглубь скалы тянется проход к складским помещениям и ремонтным цехам. Помимо основного тоннеля есть и несколько вспомогательных, уводящих в разные стороны. Общая площадь объекта, по данным НАТО, – порядка 25 тыс. квадратных метров (правда, американский журнал Newsweek сообщает иные данные – не 25 000, а 948 900 квадратных метров).

Во времена "холодной войны" база использовалась в основном американскими субмаринами, патрулировавшими Северный Ледовитый океан. Как же вышло, что секретную базу перекупили русские, оставив с носом американцев?

Покупателя стратегического объекта нашли в Интернете. Несколько лет назад власти Норвегии пришли к умозаключению, что для их страны Россия больше не представляет угрозы, а значит, больше нет смысла обслуживать военную базу в порту Олавсверн. Обратились в Брюссель – оттуда ответили, что базу, конечно, можно продать частникам, но только после того, как будут проведены все работы по разукомплектованию объекта.

Назначили цену – 12 миллионов евро – и стали ожидать покупателя. А покупателей не было – ну кому, скажите на милость, охота выкладывать такие деньжищи за дырку в скале чуть ли не на Северном полюсе?

Между тем НАТО не стало разукомплектовывать объект: посчитали, что это влетит в копеечку. Когда стало ясно, что на уровне правительства Норвегии заинтересованных в приобретении базы не найдут никогда, объект выставили на торги в Интернет.

Есть такой норвежский аналог e-bay, портал finn.no. И почти сразу же появился покупатель – некто по имени Гуннар Вильгельм­сен.

Это сейчас западные журналисты пронюхали, что у странного бизнесмена якобы были какие-то давние «завязки» с «Газпромом», а на момент сделки личностью Вильгельм­сена не интересовался никто! В общем, базу ему продали со всей сверхсекретной начинкой всего за 4,4 млн евро. Раз уж дороже избавиться от объекта не представлялось возможным.

А дальше у норвежских властей началась головная боль. В октябре прошлого года в Олавсверн зашёл российский научно-исследовательский корабль «Академик Немчинов». За ним – «Академик Шатский». Оба судна числятся за «Севморнефтегеофизикой» – их «начинка» позволяет проводить сейсмические и глубинные исследования. Вильгельмсена спросили в лоб: что на натовской базе делают русские?

Выяснилось, что бизнесмен то ли продал объект, то ли сдал его в аренду – коммерческая тайна! Головная боль у властей сразу прошла – началась истерика!

«Становится ясно, что продажа объекта была неверным решением, – цитирует Newsweek президента Норвежской оборонной ассоциации Энн-Маргрет Боллман, в недавнем прошлом офицера ВМС. – Наша боеготовность и готовность гражданского сектора страны теперь сильно ослаблены».

«Непонятно, как норвежское правительство могло совершить такую оплошность, – вторит ей бывший командующий ВМС Норвегии Горан Фриск. – Российские научно-исследовательские суда – это не шутка, ведь они изучают возможности перемещения для атомных подводных лодок и сами могут спускать на воду небольшие субмарины. Запад оставил себя ужасающе беззащитным».

А боржоми пить уже поздно. Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде попыталась было отыграть сделку назад, да не вышло! А перца всей этой истории добавляет тот факт, что сделку продажи базы от имени правительства Норвегии совершил не кто иной, как Йенс Столтенберг – нынче он трудится генеральным секретарем НАТО.

Кто только ни пытался вый­ти на контакт с Гуннаром Вильгельмсеном – тщетно. От встреч и прочих контактов предприниматель последовательно уклоняется – отказал даже группе экспертов НАТО и депутату норвежского парламента от области Тромсё Эйвинду Корсбергу. Залёг на дно, как подводная лодка на базе Олавсверн.

Кстати, именно Корсберг забил тревогу в норвежской прессе, после того как 16 марта невдалеке от норвежских границ начались манёвры российского флота – в ответ на недавно закончившиеся норвежские учения Joint Viking.

«На переоснащение Российской армии и флота до конца текущего десятилетия будет истрачено 340 млрд долларов, и для нас это прямая угроза, – считает депутат. – База в Олавсверне имеет стратегический интерес для НАТО, а для Норвегии – важнейшее значение с точки зрения защиты суверенитета страны, и у меня в голове не укладывается, как мы могли от неё отказаться».

Но даже если правительство придёт к заключению, что оно хотело бы получить базу назад, именно не выходящий ни с кем на связь бизнесмен Вильгельмсен будет решать, продавать её или нет, – резюмирует Newsweek: «Но нет никаких признаков, что он готов продать базу».

Зато вот местные жители соседством довольны. «Новый владелец базы пообещал нам привлечь в Олавсверн суда, ведь до этого база долгое время простаивала без дела, – пояснил Йенс Йохан Хьёрт, мэр городка Рамфьорд, расположенного по соседству с базой. – Будут заходить корабли, и у жителей города появится возможность подзаработать. В конечном итоге всё это положительно скажется на состоянии экономики».

А ведь и эта "сделка века" — один из тактических ходов Президента России Владимира ПУТИНА! Он нашёл СВОЙ ПУТЬ как побеждать акул капитализма!

Также я не могу не сказать здесь по поводу обращения В.В.Путина к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Президент официально объявил о трёх фундаментальных революциях России в науке и технике!!! Причём это прозвучало, как мне показалось, как ультиматум США и блоку НАТО.

То, как Владимир Путин подал в своём обращении к Федеральному Собранию информацию о новейших достижениях России в военной области, косвенно говорит о том, что Запад находится в активной фазе по подготовке Третьей мировой войны. Об этом же говорят и публикации в СМИ, рассказывающие, что мировая "элита" срочно перебирается в подземные убежища.

"В 2016 году Джо Байден (47-й Вице-президент США) официально распорядился начать строить убежище под кодовым названием “Последние” в Новой Зеландии, вместимостью на 3 тысячи человек. Финансирование шло из “черного бюджета”. Авральная стройка закончена в конце декабря 2017 года. На данный момент начинается заселение..." (Это статья недельной давности "Зачем миллиардеры срочно строят подземные убежища в Новой Зеландии").

Возможно также, что шокировавшее США заявление Путина об уникальных достижениях России в военной области было отчасти связано и с недавней катастрофой самолёта Ан-148, который должен был лететь из Москвы в Орск 11 февраля 2018 года, но разбился при загадочных обстоятельствах (якобы из-за грубейшей ошибки пилотов) всего через несколько минут после взлёта.

Как стало известно благодаря публикации в англоязычных СМИ, на борту Ан-148 находились россияне — некоторые члены высшего руководства той самой канадской уранодобывающей компании Uranium One, купленной в 2013 году госкорпорацией "Росатом" и владеющей добывающими предприятиями в Австралии, Канаде, Казахстане, ЮАР и США.

Непосредственно в день катастрофы самолёта Ан-148 в СМИ, всего через несколько часов после трагедии, на сайте http://halturnerradioshow.com появилась статья "Passengers Killed on Crashed Russian Plane Allegedly Include Rosatom/Uranium One Executive and Russian Source for Christopher Steele's "Dossier" against Trump", где говорится о том, что в опубликованном списке погибших пассажиров указан Иванов Вячеслав, предположительно из Росатома / Uranium One, который участвовал ещё в 2009 году в сделке Хиллари под руководством Барака Обамы по покупке Россией канадской уранодобывающей компании «Uranium One».

В статье написано, что "в списке погибших есть и другие имена, которые соответствуют другим лицам в «Uranium One» и в высокопоставленных правительственных кругах России, таких как развитие нефти и энергетики. Эти имена проверяются, и о них будут публиковаться дополнительные новости. На данный момент, по крайней мере, два человека, которые, как известно, непосредственно участвовали в сделке «Uranium One», теперь, по-видимому, мертвы и ни о чём не могут никому свидетельствовать".

В конце статьи автор сообщил: "Многие источники, с которыми я говорил, утверждают, что авиакатастрофа была «хитом», и судя по слухам, которые распространяются в США, Хиллари и американское «Deep State» были готовы убить 71 человека, чтобы скрыть свои следы в сделке с «Uranium One»... Есть уверенность, что исполнительный директор Росатома погиб в авиакатастрофе, и уже не сможет свидетельствовать против Хиллари Клинтон..."

«Deep State» — теория заговора в США, последователи которой утверждают, что существует скоординированная группа государственных служащих, влияющих на государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство. Этот термин, который изначально использовался для обозначения теневых правительств в таких странах, как Турция и постсоветская Россия, также был использован в США для обозначения государственных институтов, обладающих властью, но необязательно подразумевающих заговор. Термин получил известность в 2017 году, когда появились многочисленные утечки, влияющие на президенство Трампа. Источник.

Как вам, читатель, ТАКИЕ новости?!

03.03.2018, Мурманск. Антон Благин

