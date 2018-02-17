“Посмотрите россияне, как украинцы встречают своих погибших героев!” (+18)

Эту статью я адресую не столько россиянам, сколько украинцам! В самом её начале я хочу затронуть весьма печальную тему. Меня подтолкнуло на сегодняшнее ОТКРОВЕНИЕ вот это размещённое в Интернете видео, на первых кадрах которого имеется надпись: "Посмотрите "братья" россияне, как украинцы встречают героя-киборга, погибшего от рук русских оккупантов!" Вот так, даже не российских, а именно русских оккупантов!

Такое видео в Интернете на украинском Ютуб-канале имеется не одно! Их там однотипно-траурных размещено безсчётное количество с самыми разными загибшими украинскими героями. Но для примера я хочу привести именно это, потому что в нём украинцы тычут русским в лицо, что русские для них "братья" лишь в кавычках, что русские — не только не братья им, они для украинцев — оккупанты, и что русские даже хоронят своих погибших героев не с теми должными почестями, с какими положено провожать в последний путь настоящих героев. А вот, дескать, они-то, украинцы, это делают как надо!

По поводу "русских оккупантов", безжалостно убивающих на Украине героев-киборгов, (которых потом, мёртвых, вся Украина, и стар и млад, встречает и провожает в последний путь, стоя на коленях), я скажу так.

Пару дней назад я написал и опубликовал статью "Нравственный подвиг Мар'яны Полянськой из Украины!". В этой статье я рассказал о девушке из городка Чортков Тернопольской области, у которой (одной из немногих из 40 миллионного населения Украины) сознание сохранило ясность в понимании происходящего вокруг.

Настоящие оккупанты для Марьяны Полянской — не русские вовсе, а жиды, захватившие всю полноту власти над многострадальной Украиной и установившие над всей территорией Украины этакий полу-фашистский режим, представляющий собой помесь еврейского иудаизма с германским фашизмом.

Выражая своё отношение к власти на Украине, Марьяна на правах редактора местной газеты выпустила в "Чортківськом віснике" статью "Жиди чи евреи?", желая, как это видно уже из названия публикации, уточнить для себя, как правильно называть сегодняшних правителей Украины — жидами чи евреями?!

Своё газетное обращение к украинскому народу Марьяна Полянская начала со слов: "Возможно, после опубликования этой статьи меня обвинят в шовинизме, антисемитизме или иных смертных грехах. Но я патриот, националист (не путать с нацистом!). Набравшись смелости, я хочу спросить: "ПОЧЕМУ У НАС ПРИ ВЛАСТИ ТАК МНОГО ЖИДОВ?" Не нужно отвечать на мой вопрос. Я сама дам пояснение..."

Далее Марьяна Полянская перечислила главных украинских жидов пофамильно: "Пётр Порошенко (Вальцман) — яркий представитель иудейской национальности, который, как мы видим, больше думает не про страну, а про собственную выгоду. Тимошенко (Капительман) – еврейка, Яценюк – еврей, Гройсман – еврей. Про Рабиновича его прозвище само всё говорит..."

Читая этот газетный текст, я стал зримо представлять лицо каждого из перечисленных персонажей и мне захотелось в своей статье обязательно проиллюстрировать эти слова Марьяны Полянской. Я зашёл в Интернет в поисках нужных портретов и нашёл там массу плакатов и изображений, посредством которых самые разные люди давно уже пытаются пробудить ум 99,9% украинцев, не способных уразуметь происходящее на Украине. Вот лишь два из многочисленных изображений, имеющихся в мировой Сети:

Однако, удивительное дело, братья-украинцы не видят и не осознают этого! Для них оккупанты — русские! Жиды внушили им ЭТО, и они сейчас в мороке как зомби! У подавляющего большинства украинцев очи открыты, а ум отключен! Точь-в-точь как в ситуации, когда Христос-Спаситель говорил евреям: "слухом услышите — и не уразумеете, и глазами смотреть будете — и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их..." (Мф. 13: 14-15).

Всё описанное в Евангелии происходило изначально только с евреями! И было это ещё при жизни Исуса Христа, а теперь то же самое происходит и с украинцами! Их обуяла "ментальная слепота", а всё потому, что жиды, те же самые библейские Иудеи с большой буквы, "сборище сатанинское", как они названы в Библии (Откровение, 2: 9), манипулируют сейчас и евреями, и украинцами!

Вот про эти манипуляции сознанием, и как такое вообще может быть, я хочу в дальнейшем немного рассказать, дабы по возможности предупредить хоть кого-то из людей, кто прочтёт мою статью, об опасности быть зомбированными жидами.

То, что это делают именно жиды, а не какие-то там инопланетяне, наглядно доказывает всему человечеству украинское телевидение. Не так давно оно запечатлело лик и голос вполне себе земного существа с именем и фамилией Савик Шустер. Это существо использовало ряд магических заклинаний прямо перед камерой и попыталось нарисовать в воображении украинцев образ их врага — "нового Адольфа Гитлера".

На этой видеозаписи виден не только Савик Шустер во всей его жидовской красе и с мёртвыми как вампира глазами, но также видны десятки или даже сотни сидящих в зале телестудии украинцев. Они спокойно внимали всему тому, что говорил им этот представитель "божьего народа".

Для многих граждан России остаётся загадкой, почему эти и другие украинцы спокойно слушали жида С.Шустера, и когда он им сначала сказал: "не надо думать, что мы на грани войны, мы реально в войне, на территории Украины и России есть война", и когда он потом вдруг сравнил Президента России Владимира Путина с главой нацистской Германии Адольфом Гитлером?!

Украина одна из первых познала на себе, что такое немецко-фашистская оккупация, начиная с первых месяцев Второй мировой войны, развязанной Адольфом Гитлером против Советского Союза 22 июня 1941 года. Причём оккупация Украины немецко-фашистскими войсками продолжалась долгих три года, вплоть до октября 1944, когда Вооружённые Силы СССР смогли освободить её лишь после 15 наступательных операций (11 стратегических и 4 фронтовых).

Немецкие сапёры разминируют здание музея Ленина по улице Короленко, 57 (современная улица Владимирская). Сентябрь 1941 года.

И пока украинцы находились под оккупантами, им в сознание настойчиво вбивалась их национальными предателями мысль, что "вождь великой Германии — Адольф Гитлер — их освободитель!"

В настоящее время проживающие на Украине жиды всячески стараются внушить украинцам с помощью средств массовой информации, что Владимир Путин — это новый Адольф Гитлер. Только он не освободитель Украины, а оккупант!

Так почему же украинцы спокойно слушают жидов (и того же Савика Шустера, и многих других!) вместо того, чтобы набить им морды прямо там, где они нагло и цинично лгут, РАЗЖИГАЯ тем самым вражду между братскими славянскими народами?

Я отвечу сам на этот вопрос. Украинцы в большинстве своём потому их спокойно слушают, что у жидов есть ключи от их разума! Потому, имея такие ключи, жиды и могут манипулировать ими, как хотят!

Ну а пока Украина играет в ложный патриотизм...

Первая декада мая 2015 года, Украина. Жители Камень-Каширского, Волынской области встречают погибшего в Широкино при выполнении воинского долга героя - Сотника Ивана, бойца батальона "Донбасс"

Что собою представляют "ключи от разума" украинцев, которыми владеют жиды, я постараюсь рассказывать совсем скоро, как только у меня снова появится свободное время...

17 февраля 2018 г. Мурманск. Антон Благин