Экономисты увидели в “5 шагах” Навального и достоинства, и недостатки.

Предложение основателя ФБК Алексея Навального выплатить россиянам деньги из Фонда национального благосостояния - правильное, уверены эксперты. Вопрос в том, надо ли их раздавать всем и поровну.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный запустил кампанию "5 шагов для России". Он предложил из-за последствий пандемии коронавируса напрямую оказать помощь и гражданам, и бизнесу, используя средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Есть ли в этом предложении смысл и на какую аудиторию рассчитаны призывы оппозиционера, DW объяснили экономисты, политологи и социологи.

"Такие деньги есть".

За три неполных дня петиция Навального, в которой перечислены меры для поддержки населения и бизнеса в период пандемии коронавируса, на трех площадках уже собраласвыше полумиллиона подписей. Основатель ФБК и его сторонники призывают выполнить программу из пяти пунктов. Среди них - единовременные выплаты всем совершеннолетним гражданам России в апреле по 20 тысяч рублей (детям - 10 тысяч рублей), отмена оплаты ЖКХ на период карантина, предоставление 2 трлн рублей малому и среднему бизнесу и отмена на год всех налогов для малого бизнеса (кроме налога на доходы физических лиц).

Деньги на это Навальный предлагает взять из ФНБ России. На начало апреля 2020 года его размер составлял более 11 триллионов рублей. И эти средства действительно можно и нужно направить на поддержку населения, соглашаются опрошенные DW эксперты.

"Это меры реалистичные, - уверен старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. - Такие деньги есть". По его словам, правительство РФ пообещало выплатить пособие по безработице всем, кто потеряет работу, и оценило эти выплаты в 80 млрд рублей. Если распространить эту меру на все трудоспособное населения, то получится сумма в районе триллиона рублей на один месяц.

Почему равные выплаты всем россиянам - странное решение.

Нынешние суммы, которое государство тратит на поддержку граждан, "совершенно смешные", а меры по спасению бизнеса - бессмысленные, считает глава группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group Андрей Мовчан. "Зачем снижать вдвое налоги бизнесу, если он не может платить зарплату? Человек, который это придумал, не имел отношения с бизнесом в реальности", - возмущается он.

Однако предложение Навального выплачивать всем равные суммы экономист находит очень плохим. "Не нужно платить тем, кто богат и кто не потерял доход. Навальный забывает, что 38% у нас - бюджетники, и им в коронавирус зарплату платят, как и раньше", - поясняет Мовчан. По его словам, выплаты должны быть адресными, по онлайн-заявлениям, где человек мог бы указать свой доход и сумму, которую он потерял: "И тогда действительно нуждающиеся получат не по 20 тысяч, а хотя бы 60% от своего привычного дохода. Это значительно лучше поддержит спрос".

Главное, о чем не говорится в "5 шагах", продолжает Мовчан, это конкретные детали - как именно и через какую систему бизнес получит деньги: "Навальный не пытается решить проблему. Он не говорит как, он называет суммы. А чиновники в этом смысле находятся по другую сторону реальности - они предлагают конкретные меры, которые, увы, не имеют никакого отношения к помощи".

Какую аудиторию хочет привлечь Навальный?

По сравнению с предыдущей активностью Навального во время пандемии (поддержка медиков, в частности через профсоюз "Альянс врачей") нынешняя инициатива выглядит как заметная попытка расширить свою тематику и круг людей, которые ему могут симпатизировать, считает эксперт Комитета гражданских инициатив, социолог Алексей Титков. "Понятно, что медикам сейчас сочувствуют, но их доля среди избирателей все же небольшая", - констатирует Титков.

Он полагает, что Навальный рассчитывает на симпатии представителей малого бизнеса и относительно зажиточного среднего класса, у которых в нынешней ситуации может появиться больше вопросов к властям. Вдобавок новая кампания оппозиционера - это его способ вернуться в повестку своей привычной молодой аудитории после того, как он пропустил кампанию по борьбе с поправками в конституцию, добавляет социолог.

По сравнению с другими оппозиционными силами заявка основателя ФБК выглядит наиболее яркой, уверен политолог Александр Кынев: "Есть попытки что-то заявлять со стороны КПРФ, но они носят слишком идеологизированный характер. А в призывах Навального идеологии очень мало, но предложены конкретные шаги. В этом смысле он абсолютно точно попадает в ту повестку, которая есть в стране".

Кынев полагает, что по политическим причинам предложения Навального даже при собранных миллионах подписей приниматься властями не будут. Но в том или ином виде государству придется пойти на какие-то послабления. "Все же ухудшение социально-экономической ситуации и падение рейтингов станут аргументом для нынешней власти", - пояснил Кынев.

С ним согласен и Андрей Мовчан. По его словам, у властей отсутствует административная привычка к тому, чтобы кому-то помогать: "Отношение к людям строится не на максимизации полезности, а на том, будет социальное возмущение или нет. Власть рассуждает так: пока нет возмущения, мы ничего не сделаем. Если оно наступает, мы точечно решаем вопрос деньгами".

В свою очередь президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградов отметил, что инициатива Навального является удачной с точки зрения роста патерналистских запросов в обществе: "Автоматически усиления это не означает. Но тема более удачная, чем амнистия политзаключенных или конституционные поправки".

Источник: https://www.dw.com/ru/экономисты-увидели-в-5-шагах-навального-и-достоинства-и-недостатки/a-53208953