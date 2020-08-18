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«Это ещё даже не пик», — Лукашенко о протестах в Белоруссии (ВИДЕО)

18:31. 18 августа 2020 301 просмотр 10 коммент. Опубликовал:
«Это ещё даже не пик», — Лукашенко о протестах в Белоруссии (ВИДЕО) | Русская весна

На сегодняшнем совещании с членами Совета безопасности РБ Александр Лукашенко сделал много ярких заявлений: о попытке захвата власти «нацистами и бывшими прикорытниками» и о последствиях, которые такая попытка будет иметь, о развёртывании боевых подразделений армии на западных границах.

Прокомментировал он и ситуацию с протестами внутри страны:

«То есть, сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении».

Заявил он также и том, что оппозиция лоббирует «ползучий запрет русского языка» в республике.

«В открытую не говорят, но (подразумевают — прим. РВ) ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка.

Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», — сказал глава государства.

«Мы определились с вами, мы прошли и перевернули эту страницу. Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещен, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую», — заявил он.

Как сообщала «Русская Весна», в ряде белорусских городов сегодня проходят акции в поддержку Лукашенко под девизом «Не дадим развалить страну».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1597764698

Метки: Новости

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10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 12060 10646
    Руса 18 августа 2020 в 19:40

    Силовики Белоруссии отказались поддерживать оппозиционеров.

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    3
  • 22159 2565
    Русофил 18 августа 2020 в 20:40

    Пусть радуется тварь уССатая что не завтра….
    Но опущенный уже не ЦАРЬ и уж тем более не Батька

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    1
  • 4928 3316
    малыш 18 августа 2020 в 21:05

    В Белоруссии его Бацкой ни кто не называет.
    Так его называли недавно на опущенной Украине.
    Скоро “царь” отдаст существенную часть своей единоличной власти другим служащим,
    так как это в Европе. Отдаст по новой конституции.
    И Россия начнет серьезное сотрудничество в рамках союзного государства.
    Великому Княжеству отходов приходит конец.
    Прощальная гастроль,
    Оденьте маски на нахмуренные лица.

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  • 11690 9596
    марина 18 августа 2020 в 21:11

    Отдаст часть власти и перейдет в олигархи ,собственности полно,а другой обрезанный начнет партнерские отношения.Народ будет не при чем и ни с чем,но если исчезнет это ВКЛ со своей тряпкой ,уже результат.

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    • 22159 2565
      Русофилмарина 18 августа 2020 в 21:17

      Да какая тебе разница какие тряпки.
      Сейчас в Беларуси ВСЕ на низком старте в надежде ХАПНУТЬ.
      Не один АГЛ а ВСЕ.
      Ну кроме даунов-протестантов.
      И хапнут многие

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  • 5626 4582
    Женечка 18 августа 2020 в 21:31

    Кремлеботы versus пиндоботов – это рунет. Кастрюлеголовые против ватников- енто Юкрайн. Как противоборствующие стороны называются в белорусском сегменте мировой паутины?

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  • 4928 3316
    малыш 18 августа 2020 в 21:50

    Экс кандидат в президенты Цепкало уже отчитывается перед ГосДепом США о провале.

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  • 11690 9596
    марина 18 августа 2020 в 22:02

    А может Цепкало поехал на смотрины,через Москву ,Киев ,Варшаву.Этакий помяркованный .

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  • 11690 9596
    марина 18 августа 2020 в 22:15

    В РБ ведь еще психбольницы не аннулированы,как у хохлов,или карантин в Новинках ?

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