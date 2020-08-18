«Это ещё даже не пик», — Лукашенко о протестах в Белоруссии (ВИДЕО)

На сегодняшнем совещании с членами Совета безопасности РБ Александр Лукашенко сделал много ярких заявлений: о попытке захвата власти «нацистами и бывшими прикорытниками» и о последствиях, которые такая попытка будет иметь, о развёртывании боевых подразделений армии на западных границах.

Прокомментировал он и ситуацию с протестами внутри страны:

«То есть, сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении».

Заявил он также и том, что оппозиция лоббирует «ползучий запрет русского языка» в республике.

«В открытую не говорят, но (подразумевают — прим. РВ) ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка.

Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», — сказал глава государства.

«Мы определились с вами, мы прошли и перевернули эту страницу. Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещен, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую», — заявил он.

Как сообщала «Русская Весна», в ряде белорусских городов сегодня проходят акции в поддержку Лукашенко под девизом «Не дадим развалить страну».

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