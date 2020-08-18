«Это ещё даже не пик», — Лукашенко о протестах в Белоруссии (ВИДЕО)
На сегодняшнем совещании с членами Совета безопасности РБ Александр Лукашенко сделал много ярких заявлений: о попытке захвата власти «нацистами и бывшими прикорытниками» и о последствиях, которые такая попытка будет иметь, о развёртывании боевых подразделений армии на западных границах.
Прокомментировал он и ситуацию с протестами внутри страны:
«То есть, сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении».
Заявил он также и том, что оппозиция лоббирует «ползучий запрет русского языка» в республике.
«В открытую не говорят, но (подразумевают — прим. РВ) ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка.
Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», — сказал глава государства.
«Мы определились с вами, мы прошли и перевернули эту страницу. Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещен, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую», — заявил он.
Как сообщала «Русская Весна», в ряде белорусских городов сегодня проходят акции в поддержку Лукашенко под девизом «Не дадим развалить страну».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1597764698
Силовики Белоруссии отказались поддерживать оппозиционеров.
Пусть радуется тварь уССатая что не завтра….
Но опущенный уже не ЦАРЬ и уж тем более не Батька
В Белоруссии его Бацкой ни кто не называет.
Так его называли недавно на опущенной Украине.
Скоро “царь” отдаст существенную часть своей единоличной власти другим служащим,
так как это в Европе. Отдаст по новой конституции.
И Россия начнет серьезное сотрудничество в рамках союзного государства.
Великому Княжеству отходов приходит конец.
Прощальная гастроль,
Оденьте маски на нахмуренные лица.
Отдаст часть власти и перейдет в олигархи ,собственности полно,а другой обрезанный начнет партнерские отношения.Народ будет не при чем и ни с чем,но если исчезнет это ВКЛ со своей тряпкой ,уже результат.
Да какая тебе разница какие тряпки.
Сейчас в Беларуси ВСЕ на низком старте в надежде ХАПНУТЬ.
Не один АГЛ а ВСЕ.
Ну кроме даунов-протестантов.
И хапнут многие
Кремлеботы versus пиндоботов – это рунет. Кастрюлеголовые против ватников- енто Юкрайн. Как противоборствующие стороны называются в белорусском сегменте мировой паутины?
Экс кандидат в президенты Цепкало уже отчитывается перед ГосДепом США о провале.
А может Цепкало поехал на смотрины,через Москву ,Киев ,Варшаву.Этакий помяркованный .
Пошла в Ж/П извращенка. Чё пристаешь ? Это уже не смешно цепляться к мужчинам.
Надоела уже со своими приставаниями. Пошла вон к своей маруси.
В РБ ведь еще психбольницы не аннулированы,как у хохлов,или карантин в Новинках ?