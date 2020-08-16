Главная » Политика, События

Митинги в Минске. 16.08.2020

13:11. 16 августа 2020 212 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Минске сейчас на площади Независимости собирается митинг в поддержку Лукашенко.
Ожидается, что на митинге могут выступить Лукашенко и премьер-министр Белоруссии.
Для массовости был организован подвоз сторонников с регионов. Оппозиция заявляет, что принуждают ехать.
Пока что людей средне, для нормальной картинки Лукашенко нужно 10-15 тыс. человек. Судя по первым фотографиям – пока что около 3-3,5 тыс. человек.
Митинг оппозиции намечен на 14 часов.
Вероятность провокаций не исключена.
Видео и наблюдения выкладываю в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь)


Трансляция RT


Для оценки массовости.


Вот это вчера называли "Весь Минск вышел". Можете сами сравнить.



В общем, кое-какую картинку Лукашенко смог сделать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6100619.html

Метки: белоруссия, лукашенко, Минск, Митинги, протесты

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Слова посла о Союзном государстве спровоцировали Майдан в Минске. Лукашенко готовит обращение к народу.
...прошлого несанкционированного митинга, призвал народ выходить на Октябрьскую площадь в Минске. Его...свой приговор за прошлый несанкционированный митинг. Тогда у него вышло ...Минске на этот раз действительно может грохнуть что-то покрупнее скромного митинга...
Минск перед 2-й волной протестов
Минск готовится к вечерним протестным ...до 15 лет тюрьмы.Параллельно митинги идут у посольства Белоруссии ...в Киеве, где митингуют нацики и змагары.Также прошел...время освободят.Развитие событий в Минске буду в режиме трансляции освещать...
Русофобский митинг в Минске
Касательно русофобского митинга в Минске и вопросов по этому поводу..... Интересно, а когда использование на митингах флагов США, ЕС и Украины...
Теракт в Минске, как битва за Белоруссию-2011 Кто стоит за взрывом в Минске?
...людей, на поверхности – административный центр Минска, в двухстах метрах резиденция Лукашенко... которую так любят выбирать для митингов оппозиционеры. Не может не вызывать...хулиганов, штурмовавших Дом правительства в Минске после выборов президента страны». ...
Мнение: Пустить белорусов по миру или кредитные требования МВФ к Минску
... российско-белорусских отношений позволила Минску стабилизировать годовой бюджет, однако... продолжили обсуждения по предоставлению Минску низкопроцентного кредита. Кроме того...сомнений, что первопричиной многочисленных митингов явилось снижение уровня жизни ...
Странная группа схвачена в Минске: украинские нацисты, провокаторы Ходорковского и зеки-рецидивисты (ВИДЕО)
...себе у задержанных в Минске нашли так называемый «...провокаторы Ходорковского оказались в Минске не случайно. Официально их...раз задерживали на российских митингах за провокации, а значит...33 богатырей (задержанных под Минском ветеранов Донбасса, названных ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)