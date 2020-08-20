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Митинги за Лукашенко. 20.08.2020

22:13. 20 августа 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Митинги в поддержку Лукашенко 20 августа 2020 года.
Самый масштабный митинг прошел в Витебске.

Витебск











Слуцк









Вилейка





Мстиславль



Гомель. Автопробег.













ТГ-каналы, где выкладывают фото и видео с акций для Лукашенко, а также анонсы будущих митингов по всей стране.
Там еще есть фото и видео с акций в Минске, Светлогорске, Крупках и других городах.

https://t.me/reMogilev
https://t.me/onttvchannel
https://t.me/zheltye_slivy
https://t.me/belshkvarka

А вот программа на пятницу.

21 августа (пятница) – Минск, автопробег от парковки возле аквапарка. Въезд со стороны пр-та Победителей – 19.00
21 августа (пятница) – Брест, Брестская крепость – 18.00
21 августа (пятница) – Могилев, автопробег от стоянки Е-сити, ул.Гагарина – 18.00
21 августа (пятница) – Гомель, автопробег от пл.Ленина – 18.00
21 августа (пятница) – г.п.Октябрьский (Гомельская область), ул.Советская возле мемориала «Братское кладбище» – 17.00
21 августа (пятница) – Шарковщина (Витебская область), площадь Ленина – 17.00
21 августа (пятница) – Корма (Гомельская область), площадь Ленина – 17.00
21 августа (пятница) – Житковичи (Гомельская область), Центральная площадь – 17.00
21 августа (пятница) – Мозырь (Гомельская область), Курган славы – 17.00
21 августа (пятница) – Рогачёв (Гомельская область), Центральная площадь – 17.00
21 августа (пятница) – Наровля (Гомельская область), пл.Окябрьская – 17.00
21 августа (пятница) – Городок (Витебская область), Центральная площадь – 17.00
21 августа (пятница) – Жодино (Минская область), площадка возле торгового центра «Элегант» – 17.00
21 августа (пятница) – Лельчицы (Гомельская область), Центральная площадь – 17.30
21 августа (пятница) – Орша (Витебская область), Центральный парк у сцены – 17.30
21 августа (пятница) – Браслав (Витебская область), Центральная площадь – 17.30
21 августа (пятница) – Хойники (Гомельская область), пл.Ленина – 18.00
21 августа (пятница) – Добруш (Гомельская область), Центральная площадь – 18.00
21 августа (пятница) – Брагин (Гомельская область), пл.Ленина – 18.00
21 августа (пятница) – Ветка (Гомельская область), Амфитеатр – 18.00
21 августа (пятница) – Ельск (Гомельская область), площадь Ленина – 18.00
21 августа (пятница) – Ганцевичи (Брестская область), городская площадь – 18.00

Не трудно заметить системный характер процесса, что не удивительно, так как митинги организовываются при поддержке государственных ресурсов. Организованный характер митингов и их массовое проведение, указывает на то, что административный аппарат оправился от шока и ведет системную работу в рамках выбранного курса.

Также стоит отметить, что на выходных оппозиция скорее всего попробует снова собрать масштабные митинги в пику митингам за Лукашенко.
Так что на выходных будет напряженно. Говорить о том, что все закончилось, конечно же преждевременно, хотя пробуксовка оппозиции очевидна. Как представляется, расчет строился именно что на быстром захвате власти и взрывном обвале власти Лукашенко с бегством части его окружения в лагерь оппозиции. Финал процесса должен был наступить в воскресенье, о чем открыто заявлялось. Но он не наступил. После чего оппозиция оказалась в состоянии растерянности. С одной стороны в Минске получилось вывести людей больше чем за Лукашенко, но это не привело к чему-то значимому с точки зрения перехвата рычагов управления страной и перехода критически-значимых фигур из лагеря Лукашенко в лагерь оппозиции. Многие из выступающих против Лукашенко слабо представляют что делать, если Лукашенко будет действовать так как и обещал "Не уйду, пока меня не убьете". На фоне этих раздумий, Лукашенко проводит мобилизацию своих сторонников, укрепляет свою вертикаль и меняет свою информационную политику. Так что как и говорилось – митинги 16 августа действительно были важным водоразделом, когда Лукашенко своим митингом смог нарушить сложившийся медийный нарратив, покуда оппозиция упивалась рассказами про то, что все митинги за Лукашенко проплаченные. За этими разговорами просмотрели, как подобные митинги начали идти по всей стране, показывая в первую очередь самим белорусам сторонников Лукашенко (которых якобы не было) и разрушая созданную картинку "все белорусы против 3% диктатора". А когда эта картинка была разрушена, Лукашенко смог уже более плотно заняться бэкграундом оппозиции, оседлав антимайданную риторику и лозунги в защиту государства, благо оппозиция совершила все возможные ошибки, чтобы облегчить Лукашенко выстраивание новой информационной линии. Если абстрагироваться от поддержки тех или иных групп, то можно отметить, что с обеих сторон допущено огромное количество информационных самострелов.
Есть такой шахматный афоризм "В партии побеждает тот, кто ошибается предпоследним". Будут ли ошибки оппозиции фатальными для нее, посмотрим на выходных.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6111280.html

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, фотографии

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