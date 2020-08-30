Митинг в Минске. 30.08.2020.
15:21. 30 августа 2020 142 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Сегодня в Минске проходит очередной митинг оппозиции против Лукашенко. Проходит он в день рождения Батьки. Визуально, сегодня протестующих меньше чем 16 и 23 августа.
На митинге проходили достаточно активные задержания (в том числе снова хватили журналистов). Также проходили аресты оппозиционных активистов до митингов на квартирах в рамках комплексной стратегии направленной на ослабление организационной структуры протестов.
В Минске с утра наблюдалось активное передвижение силовиков, которые деятельно блокировали движение протестующих в центре города.
Трансляция ТАСС
Трансляция RT
Минск на 14-45.
По перспективам протестов будет отдельный материал.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6132132.html
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