Митинг в Минске. 30.08.2020.

Сегодня в Минске проходит очередной митинг оппозиции против Лукашенко. Проходит он в день рождения Батьки. Визуально, сегодня протестующих меньше чем 16 и 23 августа.На митинге проходили достаточно активные задержания (в том числе снова хватили журналистов). Также проходили аресты оппозиционных активистов до митингов на квартирах в рамках комплексной стратегии направленной на ослабление организационной структуры протестов.В Минске с утра наблюдалось активное передвижение силовиков, которые деятельно блокировали движение протестующих в центре города.Трансляция ТАССТрансляция RTМинск на 14-45.По перспективам протестов будет отдельный материал.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6132132.html