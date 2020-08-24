Количество протестующих в Минске завышают в 10-12 и более раз

Ошибиться не на 30-40 процентов, не в два, не в три раза, а на порядок – это информационное преступление.

Свобода слова заключается не в том, что никто не препятствует распространению информации. Свобода слова заключается в том, что ни у кого нет монополии на распространение лжи.

Мне, как человеку, привыкшему профессионально работать с информацией, приходилось тратить немало времени, чтобы докапываться до реальных цифр участников протеста на акциях в Белоруссии после 9 августа. Я не буду подробно рассказывать обо всех найденных мной или другими экспертами фактах ненамеренного «преувеличения» или сознательной фальсификации – таких фактов было очень много, более того, они превратились в систему самой настоящей информационной войны. Однако информационная война в первые дни после выборов велась преимущественно одной стороной – оппозиционной, вторая сторона, официальная, лишь вяло огрызалась. Российские СМИ в целом оказались в плену такой ситуации: многие печатали материалы, вброшенные агрессивной оппозицией за неимением альтернативы. (Некоторые противники Лукашенко в этой связи решили, что он растерян и деморализован – и на этом, видимо, строилась их дальнейшая тактика.)

Наиболее яркий факт накрутки ложных цифр – акция у Стелы «Минск — город-герой» 16 августа. О ней различные СМИ написали как о самой масштабной демонстрации в истории республики. По горячим следам телеграм-каналы, пропагандистские сайты, такие как tut.by и ему подобные писали, что на площади у Стелы собралось в тот день от 100 до 250 тысяч человек.

Банальный анализ фото и видеосъемки, кадры с увеличением, которые давали возможность увидеть плотность людей в толпе – сразу же позволяли отмести эти цифры как недостоверные. Не берусь давать точных оценок, но, по всей видимости, там собралось около 40 тысяч человек. С поправкой на отсутствие качественной съемки никак не более 60. То есть «преувеличение» было минимум в 4-6 раз. «Беларусьинфо» дало свои оценки акций протеста по всем городам, в Минске они насчитали 50 тысяч участников. Но их данные не получили широкой огласки.

Однако, тем, кто осуществлял вбросы, цифры в 250 тысяч показалось мало, и далее началась самая настоящая вакханалия. Те же самые каналы и сайты, увидев, что никто не опровергает их ложь, открыли нечто вроде аукциона частных и субъективных оценок участников митингов и наблюдателей. Кто даст больше? Западные и российские СМИ, в том числе солидные, такие как ИТАР-ТАСС, изменили своему профессиональному обыкновению и стали повторять эти фейковые цифры, источниками которых оказались телеграм-каналы белорусских оппозиционеров. В том же ряду оказались такие титаны российской журналистики как «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец», не говоря уже о крайне либеральных ресурсах. Остроты ситуации прибавляло то, что МВД Белоруссии не дало никаких оценок численности митингующих. (При этом оно дало оценку собравшихся на митинг в поддержку президента, проходивший под лозунгом «За Беларусь!» Их насчитали от 50 до 75 тысяч.)

Надо отдать должное, были и некоторые СМИ, которые соблюдали нейтралитет в этой необъявленной информационной войне, и они, за неимением точных данных, писали о «десятках тысяч человек». Так, например, сообщало агентство РИА-Новости. Однако погоды эти нейтральные СМИ не делали, их оценки утонули в потоке лжи.

Что имеем в сухом остатке? Википедия, эта «свободная интернет-энциклопедия», которая по идее должна быть доступна к редактированию любым пользователем, в статье «Акции протеста в Белоруссии» в итоге приводила цифры «по разным оценкам» от 400 тыс. до 500 тыс. человек. При этом эти «разные оценки» восходят к одному источнику, что само по себе смехотворно, – агрессивно подрывному по отношению к режиму Лукашенко «Еврорадио», базирующемуся в Польше. При этом митинг в поддержку Лукашенко Википедия оценила в 3 тысячи (!) человек, со ссылкой на новость РБК, размещенную до того, как на площадь вышла основная масса демонстрантов. Та же информация сохраняется там и сейчас, её не исправляют, и при этом статья остается закрытой для свободного модерирования. Возникает вопрос: кто захватил Википедию и кто назначил модератора этой статьи? Не польская ли разведка?

Похожий механизм работал и вчера, в воскресенье 23 августа. Интерфакс подхватил цифру в 250 тысяч участников аналогичной акции в Минске, полученную от неких СМИ (в основном тех же, что и 16 августа), и эту новость, так же как и неделю назад, тут же разнесли по интернету Газета.ru, Рен-ТВ, Lenta.ru, News.ru и другие информационные «псы» либеральной фронды.

Но вот незадача – на этот раз МВД дало официальные оценки, и о них довольно оперативно сообщило белорусское телевидение. Разница в оценках оказалась очень серьезная – 12,5 раз. Соотношение приблизительно такое же, как между моей оценкой акции у Стелы 16 августа и оценками «Еврорадио». И эта разница сама по себе говорит о том, какой масштаб фальсификаций стал уже привычным для ангажированных журналистов и наблюдателей.

Информация о числе протестующих в подобные моменты оказывает прямое влияние на политическую ситуацию. Известно, что важнейшей мотивацией для оппозиционно настроенной молодежи было именно ощущение, что «восстала вся страна», что все с ними заодно. Такое ощущение было опасно не только потому, что подогревало эмоции, но и по другой, гораздо более веской причине: она служила косвенным подтверждением, что Лукашенко вовсе не набрал большинства голосов на выборах, что он нелегитимен, а значит протест оправдан, являясь действительным выражением воли всего народа.

Полагаю, Российской Федерации нужно произвести выводы из этой истории.

Психологический принцип всех управляемых революций, гениально сформулированный какой-то украинской женщиной: «Они же дети». Наказывать отдельных лиц или блогеров за то, что они принимают желаемое за действительное, по нынешним временам как-то неприлично. Наверное, к числу «они же детей» – следует отнести и наши либеральные СМИ, такие как «Эхо Москвы», News.ru или Lenta.ru. Ведь они на особом положении, как любые гендерные, религиозные и прочие меньшинства.

Но с какой стати в категорию «они же детей» попадают такие ресурсы как новостная лента Яндекса или ведущие информагентства России? Почему и они присоединяются к информационной войне на стороне восстания, случайно ли это, это произвол какого-то редактора или сознательная политика, кем-то направляемая?

Как бы то ни было, СМИ, распространяющие непроверенные и неподтвержденные данные о количестве участников а также и по другим значимым деталям акций, связанных с политической борьбой – должны суровым образом наказываться. В противном случае они превращаются в прямые инструменты оранжевых революций.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/kolichestvo-protestujushhih-v-minske-zavyshajut-v-10-12-i-bolee-raz-118466