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Слова посла о Союзном государстве спровоцировали Майдан в Минске. Лукашенко готовит обращение к народу.

10:57. 1 декабря 2019 401 просмотр 12 коммент. Опубликовал:

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Белоруссия замерла на пороге серьёзных перемен и по-своему великого исторического события, что заставило активизироваться местную оппозицию и их американских кураторов. 

Белорусский посол в РФ Владимир Семашко выступил со знаковым заявлением на конференции «Евразийская международная интеграция», прошедшей на днях в Москве. В частности, дипломат сообщил, что президенты России и Белоруссии договорились о пунктах Союзного договора, касающихся единого парламента и правительства. Также была согласована и большая часть пунктов дорожной карты формирования Союзного государства. Посол заверил, что все пока ещё спорные вопросы должны быть решены максимум до 7 декабря. На данный момент Минск пытается выторговать себе комфортную цену на газ в следующем году и компенсацию налогового манёвра. В целом же всё готово к созданию Союзного государства. 

Слова посла вызвали дикий ажиотаж, особенно в лагере белорусской оппозиции. Масла в огонь подлили и планы Лукашенко выступить 5 декабря с посланием к народу и Национальному собранию. Многие белорусские политические эксперты пришли к выводу, что обещанное программное историческое заявление будет касаться именно Союзного государства. Не зря ведь коллективы всех государственных предприятий и учреждений, а также все воинские части обязали выслушать вышеупомянутое обращение. 

Как и следовало ожидать, белорусская оппозиция от таких новостей ошалела и тут же засобиралась на Майдан, призывая всех «неравнодушных» не позволить продать Белоруссию. Некто Павел Северинец – организатор прошлого несанкционированного митинга, призвал народ выходить на Октябрьскую площадь в Минске. Его инициативу быстро подхватили все местные оппозиционеры и националисты и принялись активно раскачивать толпу, пытаясь собрать в условленном месте как можно больше народу.

Стоит отметить, что этот самый Северинец может и не попасть на собственную протестную акцию, ибо 5 декабря выслушает свой приговор за прошлый несанкционированный митинг. Тогда у него вышло жалкое представление, собравшее не больше двух сотен актёров. Возможно, поэтому власть и не обращает на него особого внимания. Хотя это может стать большой ошибкой, ибо к призывам жалкого оппозиционера присоединилась действительно немалая толпа его идейных соратников. В сети подтянулись и радикалы, почуявшие возможность поскакать за деньги. Всю эту братию пытаются скоординировать грантоеды, тесно связанные с посольством США. 

В Минске на этот раз действительно может грохнуть что-то покрупнее скромного митинга по инициативе никому не известного Северинца. Однако, если Лукашенко будет внимателен и не станет нянчиться со скакунами и главное – их западными кураторами, новый белорусский Майдан закончится громким пшиком. Главное, чтобы он не оглядывался в этом вопросе на столь навязчивых в последнее время западных партнёров.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/544588-slova-posla-o-soyuznom-gosudarstve-sprovocirovali-maydan-v-minske-lukashenko-gotovit-obraschenie-k-narodu.html

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12 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4969 2109
    BlackCat 1 декабря 2019 в 10:59

    Мари, что там у Вас происходит? Бузите?

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  • 212 172
    Valeriy Bondarik 1 декабря 2019 в 11:23

    …З д р а в и я Вам…

    ~~~ БЕРЕГИте Белоруссию! ~~~

    _БЕРЕГИте Белоруссию – от ЧУЖ`ИХ…интересов…
    сБЕРЕГИте страну ОТ – ОППОзиционных “БЕСов”…
    ДО СИХ ПОР страну – Власть СОХРАНЯЛА…
    Но ВНУТРЕННИХ Проблем – СЛИШКОМ много СТАЛО…
    И эти ПРОБЛЕМЫ,той “НАЧИНКАЮ” могут стать…
    Которую ИСПОЛЬЗУЮТ…чтобы страну “взоРВАТЬ”…
    “битфордовым-шнуром” – ВСЁ “ТО” может стать…
    УСЛОВИЯ для БЕЛ-майдана – ИЗ-ВНЕ поСТАРАЮТСЯ создать…
    * ну а “ОППов”,как ПОЛИТ-”дрова” – Будут ИСПОЛЬЗОВАТЬ…
    [Т.Н.белорусскую "небесную-сотню" - могут "СОЗДАТЬ"...]
    [а уж СТЫЧКИ с силовиками - СТАНУТ специально создавать...]
    …Белорусы – НЕ допустите ЧУЖ`ИХ…страну разрушать!!!!!
    [Осознайте,что БЕЗ РФ - РБ начнут - Целенаправленно "ПОМОГАТЬ"]
    …Т.Н.”мова” – ЕСЛИ придёт ТО…”СВОЙ-порядок” наведёт…
    ВЗВОЕТ от Горя в РБ народ…БЕЖЕНЦАМИ в РФ – РБ изойдёт…
    Возврат ПОЛИЦАЕВ,под Т.Н.”б-ч-б”(“флаг-ОППов”)- по РБ пойдёт…
    Т.Н.”мова” – ТОТАЛЬНУЮ ЛЮСТРАЦИЮ – в\по РБ начнёт!!!
    …в случае СВЕРЖЕНИЯ ЛАГ – Хаос и Война – Белоруссию ждёт…
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 01-12-19.

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    -1
  • 12358 7444
    Maleos 1 декабря 2019 в 11:23

    Батька почти 30 лет пытается и нашим и вашим: и пиндосам подмахивает, и Путину мозги сношает с Союзным государством. Думал, если Путина кинет, так пиндосы его не тронут?.. А им пох! у них свои задачи. И то, что Лука съехал с Союзного государства и Путина таки кинул, ничего не меняет: батьку скинут, как Янука, а сам он получит статус иуды и идиота Горбачёва. Если не одумается в ближайшее время…

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    1
  • 4969 2109
    BlackCat 1 декабря 2019 в 12:45

    …Оппозиционеры поставили Лукашенко ультиматум. “Если народ решит, что вы сдаете страну, то выход на улицы будет массовым и децентрализованным”, – пригрозил блогер Эдуард Пальчис…

    https://dni.ru/polit/2019/12/1/437778.html

    Белоруссии срочно нужен закон о иноагентах.

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  • 6083 5305
    Валерий 1 декабря 2019 в 13:31

    Малеос в своем комментарии прав: все, кто пытался усидеть на двух стульях, в результате оказались между стульями – на полу.

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