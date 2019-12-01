Слова посла о Союзном государстве спровоцировали Майдан в Минске. Лукашенко готовит обращение к народу.

Белоруссия замерла на пороге серьёзных перемен и по-своему великого исторического события, что заставило активизироваться местную оппозицию и их американских кураторов.

Белорусский посол в РФ Владимир Семашко выступил со знаковым заявлением на конференции «Евразийская международная интеграция», прошедшей на днях в Москве. В частности, дипломат сообщил, что президенты России и Белоруссии договорились о пунктах Союзного договора, касающихся единого парламента и правительства. Также была согласована и большая часть пунктов дорожной карты формирования Союзного государства. Посол заверил, что все пока ещё спорные вопросы должны быть решены максимум до 7 декабря. На данный момент Минск пытается выторговать себе комфортную цену на газ в следующем году и компенсацию налогового манёвра. В целом же всё готово к созданию Союзного государства.

Слова посла вызвали дикий ажиотаж, особенно в лагере белорусской оппозиции. Масла в огонь подлили и планы Лукашенко выступить 5 декабря с посланием к народу и Национальному собранию. Многие белорусские политические эксперты пришли к выводу, что обещанное программное историческое заявление будет касаться именно Союзного государства. Не зря ведь коллективы всех государственных предприятий и учреждений, а также все воинские части обязали выслушать вышеупомянутое обращение.

Как и следовало ожидать, белорусская оппозиция от таких новостей ошалела и тут же засобиралась на Майдан, призывая всех «неравнодушных» не позволить продать Белоруссию. Некто Павел Северинец – организатор прошлого несанкционированного митинга, призвал народ выходить на Октябрьскую площадь в Минске. Его инициативу быстро подхватили все местные оппозиционеры и националисты и принялись активно раскачивать толпу, пытаясь собрать в условленном месте как можно больше народу.

Стоит отметить, что этот самый Северинец может и не попасть на собственную протестную акцию, ибо 5 декабря выслушает свой приговор за прошлый несанкционированный митинг. Тогда у него вышло жалкое представление, собравшее не больше двух сотен актёров. Возможно, поэтому власть и не обращает на него особого внимания. Хотя это может стать большой ошибкой, ибо к призывам жалкого оппозиционера присоединилась действительно немалая толпа его идейных соратников. В сети подтянулись и радикалы, почуявшие возможность поскакать за деньги. Всю эту братию пытаются скоординировать грантоеды, тесно связанные с посольством США.

В Минске на этот раз действительно может грохнуть что-то покрупнее скромного митинга по инициативе никому не известного Северинца. Однако, если Лукашенко будет внимателен и не станет нянчиться со скакунами и главное – их западными кураторами, новый белорусский Майдан закончится громким пшиком. Главное, чтобы он не оглядывался в этом вопросе на столь навязчивых в последнее время западных партнёров.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/544588-slova-posla-o-soyuznom-gosudarstve-sprovocirovali-maydan-v-minske-lukashenko-gotovit-obraschenie-k-narodu.html