Слова посла о Союзном государстве спровоцировали Майдан в Минске. Лукашенко готовит обращение к народу.
Белоруссия замерла на пороге серьёзных перемен и по-своему великого исторического события, что заставило активизироваться местную оппозицию и их американских кураторов.
Белорусский посол в РФ Владимир Семашко выступил со знаковым заявлением на конференции «Евразийская международная интеграция», прошедшей на днях в Москве. В частности, дипломат сообщил, что президенты России и Белоруссии договорились о пунктах Союзного договора, касающихся единого парламента и правительства. Также была согласована и большая часть пунктов дорожной карты формирования Союзного государства. Посол заверил, что все пока ещё спорные вопросы должны быть решены максимум до 7 декабря. На данный момент Минск пытается выторговать себе комфортную цену на газ в следующем году и компенсацию налогового манёвра. В целом же всё готово к созданию Союзного государства.
Слова посла вызвали дикий ажиотаж, особенно в лагере белорусской оппозиции. Масла в огонь подлили и планы Лукашенко выступить 5 декабря с посланием к народу и Национальному собранию. Многие белорусские политические эксперты пришли к выводу, что обещанное программное историческое заявление будет касаться именно Союзного государства. Не зря ведь коллективы всех государственных предприятий и учреждений, а также все воинские части обязали выслушать вышеупомянутое обращение.
Как и следовало ожидать, белорусская оппозиция от таких новостей ошалела и тут же засобиралась на Майдан, призывая всех «неравнодушных» не позволить продать Белоруссию. Некто Павел Северинец – организатор прошлого несанкционированного митинга, призвал народ выходить на Октябрьскую площадь в Минске. Его инициативу быстро подхватили все местные оппозиционеры и националисты и принялись активно раскачивать толпу, пытаясь собрать в условленном месте как можно больше народу.
Стоит отметить, что этот самый Северинец может и не попасть на собственную протестную акцию, ибо 5 декабря выслушает свой приговор за прошлый несанкционированный митинг. Тогда у него вышло жалкое представление, собравшее не больше двух сотен актёров. Возможно, поэтому власть и не обращает на него особого внимания. Хотя это может стать большой ошибкой, ибо к призывам жалкого оппозиционера присоединилась действительно немалая толпа его идейных соратников. В сети подтянулись и радикалы, почуявшие возможность поскакать за деньги. Всю эту братию пытаются скоординировать грантоеды, тесно связанные с посольством США.
В Минске на этот раз действительно может грохнуть что-то покрупнее скромного митинга по инициативе никому не известного Северинца. Однако, если Лукашенко будет внимателен и не станет нянчиться со скакунами и главное – их западными кураторами, новый белорусский Майдан закончится громким пшиком. Главное, чтобы он не оглядывался в этом вопросе на столь навязчивых в последнее время западных партнёров.
Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/544588-slova-posla-o-soyuznom-gosudarstve-sprovocirovali-maydan-v-minske-lukashenko-gotovit-obraschenie-k-narodu.html
Мари, что там у Вас происходит? Бузите?
…З д р а в и я Вам…
~~~ БЕРЕГИте Белоруссию! ~~~
_БЕРЕГИте Белоруссию – от ЧУЖ`ИХ…интересов…
сБЕРЕГИте страну ОТ – ОППОзиционных “БЕСов”…
ДО СИХ ПОР страну – Власть СОХРАНЯЛА…
Но ВНУТРЕННИХ Проблем – СЛИШКОМ много СТАЛО…
И эти ПРОБЛЕМЫ,той “НАЧИНКАЮ” могут стать…
Которую ИСПОЛЬЗУЮТ…чтобы страну “взоРВАТЬ”…
“битфордовым-шнуром” – ВСЁ “ТО” может стать…
УСЛОВИЯ для БЕЛ-майдана – ИЗ-ВНЕ поСТАРАЮТСЯ создать…
* ну а “ОППов”,как ПОЛИТ-”дрова” – Будут ИСПОЛЬЗОВАТЬ…
[Т.Н.белорусскую "небесную-сотню" - могут "СОЗДАТЬ"...]
[а уж СТЫЧКИ с силовиками - СТАНУТ специально создавать...]
…Белорусы – НЕ допустите ЧУЖ`ИХ…страну разрушать!!!!!
[Осознайте,что БЕЗ РФ - РБ начнут - Целенаправленно "ПОМОГАТЬ"]
…Т.Н.”мова” – ЕСЛИ придёт ТО…”СВОЙ-порядок” наведёт…
ВЗВОЕТ от Горя в РБ народ…БЕЖЕНЦАМИ в РФ – РБ изойдёт…
Возврат ПОЛИЦАЕВ,под Т.Н.”б-ч-б”(“флаг-ОППов”)- по РБ пойдёт…
Т.Н.”мова” – ТОТАЛЬНУЮ ЛЮСТРАЦИЮ – в\по РБ начнёт!!!
…в случае СВЕРЖЕНИЯ ЛАГ – Хаос и Война – Белоруссию ждёт…
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 01-12-19.
Батька почти 30 лет пытается и нашим и вашим: и пиндосам подмахивает, и Путину мозги сношает с Союзным государством. Думал, если Путина кинет, так пиндосы его не тронут?.. А им пох! у них свои задачи. И то, что Лука съехал с Союзного государства и Путина таки кинул, ничего не меняет: батьку скинут, как Янука, а сам он получит статус иуды и идиота Горбачёва. Если не одумается в ближайшее время…
Думается он уже определился, потому и бучу затевают.
Да до звезды эта буча))
А вот если президентом ” Союзного гос-ва ” станет Путин а премьером Лукашенко не удивлюсь))
Или наоборот))
…Оппозиционеры поставили Лукашенко ультиматум. “Если народ решит, что вы сдаете страну, то выход на улицы будет массовым и децентрализованным”, – пригрозил блогер Эдуард Пальчис…
https://dni.ru/polit/2019/12/1/437778.html
Белоруссии срочно нужен закон о иноагентах.
Зачем?
Пару пулемётчиков всё обьяснят ))
Вот глас не юноши, но мужа
По международным документам нет такой страны,как БелоруСия,как и всех так.наз. “республик”…мы были и есть НаРОД единый!Орут и бесятся те,кто вписался в мягкие кресла и беЗконтрольное воровство! НаРОД =-за единение!!! Знаю,потому что родственники есть в БелоруСии…У нас должна быть единая ДЕРЖАВА!
Будет.
Малеос в своем комментарии прав: все, кто пытался усидеть на двух стульях, в результате оказались между стульями – на полу.
На полу с миллиардами как Янукович.
А “пол” это шикарный особняк в подмосковье.
Как и мне на этом полу оказаться?