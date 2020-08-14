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В США истерика из-за заявления Путина

04:00. 14 августа 2020 181 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
В США истерика из-за заявления Путина | Русская весна

События апреля 1961 года регулярно вспоминают на Западе. Особенно в США. 12 апреля Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. В Вашингтоне с того момента поставили перед собой цель — ни в коем случае не допускать подобного в будущем. Там попросту боятся признавать поражение.

На днях российский лидер Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Эта новость, естественно, облетела весь белый свет. Однако на Западе усомнились в успехе российских специалистов. Кто-то начал говорить, что спецслужбы РФ своровали разработки в других государствах, кто-то и вовсе готов умереть, но не использовать российскую вакцину.

Свою душу, в частности, излила журналист The Washington Post Кэтлин Паркер (Kathleen Parker). Она провела параллель между созданием вакцины и выпуском новостей в вечерней и утренней прессе. По ее словам, в спешке СМИ обычно публикуют ту информацию, которую часто приходится корректировать или дополнять на утро.

Паркер заявила, что российская вакцина «Спутник-V», массовое использование которой планируют запустить в нашей стране уже в октябре, не доработана. Она убеждена, что Москва слишком поторопилась и идет на неоправданные жертвы.

Американскую журналистку не останавливает тот факт, что тестирование вакцины продолжается, и поголовное использование начнется только после третьего этапа испытаний. Она откровенно смеется над тем, что вакцину испробовала на себе одна из дочерей Путина.

В завершение своего опуса Кэтлин Паркер пытается отстоять позицию американской элиты. Она утверждает, что никого из жителей США не интересует российская разработка. В то же время Кэтлин навязывает американцам мнение, что «Спутник-V» опасен для жизни.

«„Для начала убей врачей“ — это, может, и звучит несколько неконструктивно, но Путин подчеркивает, что они будут добровольцами», — пишет журналистка.

Резюмируя, она заявляет, что готова умереть, но не признавать победы России.

«Что до меня, то я лучше подожду „утренней газеты“, в которой уже будут внесены все корректировки и исправления», — заключила американка.

Все это говорит о том, что американская элита готова истребить США, но не признавать победу России. Так у них завелось много лет назад.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1597344644

Метки: Новости

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