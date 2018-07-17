«Судьбоносная» встреча Путина и Трампа прошла без неожиданностей

Встреча в Хельсинки прошла, но истерика в СМИ продолжается.

В нападках на Трампа особенно усердствует CNN:

http://www.interfax.ru/world/621306?utm_source=smi2

17 июля 2018 Москва. 17 июля. INTERFAX.RU – Ведущий американского телеканала CNN в прямом эфире назвал позорным выступление президента Дональда Трампа на пресс-конференции, которую он вместе с Владимиром Путиным дал после двухсторонних переговоров в Хельсинки. “Вы смотрели, возможно, одно из самых позорных выступлений американского президента на саммите с российским лидером, что мне доводилось увидеть”, – сказал Андерсон Купер сразу после того, как Трамп и Путин закончили отвечать на вопросы журналистов.

К травле присоединился даже Арни:

http://www.ntv.ru/novosti/2048684/?utm_source=smi2

С другой стороны, на предложение Путина о сотрудничестве по расследованию прокурором Мюллером дела «о вмешательстве в американские выборы», прозвучавшее на совместной пресс-конференции, демократы могут ответить только отборной руганью, что они и делают. По существу вопроса им возразить нечего, а отказ от сотрудничества поставит крест на самом расследовании:

https://russian.rt.com/world/news/537181-tramp-myuller-rossiya?utm_source=smi2

Спецпрокурор Роберт Мюллер не примет предложения России помочь в расследовании «вмешательства» в американские выборы, несмотря на существование механизма совместной работы, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью Fox News. «Я был очень удивлён этим, у них есть договорённости, согласно которым они могут работать с США. Все говорят, что у нас нет соглашений по экстрадиции, но существует соглашение о совместной работе, и их работники прокуратуры займутся расследованием, а люди Роберта Мюллера могут присоединиться к ним. Но это вряд ли случится. 13 злых демократов? Думаете, они пойдут на такое? Я так не считаю», — рассказал Трамп. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дело о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы используется только для ведения внутриполитической борьбыв Соединённых Штатах и американской демократии не стоит гордиться подобными методами ведения политического соперничества.

Эти заявления, сделанные Путиным «для хайпа», укрепят позиции Д. Трампа к ноябрьским выборам в конгресс. Могли ли демократы не огрызнуться в ответ? Не могли.

Даже с учетом того, что огрызаться им уже практически нечем. Но в запасе у политических конкурентов оказался один интересный персонаж, к которому у них должны быть еще и личные счеты. Я уже как-то писала, что через наш банк супостаты украли квоту Израиля в мировых деньгах, что может послужить главной причиной для втягивания Израиля в войну с Ираном в самое ближайшее время. (С 17 по 22 июля, – ожидаемое время громкой провокации, которая может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке). Так вот, по моим данным, один из тех, кто мог приложить руку к исчезновению этой квоты — зампред ЦБ Торшин, который готовился отбыть на ПМЖ в США и больше в Россию не возвращаться.

http://rucompromat.com/articles/torshina_torkaet_na_mahinatsii

Александр Торшин оказался американским агентом влияния Бывший сенатор и зампред ЦБ связан с мафией и США. 10.08.2016 Источник: Бывший сенатор от Республики Марий Эл Александр Торшин курировал потоки «грязных» денег московской преступной группировки до того, как в прошлом году был назначен заместителем председателя Центробанка РФ, заявили испанские следователи. Александр Торшин в бытность заместителем председателя Совета Федерации инструктировал членов Таганской организованной преступной группы в Москве, как отмывать полученные нечестным путем доходы через банки и недвижимость в Испании, говорится в конфиденциальном докладе Гражданской гвардии Испании. Документ был подготовлен по итогам трехлетнего расследования, завершившегося в 2013 году. «Известно, что в иерархии организации российскийполитик Александр Порфирьевич Торшин стоит выше Романова, который называет его «крестным отцом» или «боссом»» и осуществляет «операции и инвестиции» по его распоряжению, заключили следователи в докладе. Романов в мае был приговорен кпочти четырем годам тюрьмы в Испании после того, как признал вину в проведении незаконных операций на сумму 1,65 миллиона евро ($1,83 миллиона) и $50 тысяч. «Славная» биография? Напомним, что Торшин являлся членом Совета Федерации от Правительства Республики Марий Эл с 2001 года. Сегодня он первый заместитель главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и отвечает за взаимодействие Банка России с федеральными властями. Кстати, ранее Торшин уже был статс-секретарем Центрального банка России (в ранге заместителя председателя Банка). Тогда он также отвечал за взаимодействие с органами госуправления, общественными организациями и прессой. Похоже, что Эльвира Набиуллина взяла себе в заместители «проверенного лоббиста». Однако, сделало ли это работу ЦБ эффективнее?Источник: http://rucompromat.com/articles/torshina_torkaet_na_mahinatsii Источник: http://rucompromat.com/articles/torshina_torkaet_na_mahinatsii Оружейных дел «мастер»? А вот один из его самых «значимых» и «масштабных» проектов, которым Александр Торшин занимается на протяжении многих лет. Он прославился как последовательный сторонник легализации и свободного обращения оружия в России. Его высказывания поражают и пугают: «Оружие дисциплинирует. Атмосфера в нашем обществе поменяется, потому что люди не будут заниматься беспределом, в том числе это касается и правоохранительных органов. И прежде чем что-то сделать, человек будет думать. Посмотрите на Америку — там все улыбаются. Парадоксально, но наше общество станет добрее», — заявил Торшин на презентации экспертного доклада, касающегося реформирования российского оружейного законодательства. Торшин сразу оценил размах этого лоббистского проекта, и вероятнее всего, заказчикам его услуги обошлись недешево. По оценке Торшина, приобрести оружие в случае его легализации смогут примерно 10,7 млн человек. Однако, по оценкам многочисленных экспертов, такое «вооружение» населения резко ухудшит криминогенную ситуацию в стране. Учитывая это обстоятельство, правительство и президент идею легализации оборота оружия отвергли, а Торшин серьезно подпортил себе репутацию и получил прозвище «смертоносного сенатора». Планы Торшина распростерлись широко: при его активном содействии было создано движение «Право на оружие» (НКО), принявшееся активно продвигать идею вооружения общества, и практически одновременно он выступил с инициативой создания Российского национального оружейного союза, в ряды которого, по его оценке, смогут влиться уже около 14 млн человек. Американский стрелок? Откуда «растут ноги» у этой оружейной инициативы, известно далеко не всем. Являясь на тот момент членом Совета Федерации РФ и Национального антитеррористического комитета, Александр Порфирьевич также состоит пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA). В Америке его знают как Алекса Торшина. Он очень гордится тем, что вхож в Овальный кабинет и принимает участие в ежегодном национальном молитвенном завтраке, который устраивает президент США.На такие завтраки приглашаются высокопоставленные общественные деятели и чиновники, в том числе, зарубежные, на которых американскому руководству было бы интересно оказать «мягкое» давление. Иными словами, член Совфеда и НАК РФ, с доступом к секретной информации, фактически участвовал в вербовочных мероприятиях иностранного правительства. Что же такое Национальная стрелковая ассоциация США? Это не просто клуб по интересам, организованный любителями пострелять по бутылкам. Это мощнейшая лоббистская организация, внесенная изданиями Time и Fortune в списки наиболее влиятельных международных лоббистских организаций мира, тесно связанная с Минобороны США и ЦРУ. Сфера деятельности NRA – продвижение поставок оружия по всему миру. Ассоциация, конечно же, крайне заинтересована в расширении рынка сбыта, и Россия в этом отношении для NRA – более чем лакомый кусок. Вопрос: что делает в рядах иностранной лоббистской организации высокопоставленный российский государственный деятель? По всей вероятности, такого рода активность Торшина давно вызывала раздражение в российских властных кругах. Однако в свете значительного ухудшения российско-американских отношений такое откровенное лоббирование интересов США стало уже критическим для продолжения карьеры Торшина в высшем законодательном органе страны.Источник: http://rucompromat.com/articles/torshina_torkaet_na_mahinatsii

Только что по его планам на спокойную безбедную старость в США был нанесен чувствительный удар. Как водится, первый пристрелочный залп не задел самого Торшина, но попал в лицо тесно с ним связанное:

http://classic.newsru.com/world/16jul2018/butina.html

Гражданка России Мария Бутина задержана в Вашингтоне по обвинениям в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента, действующего в интересах РФ. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в понедельник заявлении Министерства юстиции США. В заявлении утверждается, что Бутина с 2015 года и, возможно, ранее “действовала в качестве агента России на территории Соединенных Штатов, развивая отношения с американскими гражданами и получая доступ в организации, которые оказывают влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ”. Бутина “работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке РФ”, обращает внимание американский Минюст. Этот представитель российских властей был в апреле 2018 года включен в санкционный список Минфина США, сказано в заявлении. Минюст США также отметил, что Бутина имела право находиться и проживать на территории США по студенческой визе и занималась деятельностью в интересах РФ без надлежащей регистрации в министерстве юстиции, что в США карается законом. В заявлении отмечается, что россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы, однако она остается невиновной до тех пор, пока ее вина не будет доказана судом. Также отмечается, что она использовала личные отношения с гражданином США, имеющим влияние на политику Вашингтона. Судебные слушания по делу назначены на 18 июля в суде округа Колумбия. Россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы. Задержанная спецслужбами США россиянка Мария Бутина не является агентом РФ, заявил ее адвокат Роберт Нил Дрискол. В профилена сайте Сноб.ру Мария Бутина называет себя политологом, предпринимателем и общественным деятелем, а также членом правления общероссийской общественной организации “Право на оружие”. Она подчеркивает что “защищает интересы законопослушных владельцев гражданского оружия” и мечтает “жить в процветающей, высокоразвитой и лидирующей в мире стране без эмиграции”. В графе об участии в скандалах сказано: “по ловле американских агентов и агентурном внедрении Навального”. В англоязычной “Википедии” Марии Бутиной посвященабольшая статья, в русскоязычной таковая отсутствует. В США Мария Бутина имеет тесные связи с Республиканской партией и тоже стала защитником прав на оружие. Американские СМИ ранее также писали о ее связях с Национальной стрелковой ассоциацией (NRA), самым мощным лоббистом оружейной отрасли США. Имя Марии Бутиной (или ее полной тезки), отметим, всплывало в новостях весной прошлого года, когда в США сорвалась встреча президента страны Дональда Трампа с заместителем председателя Банка России Александром Торшиным. Встреча была отменена в последний момент по инициативе Белого дома. В статье интернет-издания Yahoo Newsи в материале испанской газеты El Paisтогда говорилось: “помощница Торшина по особым поручениям Мария Бутина” подтвердила, что Торшин ожидал встречи с Трампом на мероприятии, однако накануне его проведения им “сообщили, что все (мероприятия в формате) “встретиться и поприветствовать” отменены”. В материалах отмечалось, что Торшин является близким союзником президента РФ Владимира Путина. При этом Торшин находится в поле зрения сотрудников международных правоохранительных органов из-за длительного расследования, которое испанская полиция проводит в отношении российского организованного преступного синдиката, известного как Taganskaya.

Вот еще про М. Бутину и ее знакомство с Торшиным и Эриксоном:

https://www.inopressa.ru/article/23Feb2017/dailybeast/butina.html

У Кремля и Республиканской партии США появилась новая общая подруга, которая без ума от оружия “Лишь несколько лет назад Мария Бутина была владелицей мебельного магазина в Сибири. Теперь же она занимается махинациями с политическими консультантами из Вашингтона, республиканскими стратегами и одним из руководителей российского банка с предположительными мафиозными связями”, – пишет Тим Мак в The Daily Beast. “В зависимости от аудитории Бутина представлялась как сотрудница российского Центробанка, ведущая защитница права на владение оружием, “представительница Российской Федерации”, студентка из Вашингтона, журналистка, а также посредник между командой Трампа и Россией, – говорится в статье. – Она использовала каждую роль с целью заполучить новых высокопоставленных знакомых в американской столице”. По словам автора, история Марии Бутиной – “очередная глава в уже знакомой Вашингтону истории: дельцы, связанные с Кремлем, выстраивают контакты с Республиканской партией”. “Особое удивление вызывают два знакомства Бутиной, – продолжает Мак. – Она создала совместный бизнес с Полом Эриксоном, который много десятилетий является активистом Республиканской партии, а также работала специальной помощницей зампреда российского Центробанка Александра Торшина, бывшего члена Совета Федерации, входящего в политическую партию Путина и предположительно связанного с российским преступным миром”. Как сообщает журналист, 12 ноября 2016 года, вскоре после выборов президента Дональда Трампа, Бутина организовала вечеринку по случаю своего дня рождения в Cafe Deluxe, рядом с Американским университетом в Вашингтоне, где она получает образование. “Мероприятие проходило в виде костюмированной вечеринки, на которую были приглашены сотрудники предвыборного штаба Трампа и Эриксон. Последний сказал гостям, что он входил в президентскую переходную команду”, – пишет Мак. Бутина была в образе императрицы Александры, а Эриксон – в костюме Распутина. Как рассказали двое из гостей вечеринки, россиянка “беззастенчиво заявила, что она участвовала в налаживании связей кампании Трампа и России”. Она утверждала это и на одном из университетских курсов, говорится в статье. По-видимому, Бутина и Эриксон сблизились, пишет Мак: они основали корпорацию с ограниченной ответственностью в феврале 2016 года, как сообщил чиновник штата Южная Дакота. “Чем, собственно, занимается Bridges, LLC, неясно”, – отмечает автор. “Будучи бывшим членом правления Американского консервативного союза – влиятельной группы консерваторов, организующей ежегодную “Конференцию консервативной политической деятельности”, – Эриксон обладает невероятной сетью контактов в правом политическом секторе, – пишет журналист. – К примеру, одновременно с ним членом правления Американского консервативного союза являлась и Беки Нортон Данлоп, высокопоставленная чиновница из переходной команды Трампа”. По словам автора, Белый дом отказался ответить на вопрос, был ли Эриксон членом переходной команды Трампа или консультантом. В последние годы Бутина “создавала себе репутацию борца за право на владение оружием в России”, говорится далее. При ее участии в 2011 году была создана группа “Право на оружие”, защищающая интересы владельцев оружия в России. Осенью 2014 года эта группа принимала в штаб-квартире в Москве в качестве гостя Эриксона, сообщает издание. В информации о мероприятии говорилось, “что Эриксон – участник шести президентских кампаний, работавший в Белом Доме при Рейгане”. “Однако Эриксон не единственный друг Бутиной, обладающий обширными связями, – продолжает автор. – Она также близка к Торшину, бывшему российскому парламентарию”. Как пишет Мак, “Торшин был заместителем председателя российского парламента (Совета Федерации. – Прим. ред.) более десяти лет, а также входил в могущественный Национальный антитеррористический комитет России”. “Когда Торшин занимал пост зампреда ЦБ РФ, Бутина работала его помощницей, согласно информации на заархивированной версии ее личного сайта”. Как сообщает автор, “Торшин и Бутина – оба страстные защитники прав владельцев оружия и пожизненные члены NRA (Национальной стрелковой ассоциации США). Как утверждается в опубликованном в 2016 году агентством Bloomberg конфиденциальном отчете о завершенном в 2013 году трехлетнем расследовании испанских правоохранительных органов касательно деятельности российской мафии в их стране, “Торшин помог российской ОПГ в Москве отмыть деньги через банки и недвижимость в Испании”, сообщает издание. Сам Торшин на вопросы автора не ответил. “Несмотря на свои связи с Россией, Торшин по-прежнему желанный гость в консервативных кругах” США. “В мае 2016 года он вновь побывал на съезде NRA и сидел за одним столом с Дональдом Трампом-младшим”, – сообщает автор, ссылаясь на статью Bloomberg. “Ни Эриксон, ни Бутина не ответили на многочисленные запросы Daily Beast по электронной почте, через SMS и посредством телефонных звонков”, – уточняет издание. “В конечном итоге, связь Торшина, Бутиной и Эриксона – очередное свидетельство существования отношений между влиятельными российскими фигурами и политическими игроками в Вашингтоне как раз в тот момент, когда ФБР и ряд комиссий сената начали расследовать влияние Москвы на американскую политическую сцену”, – подытоживает Мак. В заключение автор напоминает об эпизоде, произошедшем 11 июля 2015 года. “За год до того, когда она начала учебу в Американском университете, Бутина присутствовала в Лас-Вегасе на одном из первых мероприятий президентской кампании Трампа, на тот момент находившейся в зародыше”, говорится в статье. Во время вопросов из зала Бутина спросила Трампа про антироссийские санкции. “Я знаю Путина, и вот что я вам скажу: мы с Путиным поладим”, – ответил тогда Трамп. “Сегодня, на фоне разрастающихся разоблачений по поводу российского вмешательства в американские президентские выборы, Трамп дает совершенно иной ответ, – замечает автор. – В начале февраля он написал в Twitter: “Я не знаю Путина”. Источник: The Daily Beast

Интересно, понесут ли наказание те, кто украл квоту Израиля в мировых деньгах и поставил своими действиями весь мир на грань ядерной войны, или, как обычно, накажут только стрелочников?