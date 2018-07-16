Трамп прошёл инструктаж перед Хельсинки

Сегодня в 13.20 Путин и Трамп встретятся в Хельсинки в 14.50 они направятся на совместный ланч, а в 16.20 ожидается совместная пресс-конференция.

Обе стороны основательно подготовились к этой встрече. Российская сторона использовала время проведения ЧМ «на всю катушку»: открытие посетили первые лица Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдавии, Панамы, Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии.

В течение месяца Путин встретился с представителями КНДР, Саудовской Аравии,

14 июля Путин провел переговоры с лидерами Палестины, Молдавии, Габона, Судана, встретился с лидерами Хорватии, Венгрии и Франции.

Международные СМИ еще до окончания ЧМ единодушно признали главным победителем организаторов Чемпионата и лично Владимира Путина, а главным его результатом — возвращение России в большую политику. Д. Трамп любезно поздравил Россию и Путина с успешным проведением ЧМ-2018.

Чемпионат закончился, иностранные лидеры разъехались, а проблемы остались, справедливо решили российские власти и в последний день Чемпионата дали рекламу об успешных испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Кинжал», подгодав к саммиту НАТО в Брюсселе: американский телеканал CNBC сообщил взволнованной американской публике, что испытания новой российской сверхзвуковой ракеты «Кинжал» прошли успешно:

https://nation-news.ru/380231-amerikanskii-kanal-soobshil-ob-uspeshnykh-ispytaniya-rossiiskogo-sverkhzvukovogo-kinzhala

https://rg.ru/2018/07/14/smi-soobshchili-o-novyh-ispytaniiah-giperzvukovoj-rakety-kinzhal.html

По данным американского канала, к настоящему моменту прошли три испытательных пуска комплекса “Кинжал”. Последнее из них состоялось в июле. Гиперзвуковая ракета поразила цель на расстоянии около 800 километров. Все испытательные пуски завершились успешно. Всего Россия провела к настоящему моменту 12 испытаний на истребителе МиГ-31. Сейчас ведутся работы по подготовке испытаний “Кинжала” на стратегических бомбардировщиках. Напомним, что впервые о ракетном комплексе “Кинжал” в марте сообщил президент России Владимир Путин. Из открытых данных известно, что гиперзвуковая ракета летит в десять раз быстрее скорости звука и способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО.

Д. Трамп подготовился к встрече с В. Путиным не менее основательно: посетил саммит НАТО в Брюсселе, где под информационный грохот от испытаний новейшей российской ракеты «Кинжал» попенял союзникам на недофинансирование НАТО и недостаточное участие в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Одними разговорами о необходимости борьбы с терроризмом «Исламского государства» подготовка не ограничилась: 10 июля порт Сан-Диего, штат Калифорния покинула 13-я морская экспедиционная группа США, усиленная тремя универсальными десантными кораблями (ударный корабль USS Essex, десантный транспортный док USS Anchorage и док-десантный корабль USS Rushmore), сообщает USNI News.

В качестве места назначения эскадры «достоверные источники в Пентагоне» называют Ближний Восток, хотя упоминают еще Тайвань и Южную Корею.

(http://infomaxx.ru/perevodika/pentagon-otpravlyaet-avianesushhuyu-armadu-v-neizvestnom-napravlenii-tayvan-siriya-severnaya-koreya.html)

Пентагон отправляет авианесущую армаду в неизвестном направлении. Тайвань? Сирия? Северная Корея? Posted by BIGONEon 15.07.2018 После саммита НАТО в Брюсселе Д. Трамп отбыл в Великобританию, где встретился с Терезой Мэй, на пресс-конференции по результатам которой Тереза вспомнила и о «борьбе с применением химического оружия в Сирии», рассыпалась в благодарностях за высылку из США «60-ти российских разведчиков за хим. атаку в Солсбери», и анонсировала разработку соглашения о зоне свободной торговли. Упомянула и соглашение с Северной Кореей, а также обозначила проблему Ирана и обещала увеличить количество военнослужащих в Афганистане, перечислила и другие общие «демократические ценности». Д. Трамп на пресс-конференции с Терезой Мэй поговорил об «общих ценностях», и об успешном завершении встречи НАТО где «убедил остальных членов НАТО платить 2 %». Но главное, Д. Трамп был приглашен «на чай» к Елизавете II, что вызвало волну негативных комментариев и фейк-ньюс в британских СМИ, преимущественно контролируемых из Лондон-Сити. Чаепитие королевы с супружеской четой Трампов еще не успело завершиться, как СМИ подняли шумиху на тему «опоздания Д. Трампа на 10 минут на встречу с королевой». Пресс служба Букингемского дворца эту информацию не подтвердила. Потом были недовольные комментарии о чете Трампов в стиле «ни ступить, ни молвить не умеют», и школьники с плакатиками, протестующие против визита Д. Трампа в Великобританию, не могущие внятно объяснить интервьюэрам с микрофонами суть своих претензий к американскому президенту.

Принимающая сторона постаралась создать позитивный информационный фон для грядущей судьбоносной встречи в Хельсинки, выпустив специальный сорт пива:

http://www.forumdaily.com/v-finlyandii-vypustili-specialnoe-pivo-k-vstreche-trampa-i-putina/В Финляндии выпустили специальное пиво к встрече Трампа и Путина (13.07.2018) Финская пивоварня RPS Brewing выпустила темное пиво специально к встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Сторонники грядущих переговоров встретили чету Трампов возле гостиницы в Хельсинки:

https://russian.rt.com/world/news/536835-tramp-storonniki-helsinki

В Хельсинки несколько десятков сторонников президента США Дональда Трампа приветствовали его, когда американский лидер и его супруга Меланья прибыли к гостинице. Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что активисты размахивали американскими флагами и головными уборами, на которых был написан предвыборный лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой» (Make Amerika Great Again). Несколько человек развернули баннер с надписью «Господи, храни Дональда и Меланью Трамп». Сторонники Трампа рассказали, что хотят оказать ему поддержку. Президент и первая леди США, в свою очередь, поприветствовали активистов. Ранее сообщалось, что Трамп прибыл в Хельсинки на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Какие же важные вопросы на встрече в Хельсинки должны обсудить В. Путин и Д. Трамп, раз эта встреча вызывает такой ажиотаж по всему миру? Почему так всполошились силы, стоящие за банкирами из Лондон-сити?

СМИ вбрасывают в повестку дня в качестве главных тем предстоящей встречи два вопроса: Сирию и Украину, но оба эти вопроса уже практически решены и не являются основными в предстоящих переговорах. Я бы рискнула предположить, что обсуждать будут главный состоявшийся кризис, – финансовый, и способы его разрешения.

Д. Трамп пытается решить вопрос восстановления Республики Соединенных Штатов и ее отвязки от обанкротившейся ФРС, а В. Путин, или, скорее, те силы, которые он представляет, ищут возможность вдохнуть новую жизнь в ФРС, применяя не легитимные методы в расчете на всеобщую юридическую и финансовую безграмотность населения.

Отдельные видимые признаки восстановления Республики Соединенных Штатов проскакивают в открытую прессу в с 2016 года, но эти признаки понятны только посвященным:

https://cat-779.livejournal.com/142834.html

Во время прошедшего саммита G20 в Китае 4-5 сентября 2016 года произошли глобальные изменения,

одно из которых: вместо корпорации США на её месте появилась Республика Соединённых Штатов Америки. По результатам 2-ой Мировой войны мир был перекроен, поменялась финансовая система. То же самое происходит сейчас: некоторые государства исчезнут с политической карты мира, а некоторые -появятся. К власти придут новые люди, которых мы ещё не знаем. Будет новая финансовая система, которая начнёт воплощаться в жизнь с нового финансового года, а именно с 1 октября 2016 года. Остаётся только пристегнуть ремни и внимательно наблюдать за происходящими событиями. Президент корпорации США Барак Обама всегда выступал с флагом с пришитой по его краям золотистой бахромой. …Ясный и чёткий сигнал произошедших изменений: прекращения существования нелегально созданной корпорации США и возвращения на политическую сцену Республики Соединённых Штатов.

На заднем фоне во время выступления Барака Обамы в конце саммита G20 4-5 сентября 2016 года мы видим флаг Республики Соединённых штатов без золотистой бахромы. До этого саммита Обама обычно выступал под британским морским военным флагом корпорации США.

Если Трамп решает вопрос восстановления и финансовой независимости от ФРС Республики Соединенных Штатов, то представитель «наших» властных структур В. В. Путин решает вопрос легитимизации и сохранения личной власти определенной группы лиц на территории бывшего СССР, как бы эта очередная структура не называлась. Новая попытка — создание и легитимизация частно-государственного партнерства, на основании передаточного акта территории СССР, подписанного физическими лицами (позиционирующими себя в качестве граждан СССР) с представителями Японии о создании оккупационной администрации на переданных территориях. Частно-государственное партнерство, созданное в Японии — это последняя надежда для бывших руководителей бывшего РФ вывернуться из -под наступающего на них СССР.

Трампа можно было бы уговорить, но, надеюсь, на сей счет, он получил четкие инструкции от Елизаветы II.