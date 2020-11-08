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Сладкая месть: Лукашенко жёстко прошёлся по Байдену и Трампу

04:58. 8 ноября 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Сладкая месть: Лукашенко жёстко прошёлся по Байдену и Трампу | Русская весна

В последние дни ситуация в Белоруссии все стабильней. Протесты сошли на нет, а от кухарки-оппозиционерки Светланы Тихановской доносится все меньше спекулятивных речей. Западная элита, попытавшаяся организовать очередной переворот, и вовсе вышла из игры. Этим и воспользовался Лукашенко.

Комментируя избирательный процесс в Соединенных Штатах, белорусский президент указал на беспорядок. По его словам, за несколько дней так и не были подведены итоги. Глава Белоруссии считает, что это не демократично.

«Оплот демократии… Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией», — сказал президент.

Александр Лукашенко заявил о множестве нарушений, которые вскрылись во время американских выборов. Он считает, что международные наблюдатели фактически не имели возможность пресекать беззаконие. Лукашенко заявил, что США уступают Белоруссии, где избирательный процесс прозрачен.

«Но такого позора, такого унижения американцев… Надо было потренироваться, чтобы сотворить», — констатировал белорусский лидер.

Главными виновниками Лукашенко посчитал Джо Байдена и Дональда Трампа. Именно они устроили одни из самых грязных выборов в истории США. Президент Белоруссии представил пример, как по-разному ведет себя политическая элита.

Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1604767361

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