Если бы Трамп был китайцем, он мог бы претендовать на должность главы деревни
11:19. 16 июня 2020 229 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Какой он президент? Позорище
Китай наизнанку:
Ужинали с китайцем хозяином фабрики, речь зашла о политике. Торговая война Китая и США, требования «репараций» за вирус и прочее.
В один момент китаец говорит: «Да если бы Трамп был китайцем, он максимум на какую должность мог бы претендовать — это глава деревни. Какой он президент? Позорище.»
Я отвечаю конечно, у вас же прямых выборов президента нет, поэтому и не смог бы.
Нет, говорит китаец, дело в другом. Потому что у нас меритократия! (*власть достойных*)
Я, не смотря на то что в Китае живу, политикой стараюсь не интересоваться, меня волнует экономика и бизнес. Но в этот раз попросил объяснить, в чем же суть меритократии в Китае.
Вот что он мне рассказал (пишу максимально упрощенно, с российскими близкими терминами, без претензии на серьезную политологическую статью):
Низшее звено административного деления — «деревня» или микрорайон в городе. Главу деревни или микрорайона выбирают прямым голосованием местные жители.
Из кого выбирают? Обычно это старшие по подъезду, или старшина улицы и подобные активисты коммунисты. Все кандидаты должны иметь высшее образование, быть членами компартии (кого попало туда не берут, даже экзамены какие-то есть) — то есть даже на этом этапе отбор.
Поехали дальше, нужен глава района города (или уезда в сельской местности). Из кого будем выбирать? Из числа глав деревень или микрорайонов. К выборам допущены будут только лучшие, каждый микрорайон анализируется — обстановка, порядок, чистота, вывоз мусора, и прочие моменты.
Тут уже прямых выборов нет, главы выбирает совет компартии соответствующего района. Впрочем члены совета выбраны из местных жителей.
Идём выше, нужен мэр города. Из кого будем выбирать? Из глав районов, с лучшими показателями.
Глава провинции (губернатор области) выбирается из числа лучших по показателям мэров городов и глав районов области.
После того, как губернатор показал себя в своей должности, он может быть избран членом «политбюро» (Госсовет — аналог в новых поправках к российской конституции). Допускаются к высшей власти только лучшие губернаторы, оценивается экономика региона, рабочие места, борьба с бедностью, экология и прочее.
Президента выбирают обычно из числа членов политбюро. И/или из губернаторов провинций.
Например, текущее политбюро состоит из 7 человек, 6 из которых — бывшие главы провинций, прошедшие все ступеньки с самого низа госуправления.
«Левых» людей даже не допустят к выборам, в принципе это невозможно. Даже если он лучший друг, сын, одноклассник влиятельного человека, протащить его во власть никто не даст.
Я говорю китайцу: Ага, а как же текущий президент, он же сын там шишки из компартии. Точно «по блату» стал президентом. Разве не так?
Да говорит, он сын влиятельного человека. Но. Начал свою карьеру с того, что во времена культурной революции чистил загоны со свиньями. При этом оставался в компартии, был активистом, стал главой деревни, прошёл все ступеньки и стал в итоге президентом. Через 30 лет безупречной карьеры.
Кстати, говорит китаец, он управлял провинцией Чжэцзян, где мы сейчас живем, успехи «Алибабы» (штаб квартира в столице провинции, городе Ханчжоу) и международный торговый город Иу — в том числе его заслуги. Он сделал Чжэцзян третьей провинцией в Китае по ВВП и уровню жизни.
А кто такой Трамп? Бизнесмен три раза обанкротившийся? Ну главой деревни его можно ещё сделать. Если люди выберут. И экзамен сдаст. Пусть организацией вывоза мусора займётся, а там посмотрим, лучше он в этом чем другие главы деревень и пойдёт ли он дальше. Человека с таким опытом в президенты? Это смешно.
Знаешь, говорит, на западе выбирают «меньшее из двух зол», а в Китае принято выбирать «лучшее из лучшего».
То же самое касается глав госкорпораций — все они вышли из низших менеджеров экономистов управленцев. Министр обороны? Бывший рядовой. Здравоохранения? Обычный врач с 30 летней безупречной карьерой.
В этом суть китайской меритократии — власть должна быть у самых достойных, опытных людей.
Китай наизнанку:
Ужинали с китайцем хозяином фабрики, речь зашла о политике. Торговая война Китая и США, требования «репараций» за вирус и прочее.
В один момент китаец говорит: «Да если бы Трамп был китайцем, он максимум на какую должность мог бы претендовать — это глава деревни. Какой он президент? Позорище.»
Я отвечаю конечно, у вас же прямых выборов президента нет, поэтому и не смог бы.
Нет, говорит китаец, дело в другом. Потому что у нас меритократия! (*власть достойных*)
Я, не смотря на то что в Китае живу, политикой стараюсь не интересоваться, меня волнует экономика и бизнес. Но в этот раз попросил объяснить, в чем же суть меритократии в Китае.
Вот что он мне рассказал (пишу максимально упрощенно, с российскими близкими терминами, без претензии на серьезную политологическую статью):
Низшее звено административного деления — «деревня» или микрорайон в городе. Главу деревни или микрорайона выбирают прямым голосованием местные жители.
Из кого выбирают? Обычно это старшие по подъезду, или старшина улицы и подобные активисты коммунисты. Все кандидаты должны иметь высшее образование, быть членами компартии (кого попало туда не берут, даже экзамены какие-то есть) — то есть даже на этом этапе отбор.
Поехали дальше, нужен глава района города (или уезда в сельской местности). Из кого будем выбирать? Из числа глав деревень или микрорайонов. К выборам допущены будут только лучшие, каждый микрорайон анализируется — обстановка, порядок, чистота, вывоз мусора, и прочие моменты.
Тут уже прямых выборов нет, главы выбирает совет компартии соответствующего района. Впрочем члены совета выбраны из местных жителей.
Идём выше, нужен мэр города. Из кого будем выбирать? Из глав районов, с лучшими показателями.
Глава провинции (губернатор области) выбирается из числа лучших по показателям мэров городов и глав районов области.
После того, как губернатор показал себя в своей должности, он может быть избран членом «политбюро» (Госсовет — аналог в новых поправках к российской конституции). Допускаются к высшей власти только лучшие губернаторы, оценивается экономика региона, рабочие места, борьба с бедностью, экология и прочее.
Президента выбирают обычно из числа членов политбюро. И/или из губернаторов провинций.
Например, текущее политбюро состоит из 7 человек, 6 из которых — бывшие главы провинций, прошедшие все ступеньки с самого низа госуправления.
«Левых» людей даже не допустят к выборам, в принципе это невозможно. Даже если он лучший друг, сын, одноклассник влиятельного человека, протащить его во власть никто не даст.
Я говорю китайцу: Ага, а как же текущий президент, он же сын там шишки из компартии. Точно «по блату» стал президентом. Разве не так?
Да говорит, он сын влиятельного человека. Но. Начал свою карьеру с того, что во времена культурной революции чистил загоны со свиньями. При этом оставался в компартии, был активистом, стал главой деревни, прошёл все ступеньки и стал в итоге президентом. Через 30 лет безупречной карьеры.
Кстати, говорит китаец, он управлял провинцией Чжэцзян, где мы сейчас живем, успехи «Алибабы» (штаб квартира в столице провинции, городе Ханчжоу) и международный торговый город Иу — в том числе его заслуги. Он сделал Чжэцзян третьей провинцией в Китае по ВВП и уровню жизни.
А кто такой Трамп? Бизнесмен три раза обанкротившийся? Ну главой деревни его можно ещё сделать. Если люди выберут. И экзамен сдаст. Пусть организацией вывоза мусора займётся, а там посмотрим, лучше он в этом чем другие главы деревень и пойдёт ли он дальше. Человека с таким опытом в президенты? Это смешно.
Знаешь, говорит, на западе выбирают «меньшее из двух зол», а в Китае принято выбирать «лучшее из лучшего».
То же самое касается глав госкорпораций — все они вышли из низших менеджеров экономистов управленцев. Министр обороны? Бывший рядовой. Здравоохранения? Обычный врач с 30 летней безупречной карьерой.
В этом суть китайской меритократии — власть должна быть у самых достойных, опытных людей.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10290679.html
Если бы Зеленский был украинцем,
))) продолжите фразу…
Когда-то и у нас так было….