Если бы Трамп был китайцем, он мог бы претендовать на должность главы деревни

Какой он президент? Позорище

Ужинали с китайцем хозяином фабрики, речь зашла о политике. Торговая война Китая и США, требования «репараций» за вирус и прочее.В один момент китаец говорит: «Да если бы Трамп был китайцем, он максимум на какую должность мог бы претендовать — это глава деревни. Какой он президент? Позорище.»Я отвечаю конечно, у вас же прямых выборов президента нет, поэтому и не смог бы.Нет, говорит китаец, дело в другом. Потому что у нас меритократия! (*власть достойных*)Я, не смотря на то что в Китае живу, политикой стараюсь не интересоваться, меня волнует экономика и бизнес. Но в этот раз попросил объяснить, в чем же суть меритократии в Китае.Вот что он мне рассказал (пишу максимально упрощенно, с российскими близкими терминами, без претензии на серьезную политологическую статью):Низшее звено административного деления — «деревня» или микрорайон в городе. Главу деревни или микрорайона выбирают прямым голосованием местные жители.Из кого выбирают? Обычно это старшие по подъезду, или старшина улицы и подобные активисты коммунисты. Все кандидаты должны иметь высшее образование, быть членами компартии (кого попало туда не берут, даже экзамены какие-то есть) — то есть даже на этом этапе отбор.Поехали дальше, нужен глава района города (или уезда в сельской местности). Из кого будем выбирать? Из числа глав деревень или микрорайонов. К выборам допущены будут только лучшие, каждый микрорайон анализируется — обстановка, порядок, чистота, вывоз мусора, и прочие моменты.Тут уже прямых выборов нет, главы выбирает совет компартии соответствующего района. Впрочем члены совета выбраны из местных жителей.Идём выше, нужен мэр города. Из кого будем выбирать? Из глав районов, с лучшими показателями.Глава провинции (губернатор области) выбирается из числа лучших по показателям мэров городов и глав районов области.После того, как губернатор показал себя в своей должности, он может быть избран членом «политбюро» (Госсовет — аналог в новых поправках к российской конституции). Допускаются к высшей власти только лучшие губернаторы, оценивается экономика региона, рабочие места, борьба с бедностью, экология и прочее.Президента выбирают обычно из числа членов политбюро. И/или из губернаторов провинций.Например, текущее политбюро состоит из 7 человек, 6 из которых — бывшие главы провинций, прошедшие все ступеньки с самого низа госуправления.«Левых» людей даже не допустят к выборам, в принципе это невозможно. Даже если он лучший друг, сын, одноклассник влиятельного человека, протащить его во власть никто не даст.Я говорю китайцу: Ага, а как же текущий президент, он же сын там шишки из компартии. Точно «по блату» стал президентом. Разве не так?Да говорит, он сын влиятельного человека. Но. Начал свою карьеру с того, что во времена культурной революции чистил загоны со свиньями. При этом оставался в компартии, был активистом, стал главой деревни, прошёл все ступеньки и стал в итоге президентом. Через 30 лет безупречной карьеры.Кстати, говорит китаец, он управлял провинцией Чжэцзян, где мы сейчас живем, успехи «Алибабы» (штаб квартира в столице провинции, городе Ханчжоу) и международный торговый город Иу — в том числе его заслуги. Он сделал Чжэцзян третьей провинцией в Китае по ВВП и уровню жизни.А кто такой Трамп? Бизнесмен три раза обанкротившийся? Ну главой деревни его можно ещё сделать. Если люди выберут. И экзамен сдаст. Пусть организацией вывоза мусора займётся, а там посмотрим, лучше он в этом чем другие главы деревень и пойдёт ли он дальше. Человека с таким опытом в президенты? Это смешно.Знаешь, говорит, на западе выбирают «меньшее из двух зол», а в Китае принято выбирать «лучшее из лучшего».То же самое касается глав госкорпораций — все они вышли из низших менеджеров экономистов управленцев. Министр обороны? Бывший рядовой. Здравоохранения? Обычный врач с 30 летней безупречной карьерой.В этом суть китайской меритократии — власть должна быть у самых достойных, опытных людей.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10290679.html