Новости Украины и Новороссии 28 апреля 2020

Главным врагом в борьбе с коронавирусом в мире оказалась Украина. Так, при попытке Москвы убедить мировое сообщество в необходимости объединиться в единый фронт против COVID-19 в вопросе снятия санкций с развивающихся стран, Киев снова забросал российских представителей в ООН обвинениями во всех бедах и заблокировал соответствующую резолюцию.

По словам журналистки Ольги Скабеевой, видимо, «несчастные украинцы — те самые, которые при власти» решили, что «это Путин с себя хочет снять санкции».

«Путин нет, не себя — он со всех решил снять санкции! И предложил по возможности, если есть такой шанс. А украинцы отвергли», — пояснила она.

Как заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, «Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции».

«Под прикрытием борьбы с пандемией они имеют целью размыть санкционный режим», — сказал Кулеба.

И добавил, что тот документ, который Российская Федерация вынесла на утверждение, «был подредактирован, но его манипулятивная суть не изменилась». И Украина не могла поддержать «такую резолюцию».

«Украина стала двигателем группы стран, которые помешали российским манипуляциям в ООН. Это последовательная политика Украины. Как я обещал ещё в начале апреля, мы и в дальнейшем будем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые имеют целью ослабить санкции», — высказался он.

На такую позицию украинской стороны жестко отреагировал эксперт программы «60 минут» — депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Он сказал, что в ООН говорили о том, чтобы снять санкции на период борьбы с пандемией и помочь развивающимся странам легче перенести вирусный кризис.

«Ну ладно, не снимайте с России, с остальных снимите! Зачем вы душите Иран, зачем вы не поставляете медоборудование туда? В чём заключается эта гуманитарность? Я честно скажу: непонятно! Это абсурд полнейший! Все мы боремся, но Иран пускай умирает! КНДР пускай как хочет сама справляется, как и Ливан! Что делается и кто на этой стороне? Соединённые Штаты — понятно. Они на Евросоюз до сих пор как-то завязаны. Сразу дружбу не порвёшь. И тут два подтявкивающие — Украина и Грузия!

Мы говорим: „Снимите санкции, возьмите тесты наши!“. Но вы же не можете их взять, потому что вы — „великая держава”, которая ни в коем случае не может просить у северного соседа что-то. Мы говорим: „Давайте в этот период забудем обо всём, давайте людей спасём!“ — “Нет — вот так!”.

А Грузия вообще… Надо им помогать, чтобы они перегрызлись друг с другом! А не брать их вино поганое, как какой-то там „Боржоми“. Пускай сами подавятся! Почему в магазинах у нас это стоит? С какого перепуга? У нас есть Азербайджан, Крым наш есть! А этих грузин убери вино сейчас и их „Боржоми“ — да они завтра сами прибегут, на коленях приползут! А они там пытаются на нас какие-то санкции!..

Какие санкции? Идиоты!» — сказал Журавлёв.

Кира Сазонова, доцент РАНХиГС, кандидат юридических наук, кандидат политических наук, также высказала своё мнение.

«У меня есть полное ощущение, что у украинского истеблишмента, то есть лиц, которые там в международных организациях типа ООН, Совет Европы, кто сидят в Киеве, — у них есть в сознании вшитые слова-„маячки“, как я их называю. Например, „Крым“, „санкции“, „Российская Федерация“, „агрессия“, „оккупация“.

Но мы говорим о резолюции Генеральной ассамблеи ООН, которая носит всегда, во всех случаях, рекомендательный характер. То есть, в общем-то, ничего страшного не происходит. Если эта резолюция будет принята, то это будет такая добрая воля международного сообщества. Но при этом каждая из стран будет самостоятельно решать, например, снимать ли с России санкции или не снимать. То есть абсолютная свобода выбора остаётся, но демонстрируется общая позиция международного сообщества о том, что у нас пандемия, общая какая-то проблема и так далее», — сказала она.

Сазонова отметила, что для Российской Федерации санкции «вообще уже давно перестали быть экономической проблемой».

«Для нас это, скорее, политический вопрос. Но вот для тех стран санкции — это действительно определённое экономическое ярмо, которое препятствует в том числе эффективной борьбе с пандемией коронавируса», — сказала она.

Как сообщала «Русская Весна», руководство Всемирной организации здравоохранения и лидеры ЕС заявили, что все новые вакцины, средства диагностики и лечения против коронавируса должны быть в равной степени доступны всем во всем мире, поскольку на их наличии основан план по ускорению работы по борьбе с COVID-19.

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