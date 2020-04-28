Новости Украины и Новороссии 28 апреля 2020
- 10:30 Призыв к действию: Бунт крестьян на Херсонщине.
- 09:38 Житель ДНР получил долгий тюремный срок за госизмену и шпионаж.
- 05:00 Отомстить Москве: Киев против борьбы с COVID на уровне ООН (ВИДЕО).
- 02:30 Освобождение от уплаты госпошлины за приём в гражданство России — разъяснение от МВД ЛНР (ВИДЕО).
- 01:30 Более 50% украинцев жалуются на уменьшение доходов.
- Вчера 23:26 «Агрессор» бьется в истерике….
- Вчера 23:20 Как вдесятером унизить Офис Зеленского.
- Вчера 22:49 Зачем появился Саакашвили.
- Вчера 19:28 От автора фейка о золотом унитазе.
Призыв к действию: Бунт крестьян на Херсонщине
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Житель ДНР получил долгий тюремный срок за госизмену и шпионаж
В ДНР местный житель приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену и шпионаж в пользу вражеской разведки.
Подробности сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Республики.
«Следствием было установлено, что фигурант уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 32, ст. 320 (“Госизмена”), ст. 321 (“Шпионаж”) УК ДНР во время нахождения на территории, временно подконтрольной органам власти Украины, был привлечен сотрудниками иностранной разведки (СБУ) к негласному сотрудничеству.
Обвиняемый Уткин В.И. путем визуального наблюдения и фотофиксации собирал сведения военного характера о численности личного состава и местах дислокации воинских частей ДНР.
Собранные сведения Уткин передавал представителю СБУ для использования их против безопасности Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело находилось в производстве МГБ ДНР. Приговором Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР 17 марта 2020 года подсудимый признан виновным и приговорён к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
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Отомстить Москве: Киев против борьбы с COVID на уровне ООН (ВИДЕО)
Главным врагом в борьбе с коронавирусом в мире оказалась Украина. Так, при попытке Москвы убедить мировое сообщество в необходимости объединиться в единый фронт против COVID-19 в вопросе снятия санкций с развивающихся стран, Киев снова забросал российских представителей в ООН обвинениями во всех бедах и заблокировал соответствующую резолюцию.
По словам журналистки Ольги Скабеевой, видимо, «несчастные украинцы — те самые, которые при власти» решили, что «это Путин с себя хочет снять санкции».
«Путин нет, не себя — он со всех решил снять санкции! И предложил по возможности, если есть такой шанс. А украинцы отвергли», — пояснила она.
Как заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, «Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции».
«Под прикрытием борьбы с пандемией они имеют целью размыть санкционный режим», — сказал Кулеба.
И добавил, что тот документ, который Российская Федерация вынесла на утверждение, «был подредактирован, но его манипулятивная суть не изменилась». И Украина не могла поддержать «такую резолюцию».
«Украина стала двигателем группы стран, которые помешали российским манипуляциям в ООН. Это последовательная политика Украины. Как я обещал ещё в начале апреля, мы и в дальнейшем будем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые имеют целью ослабить санкции», — высказался он.
На такую позицию украинской стороны жестко отреагировал эксперт программы «60 минут» — депутат Госдумы Алексей Журавлёв.
Он сказал, что в ООН говорили о том, чтобы снять санкции на период борьбы с пандемией и помочь развивающимся странам легче перенести вирусный кризис.
«Ну ладно, не снимайте с России, с остальных снимите! Зачем вы душите Иран, зачем вы не поставляете медоборудование туда? В чём заключается эта гуманитарность? Я честно скажу: непонятно! Это абсурд полнейший! Все мы боремся, но Иран пускай умирает! КНДР пускай как хочет сама справляется, как и Ливан! Что делается и кто на этой стороне? Соединённые Штаты — понятно. Они на Евросоюз до сих пор как-то завязаны. Сразу дружбу не порвёшь. И тут два подтявкивающие — Украина и Грузия!
Мы говорим: „Снимите санкции, возьмите тесты наши!“. Но вы же не можете их взять, потому что вы — „великая держава”, которая ни в коем случае не может просить у северного соседа что-то. Мы говорим: „Давайте в этот период забудем обо всём, давайте людей спасём!“ — “Нет — вот так!”.
А Грузия вообще… Надо им помогать, чтобы они перегрызлись друг с другом! А не брать их вино поганое, как какой-то там „Боржоми“. Пускай сами подавятся! Почему в магазинах у нас это стоит? С какого перепуга? У нас есть Азербайджан, Крым наш есть! А этих грузин убери вино сейчас и их „Боржоми“ — да они завтра сами прибегут, на коленях приползут! А они там пытаются на нас какие-то санкции!..
Какие санкции? Идиоты!» — сказал Журавлёв.
Кира Сазонова, доцент РАНХиГС, кандидат юридических наук, кандидат политических наук, также высказала своё мнение.
«У меня есть полное ощущение, что у украинского истеблишмента, то есть лиц, которые там в международных организациях типа ООН, Совет Европы, кто сидят в Киеве, — у них есть в сознании вшитые слова-„маячки“, как я их называю. Например, „Крым“, „санкции“, „Российская Федерация“, „агрессия“, „оккупация“.
Но мы говорим о резолюции Генеральной ассамблеи ООН, которая носит всегда, во всех случаях, рекомендательный характер. То есть, в общем-то, ничего страшного не происходит. Если эта резолюция будет принята, то это будет такая добрая воля международного сообщества. Но при этом каждая из стран будет самостоятельно решать, например, снимать ли с России санкции или не снимать. То есть абсолютная свобода выбора остаётся, но демонстрируется общая позиция международного сообщества о том, что у нас пандемия, общая какая-то проблема и так далее», — сказала она.
Сазонова отметила, что для Российской Федерации санкции «вообще уже давно перестали быть экономической проблемой».
«Для нас это, скорее, политический вопрос. Но вот для тех стран санкции — это действительно определённое экономическое ярмо, которое препятствует в том числе эффективной борьбе с пандемией коронавируса», — сказала она.
Как сообщала «Русская Весна», руководство Всемирной организации здравоохранения и лидеры ЕС заявили, что все новые вакцины, средства диагностики и лечения против коронавируса должны быть в равной степени доступны всем во всем мире, поскольку на их наличии основан план по ускорению работы по борьбе с COVID-19.
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Освобождение от уплаты госпошлины за приём в гражданство России — разъяснение от МВД ЛНР (ВИДЕО)
24 апреля 2020 года Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным подписан Федеральный Закон № 129-ФЗ.
В пресс-службе МВД ЛНР «Русской Весне» рассказали об изменениях в процессе приёма документов на получение российского гражданства в упрощённом порядке, связанных с данным законом.
Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики информирует граждан республики о том, что 24 апреля 2020 года Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным подписан Федеральный Закон № 129-ФЗ «О внесении изменений в статью 333-35 Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым жители Луганской и Донецкой Народных Республик освобождаются от уплаты государственной пошлины в размере 3500 рублей за прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
Данный Федеральный Закон вступил в силу с 24 апреля 2020 года, то есть со дня его официального опубликования на интернет-портале правовой информации Российской Федерации.
С 24 апреля текущего года подразделения миграционной службы МВД ЛНР осуществляют прием заявлений от жителей республики без оплаты государственной пошлины за прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, которая ранее составляла 3500 рублей.
Важно отметить, что при подаче заявлений на получение российского гражданства жители республики в установленном порядке оплачивают государственную пошлину за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации, которая составляет 300 рублей. Также в случае оформления паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, оплачивается государственная пошлина в размере 2000 рублей, для несовершеннолетних лиц в возрасте до 14 лет размер данной государственной пошлины составляет 1000 рублей.
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Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой МВД ЛНР.
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Более 50% украинцев жалуются на уменьшение доходов
Опрос показал, что в настоящее время 47% украинцев не имеют сбережений, 51% опрошенных заявили об уменьшении уровня дохода семьи в целом, о чем свидетельствуют результаты исследования Research & Branding Group.
Большинство опрошенных отмечают финансово негативное влияние нынешней ситуации с коронавирусом на жизнь своей семьи. В частности, 13% испытывают трудности со своевременной уплатой счетов (ЖКХ, мобильная связь и т. д.).
В то же время 76% опрошенных поддерживают решение о продлении карантина до 11 мая. Не готовы к более длительным ограничениям 42% украинцев.
Общая выборка опроса — 5620 респондентов. Опрос проводился с 28 марта по 24 апреля.
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«Агрессор» бьется в истерике…
Нет, Украине однозначно нужны свои герои. Яркие, харизматичные, способные повести за собой в последний бой. Ну, а как иначе? Шесть лет войны с «кровавым кремлевским режимом» не могли пройти бесследно. Наверняка, есть те, кем можно и нужно гордиться. Наверняка, есть те, кто покрыл себя бессмертной славой.
Но вот сколько я не наблюдал за этим абсурдным конфликтом, конфликтом без преувеличения преступным, я так и не смог запомнить хотя бы одну фамилию украинского бойца, история о подвигах которого, ну, как минимум бы приковывала к себе внимание. Какое-то все серенькое, смазанное. Но как же без героев? Как поднять на «священную войну» подрастающее поколение? Нужны примеры, истории, судьбы.
Мир не стоит на месте, и если герои не рождаются на поле брани, то их придумывает пропаганда. На данном поприще, конечно, украинские журналисты оказались гораздо умелее украинских военных, и время от времен нам на глаза попадаются исключительно «правдивые» истории о том, как тот или иной гражданин Украины покрыл себя бессмертной славой и заставил биться в истерике самого Путина.
И вот буквально на днях, наверное, по причине жесткого информационного голода, украинские пропагандисты достали из шкафа и очистили от нафталина одного давно забытого персонажа. Новым героем, заставившим Кремль «биться в истерике», стал Александр Турчинов, которого сами же украинцы исключительно по любви величают «кровавым пастором».
«Александр Турчинов, конечно, всегда знатно троллил Россию, вызывая там нервные срывы у политиков. То пошутит про парад ВСУ на Красной площади, то расскажет о ракетах, которыми можно сносить объекты на территории РФ. Но он еще и человек дела. И когда начатые им еще в статусе секретаря СНБО проекты на практике показывают свою эффективность и реальную угрозу для агрессора, за поребриком начинается настоящая истерика. И нет зрелища приятнее и веселее, чем наблюдать за ними в такие моменты. Последние два дня я просто наслаждаюсь заголовками и реакцией», - ну, а дальше идут заголовки материалов, рассказывающие о том, что Украина провела испытания новых реактивных ракет.
Нет, то, что у Турчинова есть чувство юмора, к слову, весьма своеобразное, это факт. Только по-настоящему веселый человек может, после того как армия Украины получила пинка от простых ополченцев Донбасса, говорить о параде ВСУ на Красной площади. Хотя, если он имел в виду парад военнопленных, случалось в России и подобное, то звучит весьма реалистично. Если мне не изменяет память, случалось подобное и на Донбассе, но Турчинов вряд ли станет об этом вспоминать даже в своих искромётных шутках.
Парад парадом, понятно, что это из области фантастики, но заявление об испытаниях новых ракет, которые «тайно» разрабатывал Турчинов, имеют под собой реальную основу и как минимум заслуживают внимания.
«На полигоне в Одесской области успешно проведено испытание ракеты “Ольха-М”, которую активно запустили в производство несколько лет назад. Хорошая ракета – производственный цикл, замкнутый полностью на украинские мощности, что с самого начала вызывало у россиян непонимание – они привыкли все сложные комплектующие импортировать. А Украина при куда более скромном финансировании в условиях агрессии производит такое оружие сама. “Ольха-М” – проект создания высокоточных 300-мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км. Именно про нее говорят военные, когда речь заходит о моментальном поражении объектов в тылу врага и стратегических оборонных предприятий в той же Ростовской области. Есть еще и ракеты «Нептун» для целей на воде, но об этом в другой раз», - именно вот такие «эссе» о военной мощи Украины сейчас широко тиражируются в сети.
Согласен, ракета с дальностью поражения сто и более километров способна нанести урон военным объектам и объектам инфраструктуры, расположенным на территории Ростовской области. Уверен, что у Украины есть некое количество подобных ракет. Но вот насчет «истерики у агрессора», которую вызвала демонстрация видеофиксации испытания ракет «Ольха-М», у меня огромные сомнения.
Ракета, способная поразить цель на расстоянии сто километров, это не новость. Более того, в современных реалиях подобные боеприпасы скорее можно отнести к оборонительным, чем к наступательным. Но и это не самое главное. Давайте рассмотрим ситуацию немного под другим ракурсом.
Допустим, кто-то из украинских отцов-командиров принял нелепое и скорее всего фатальное для себя решение нанести удар по объектам, находящимся в тылу «врага», выпустил весь запас имеющихся у него «новейших» ракет «Ольха-М» и даже, возможно, добился некого успеха. А дальше-то что? Все, враг бежит, война окончена, бойцы ВСУ маршируют по Красной площади, а «автор» стремительной победы Александр Турчинов принимает парад? Хороший сценарий, но вот только не реалистичный. Дальше будет ответный удар, который окончательно убедит украинских военных и политиков в том, что ракеты с дистанцией поражения в 100 км не способны решить исход военного конфликта, особенно, когда выбираешь себе в оппоненты такое государство, как Россия. Прежде, чем писать об истерике в Кремле, якобы вызванной видеофиксацией испытания новых украинских ракет, нелишним бы было вспомнить о том, сколько раз «одна из самых боеспособных армий Европы» была бита плохо вооруженными ополченцами непризнанных республик. Поверьте, подобные экскурсы в историю весьма полезны, ибо они реально отрезвляют.
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Как вдесятером унизить Офис Зеленского
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Зачем появился Саакашвили
О возвращении Саакашвили в украинскую политику.
Зачем появился Саакашвили
Очередное пришествие в украинскую политику Михаила Саакашвили, который, будучи гонимым (причем за дело) у себя на родине, аки Агасфер бродит по европейским столицам, пытаясь пристроить свои таланты авантюриста, наглядно показало, что даже такие выпавшие в маргинес фигуры могут быть востребованы «новой/старой властью».
Не то, чтобы Саакашвили был очень сильно нужен Зеленскому. Как утверждает сам Саакашвили, его призыв к своим сторонникам голосовать за Зеленского дал тому от силы 2-3% голосов. Из 76%. Этот вклад микроскопичен, и по сути сам Саакашвили признается, что на Украине он является политическим маргиналом на уровне Ляшко или Тягнибока. Плюс ко всему у него неустранимый конфликт с Аваковым, который в свое время помогал Порошенко изгонять Саакашвили с территории Украины.
Разумеется, дело тут не в незначительном количестве сторонников Саакашвили, на которых Зеленскому и его окружению в общем-то плевать – сейчас от «Слуги народа» отваливаются куда как более солидные куски электоральной поддержки, и это не позволяет рассчитывать на то, что Саакашвили сможет все это компенсировать. Лоббирование назначения Саакашвили идет из-за рубежа, и к этим рекомендациям Зеленский не может не прислушиваться, так же как не может он противиться настойчивым «рекомендациям» МВФ.
В свою бытность президентом, Саакашвили был весьма любим спикерами Республиканской партии США, которые части приезжали в Грузию, расхваливали «реформы Саакашвили», лоббировали перевооружение грузинской армии и подталкивали Грузию к авантюре с ликвидацией Южной Осетии. И даже когда Саакашвили проиграл в ходе Олимпийской войны, его покровители из Республиканской партии всячески купировали неприятные для США и Саакашвили последствия. Разумеется, эта поддержка не была замешана на альтруизме. С одной стороны, Саакашвили рассматривался в Вашингтоне как удобный инструмент для антироссийской политики на Кавказе и закрепления там влияния США и НАТО. С другой стороны, Саакашвили вкладывал немало денег в лоббирование своего «светлого образа» в Вашингтоне через различные лоббистские фирмы, которые осуществляли презентацию «грузинского реформатора» в Палате представителей и Сенате США, где периодически принимались заявления в поддержку Грузии и Саакашвили. Но в 2008-м году ситуация для Саакашвили изменилась. Ставленник республиканцев Маккейн проиграл Обаме на выборах, после чего у Саакашвили начались проблемы. Уровень его поддержки снизился, и в конечном итоге его облик «реформатора» не без поддержки со стороны администрации Обамы был уничтожен в ходе массовых протестов в Тбилиси – вскрытием дела о пытках в грузинских тюрьмах и коррупции в окружении Саакашвили. В итоге Саакашвили был низвергнут, а позднее изгнан из Грузии.
Во время государственного переворота на Украине в 2014 году его вновь достали из чулана вместе с грузинскими снайперами и грузинским политическим десантом. Здесь он выступил как инструмент. Но когда он попытался напомнить о себе, как о «выдающемся демократическом лидере» после отставки Яценюка, США ему отказали при рассмотрении списка кандидатур. Позднее США ничего не сделали, чтобы помешать расправе над Саакашвили со стороны Порошенко. Причина тривиальна – для демократов это «чужая пешка» и, естественно, они поддерживали в этом конфликте тех, кого сами привели к власти. И, разумеется, после того, как к власти пришел тандем Зеленский-Коломойский, а в Белом Доме появился Трамп, ситуация для Саакашвили вновь изменилась. Вынужденный альянс Трампа с «чайной партией» усилил влияние некоторых старых друзей Саакашвили (вроде сенатора Линдси Грэма) на американскую политику.
В администрации Трампа не только весьма прохладно смотрят на ставленников демократов (вроде Порошенко), но и негативно относятся к Коломойскому, которого не стесняются называть врагом американского президента. Об этом достаточно ясно говорил адвокат Трампа Джулиани во время визита на Украину, указывая, что в окружении Зеленского слишком много врагов президента США, имея в виду в первую очередь людей Коломойского.
И на фоне последних размолвок Зеленского и Коломойского, с выпадением из обоймы целого ряда людей Коломойского, начиная с Богдана, республиканские лоббисты, очевидно, пытаются пристроить свою давнюю креатуру на высокую должность, с которой, при необходимости, его можно запустить и на пост премьер-министра, который гарантировано не будет связан с Порошенко и Коломойским, а будет в первую очередь зависеть от своих покровителей в Вашингтоне. И судя по тому, как ведет себя Саакашвили, он, очевидно, полагает, что, как и в случае с «рекомендациями МВФ», Зеленский не сможет сказать покровителям Саакашвили твердое «нет».
Рейтинги Зеленского и Саакашвили в данном случае не важны, здесь мы видим классическую работу групп влияния в метрополии на распределение административных полномочий в контролируемой колонии. Если Саакашвили назначат, это будет в первую очередь победа групп влияния внутри Республиканской партии США. Если не назначат (чему пытается помешать группа Сороса и группы, ориентированные на Демократическую партию и ставящие на победу Байдена осенью 2020-го года), то это будет ситуативное поражение для покровителей Саакашвили, которого снова придется убрать в долгий ящик.
Смешно, но в этой закулисной возне некоторые эльфы пытаются увидеть проблески будущих реформ, которые якобы будет вести Саакашвили, хотя достаточно изучить опыт Грузии или кратковременного губернаторства Саакашвили в Одессе, чтобы понять, что к длительной и системной позитивной работе данная фигура не годится совершенно. Но когда и кого на Украине это останавливало при назначении таких кадров на высокие посты?
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/ukraina/zachem-poyavilsya-saakashvili/ – цинк
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От автора фейка о золотом унитазе
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