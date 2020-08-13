Коротко по Белоруссии. 13.08.2020

Коротко о событиях в Белоруссии.1. Лукашенко продолжают активно обкладывать с Запада. США угрожают не поставлять Белоруссии ту самую нефть, с помощью которой Лукашенко пытался торговаться с Россией. Требования все те же – отмена результатов выборов, диалог с оппозицией и как следствие, отставка.Попутно нарисовались посредники в лице Прибалтики и Польши, которые склоняют Лукашенко к "сотрудничеству". По сути, это предложения реализовать вариант – Янукович-2004. Отменить выборы, организовать повторные под внешним управлением и передать власть через новые выборы. С учетом акцентов на "мирный ненасильственный протест", наиболее близкая ситуация к тому что сейчас происходит в Белоруссии это Киев-2004. Соответственно, вероятен и раскол в окружении Лукашенко, как это произошло в 2004 году, когда часть Кучмовской команды, откровенно слила Януковича.2. Несмотря на то, что вчера в Минск прилетали 2 самолета ВКС РФ, а в СМИ появлялись сообщения о том, что 33 российских ЧВКшника уже якобы освобождены, на деле, пока нет фактических подтверждений, что они свободны и переданы РФ, но весьма вероятно, что до конца недели это произойдет, тем более, что на Украине заявили, что Белоруссия откровенно саботирует процесс выдачи этих людей на Украину.Так что у них скорее всего все будет хорошо и их белорусский период жизни скоро завершится.В остальном же, Кремль занимается индифферентную позицию, ограничившись лишь заявлением МИДа о том, что налицо попытки реализации в Белоруссии майданных сценариев внешними силами. Но, полагаю, закулисная торговля с Лукашенко и его окружением идет.3. Забастовки в Белоруссии сегодня были более массовыми, нежели вчера, бастовало больше предприятий, да и людей выходило на них куда больше. Руководство предприятий заявляет, что это не забастовки, а собрания, а так предприятия продолжают работать. Тем не менее, картинка уже заведомо проигрышная для власти, так как забастовки на промышленных предприятиях конечно представляют более существенную угрозу, нежели молодежные бунты в городах, которые можно разогнать дубинками. В условиях плохой экономической конъюнктуры, простой серьезных предприятий в случае полноценной и длительной забастовки – ухудшит социально-экономическую ситуацию в стране и еще сильнее осложнит действия Лукашенко по поддержанию контроля.На показанных видео руководство предприятий занимает достаточно пассивную позицию, что является производной от заваленной информационной политики Лукашенко.4. Стоит отметить, что в интернете Лукашенко разгромлен в сухую, у власти крайне мало внятных ресурсов, а заявления носят запоздалый характер – так как ведет информационную войну Лукашенко, ее можно было бы вести разве что в первой половине нулевых. Сейчас же информационная линия Лукашенко и силовых структур Белоруссии выглядит предельно архаично и отстало. Естественно, их информационно бьют. Если допустить, что интернет в стране отключали именно власти, то это был пожалуй единственный разумный ход в этих условиях, но и от него в итоге отказались. А ведь уж сколько прошло цветных революций и пора учитывать роль интернета и социальных сетей в вопросах координации и организации протестов и беспорядков. Просто жалобы на то, ах они координируются через интернет, выглядят нелепо. Где же белорусские информационные войска? Детский сад какой-то.5. Сегодня задержаний было существенно меньше, более того, по заявлению МВД за день отпустили более 1000 ранее задержанных из суммарных 6700 (официально задержанных) с 9 по 13 августа. Министр МВД Караев по белорусскому ТВ извинился перед теми, кого ОМОН побил без вины в стиле "извините, так вышло". Ответственность Караев взял на себя. Также выступила председатель парламента Белоруссии, которая заявила, что Лукашенко поручил разобраться с случаями неправомочных Это выглядит как уступка, даже с учетом того, что эксцессы очевидны. Если была поставлена задача додавить все до конца любой ценой (как это делал тот же Эрдоган, который при подавлении переворота арестовал до 140 тыс. человек, а еще 76 тыс. лишились работы), то там скорее напрашивался ввод ВП, комендатский час, запрет собраний, приостановка деятельности большинства СМИ и партий – в общей стандартный суповой набор, с последующими репрессиями и чисткой гос.аппарата. Но как видим, на это Лукашенко не идет и даже начинает сдавать назад. И тут он рискует попасть в коллизию, когда люди, которым дали карт-бланш на силовые действия, могут почувствовать, что их могут сдать (как это произошло с Януковичем) и задаться вопросом, а надо ли так жестко впрягаться, если завтра тебя могу сделать виноватым. Тут Лукашенко рискует встать на скользкую дорожку. Последствия и издержки обычно купируют после того, как ситуация разрешена, а не во время.6. В Минске сегодня отмечались военные автомобили (в том числе китайские клоны "Хамви"). Жесткой зачистки в центре Минска сегодня также не было. Отмечались достаточно крупные группы обычных протестующих, включая белорусских клонов "Дам в Белом". Как уже упоминалось ранее, налицо переход от попытки силового сноса Лукашенко с его осаде с помощью технологий ненасильственного протеста, куда организаторы пытаются втянуть как можно больше обычных людей через различные и достаточно типичные акции и "хэппенинги". Сами же механизмы свержения Лукашенко давно и хорошо знакомы – комбинация сильного внешнего давления и угроз вкупе с требованиями мирной передачи власти оппозиции. Также достаточно типично развивается история с бегством из структур власти мелких чиновников и журналистов – подобное дезертирство наблюдалось практически при любом подобном сценарии – от Ливии и Сирии до Украины и Киргизии. Наибольшую угрозу для Лукашенко представляет возможный отказ в поддержке со стороны хотя бы одной силовой структуры. Это действительно может переломить хребет верблюду.7. В целом, с одной стороны агрессивные протесты пошли на спад и задерживать приходится меньше, но технология ненасильственного свержения Лукашенко уже запущена и работает в полный рост. Риски его свержения достаточно существенные, особенно при продолжении текущей пассивной информационной и политической линии вкупе с реактивными попытками подавить протесты силой. Это оборонительная и практически наверняка проигрышная тактика. Но если ли у Лукашенко иные варианты, вот вопрос.Сама Белоруссия конечно уже не будет прежней – ее многовекторность, которая была основой ее политики испаряется на жарком августовском солнце. Последствия ее ликвидации белорусам еще предстоит осознать.И постепенно на первый план будет приходить вопрос, куда будет развернут единственный вектор – на Запад или к России. Этот вопрос актуален как с Лукашенко, так и без него.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6094425.html