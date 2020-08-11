Тихановская уехала в Литву

Лидер объединенной белорусской оппозиции Тихановская, которая ранее объявила себя президентом, уехала в Литву.И уже из Литвы она записала видеообращение к своим сторонникам.Вчера КГБ Белоруссии сообщало, что предотвращено покушение на Тихановскую, из которой хотели сделать пресловутую "сакральную жертву".PS. Вслед за республиканцами, Лукашенко заклеймили и демократы, включая Байдена. Вектор на запад закрылся.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6087035.html