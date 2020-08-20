Балтийский ветер: почему Литва стала центром переворота

Литва стала главным оппонентом действующих белорусских властей на международной арене. Вильнюс отказывается признавать легитимность Александра Лукашенко, угрожает санкциями, приютил кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Дело дошло до того, что белорусские власти объявили внезапные военные учения на границе двух стран. «Известия» разбирались в непростых взаимоотношениях постсоветских республик.

Литва в иллюминаторе

Литва стала активным участником белорусских событий, давит на действующие власти. Вильнюс отказывается признать результаты прошедших выборов и называет Александра Лукашенко нелегитимным лидером. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Минск должен согласиться на диалог с оппозицией и освободить заключенных. «Если эта инициатива не будет принята, конечно же, останутся другие альтернативы. Я говорю в том числе и о санкциях — как на уровне ЕС, так и о национальных», — пригрозил Науседа.

Литва также поддерживает белорусскую оппозицию. Именно в Вильнюс после начала акций протеста перебралась кандидат в президенты Светлана Тихановская. Тогда же СМИ опубликовали её обращение, в котором она попросила граждан прекратить акции протеста и не провоцировать сотрудников милиции. Президент Литвы заявил, что видео Тихановская записала под давлением.

Президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Global Look Press/Julius Kalinskas

После этого Литва «в связи с особыми обстоятельствами» открыла границу с Белоруссией. Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что республика готова принять белорусов, «бежавших от политического давления». Более подробной информации об исключениях и сроках их действия он не сообщил. В свою очередь, в МИД Литвы пообещали финансовую помощь тем, кто пострадал во время протестов. В ведомстве пообещали для поддержки оппозиционеров соседней страны создать специальный фонд, условия его работы определят в ближайшие дни.

Минск обратил внимание на действия соседнего государства. 17 августа у границы двух стран начались военные учения белорусской армии. Согласно сообщению министерства обороны Белоруссии, в маневрах участвуют ракетные войска и артиллерия. Боевые стрельбы проведут танковые и механизированные батальоны. «Вопросы усиления участков государственной границы совместно с органами пограничной службы отработает личный состав 103-й воздушно-десантной бригады», — говорится в сообщении военного ведомства.

Балтийская доля

Отношения Литвы и Белоруссии стали сложными задолго до выборов. Одна из причин — споры о строительстве в Гродненской области атомной электростанции. Проект в 22 км от границы с Литвой на российские деньги реализует российская компания «Росатом». 7 августа на первом энергоблоке началась загрузка ядерного топлива, промышленная эксплуатация начнется в 2021 году.

Литве, казалось бы, возведение АЭС выгодно. В 2009 году республика по требованию Евросоюза закрыла собственную Игналинскую АЭС. После этого страна стала энергодефицитной. Так, в 2019 году Литва закупила 70% электричества. Основной поставщик — Россия. В 2019 году Москва поставила 6,2 млрд кВт·ч при годовой потребности Литвы 13,3 млрд кВт·ч.

АЭС могла бы помочь Вильнюсу разнообразить источники импорта, удешевить электроэнергию для потребителей. В Литве, однако, строительство станции с самого начала вызвало неприятие. Парламент республики объявил АЭС угрозой национальной безопасности, а министерство энергетики отказалось покупать и пропускать на экспорт электроэнергию. Конкретных аргументов политики не приводят, но апеллируют к эмоциям. Общественный деятель Витауттас Ландсбергис, например, называет АЭС корнем зла и машиной психологического ада.

Белорусская АЭС расположена у северо-западной границы Белоруссии

Фото: commons.wikimedia.org

Вторая причина — борьба за транзит. Главный торговый партнер Белоруссии сейчас — Россия. По итогам 2019 года на РФ пришлось 49,2% товарооборота. «В Литве надеются, что в случае победы оппонентов Лукашенко структура белорусской экономики изменится. Отношения Москвы и Минска ухудшатся, связи с западными странами окрепнут. Своего выхода к морю у Белоруссии нет, а значит, транзитные потоки пойдут через порты других стран, в первую очередь через литовскую Клайпеду», — объясняет «Известиям» руководитель Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский. Он добавляет, что в первой половине 2020 года через Клайпеду в Белоруссию уже шла нефть альтернативных поставщиков. По железной дороге из порта её транспортировали на Новополоцкий НПЗ.

Третий комплекс причин связан с историей и геополитикой. «Литва не стала успешным фасадом постсоциалистических и постсоветских изменений. Этим фасадом по ряду причин стала Польша. В Вильнюсе теперь считают, что возможные преобразования в Белоруссии — шанс для республики. Шанс показать, что Литва — не обычная дотационная территория, а страна, которая может выступать идейным и политическим форпостом западного мира», — говорит «Известиям» заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич отмечает, что в Литве мечтают о превращении Белоруссии в свою подмандатную территорию. Для этого используют собственную трактовку истории, вспоминают об общем государстве — Великом княжестве Литовском. Якобы тогда на территорию нынешней Белоруссии пришло европейское мировоззрение, появилось городское самоуправление. «На этом основании делается вывод, что и сейчас литовцы могут многому научить белорусов», — отмечает эксперт.

Назад в будущее

Наблюдатели говорят, что внешняя политика Литвы может обернуться потерями для республики. Белорусские грузы составляют треть грузопотока Клайпедского морского порта. По количеству туристов, приезжающих на один день, белорусы уступили в 2019 году лишь латышам и полякам. При этом белорусские туристы считаются самыми щедрыми. Они потратили в Литве в 2019 году миллиард евро. А значит, литовская экономика неизбежно почувствует на себе ухудшение отношений двух стран.

Клайпедский порт

Фото: Depositphotos

Эксперты отмечают также, что саму Литву сложно назвать благополучным государством. Экономика держится на плаву благодаря дотациям Евросоюза. Каждый четвертый житель страны уехал и не собирается возвращаться. Если 30 лет назад в Литве жили 3,7 млн человек, то сейчас осталось 2,7 млн жителей. Республика входит в число лидеров ЕС по темпам старения и убыли населения.

Всё это, впрочем, литовское руководство не останавливает. 18 августа сейм страны единогласно принял резолюцию, которая не признает президентские выборы в Белоруссии, а Александра Лукашенко — законным лидером. Литовские депутаты потребовали провести новые выборы в Белоруссии «в соответствии с демократическими процедурами» и предложили свои посреднические услуги. Они также пригрозили белорусским чиновникам персональными санкциями — запретом на въезд и заморозкой счетов.

Обложка: Фото: Global Look Press/Igor Zehl

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Источник: https://nstarikov.ru/baltijskij-veter-pochemu-litva-stala-centrom-perevorota-118349