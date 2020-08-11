Провалы в памяти

То, что сегодня внимание большого количества жителей государств постсоветского пространства приковано именно к Белоруссии, вполне объяснимо. Постигший эту страну глубочайший политический кризис в перспективе может перерасти в нечто более масштабное, чреватое серьезными потрясениями, как для действующего политического строя, так и для рядовых граждан Белоруссии.

Разумеется, мы переживаем. В частности нам, жителям России, совсем не хочется, чтобы на нашей границе вспыхнула еще одна гражданская война со всеми вытекающими из нее последствиями в виде беженцев и гуманитарной катастрофы. Да и белорусы не заслуживают такой судьбы. Ну а те, кто каким-то образом участвовал в событиях, протекающих уже шесть лет на территории Украины, знают, что не так страшен Майдан, как его последствия.

Я не готов судить о ситуации, в которой оказался белорусский социум. Прав ли Лукашенко? Сложный вопрос. Многие говорят о том, что он не прав, так как ни при каких условиях не имел право применять силу против своего народа. Но если вспомнить далекий 2014 год, то многие, очень многие, открыто упрекали Януковича в том, что он отказался применять силу против своего народа и позволил митингующим свергнуть власть в Украине. И так плохо, и так не хорошо. Есть, конечно, золотая середина, она называется открытые демократические выборы, но это столь редкое в наше время явление (для Белоруссии. – Прим.ред.), что говорить о нем не имеет никакого смысла.

Не будем погружаться в особенности внутренней политики Белоруссии, так как на ее территории еще протекают определенные процессы, итоги которых предсказать мы не в силах. Учитывая то, то прогнозы – дело неблагодарное, давайте дождемся логического финала данного противостояния, противостояния Лукашенко и местной оппозиции. Уверен, что все решится уже буквально в каких-то два-три дня. Именно данный срок поможет нам понять, действительно ли в Белоруссии происходит массовый народный протест, либо мы наблюдаем за хорошо спланированной и организованной акцией малочисленной, но весьма активной группы оппозиционных политиков и общественников.

Меня не удивила позиция белорусских активистов, которые, как и многие, бредят идеей сменяемости власти и ждут перемен, просто не отдавая себе отчета в том, что перемены могут быть как к лучшему, так и к худшему. В любом случае, это их страна и они имеют право определять ее будущее.

В контексте данных событий мне больше интересна реакция страны, уже пережившей Майдан и наверняка сделавшей выводы из событий 2014 года. Разумеется, речь идет об Украине. Уже несколько дней украинцы, начиная от рядовых обывателей и заканчивая маститыми политиками, искренне сочувствуют белорусам, у которых «украли» одно из самых ценных демократических прав — право избирать и быть избранным.

В местной прессе мелькают материалы о жестокости белорусских силовиков, о нелегкой судьбе оппозиционных политиков, о «концлагерях», устроенных правоохранителями на территории отделений милиции, и о грядущих акциях протеста и забастовках. Разумеется, все это разбавляется призывами не признавать легитимность президентских выборов, прошедших в Белоруссии 9 августа, и мрачными предсказаниями дальнейшей судьбы Александра Лукашенко.

Удивительно не то, что украинцы критикуют отнюдь не демократические методы Лукашенко и членов его команды. Нет. Удивительно то, что критика в адрес белорусских силовиков и людей, отдающих им приказы, звучит из уст тех, кто восхищается «героями» Майдана и оправдывает войну, развязанную Киевом на Юго-Востоке страны.

Помните, как начинался Майдан в Киеве? Помните, во что он перерос? Помните безоружных «беркутовцев», закидываемых камнями и бутылками с зажигательной смесью? Помните, как начиналось подавление «сепаратистских» настроений на территории Луганской и Донецкой областей? Помните обстрелы мирных городов, авианалеты, нападения на колоны беженцев и машины с гуманитарными грузами? Помните лица тысяч и тысяч «украинцев», ежедневно отправляющихся в сторону России, «государства-агрессора», ищущих спасения от войны, которая неожиданно пришла к порогам их домов?

Наверное, кому-то нужно освежить память и заняться не анализом событий, происходящим в соседней Белоруссии, и даже не подготовкой документа, которым депутаты Верховной рады планируют закрепить свое непризнание итогов выборов, прошедших на территории соседнего государства. Нужно уделить время пересмотру недавней истории Украины и переоценке тех событий, которыми многие, очень многие украинцы совершенно искренне восхищаются и даже черпают в них некое вдохновение.

Ну не могут люди, пришедшие к власти путем вооруженного переворота, люди, санкционировавшие убийство тысяч и тысяч мирных жителей Донбасса, осуждать тех, кто пытается не допустить подобный сценарий развития событий у себя в стране. Просто не имеют на это морального права. Если кто-то из белорусов, с одной или другой стороны, совершил недопустимое, он ответит за содеянное. Рано или поздно ответит. Вот только призывать их к ответу будут отнюдь не те украинцы, которые запачкали свои руки в крови мирных жителей Донбасса.

Алексей Зотьев

Источник: http://voicesevas.ru/news/53476-provaly-v-pamyati.html