О пробуждении Родовой памяти – от круга и до круга. Давайте поговорим… Светозар (Игорь Яцков)
Родовая память что это?
В гостях на ботике боцмана северного флота Василия Васильевича матрос Балтийского флота, певец и композитор, славяновед Светозаръ – Игорь Яцков продолжает цикл передач под общим названием «Давайте поговорим о пробуждении Родовой памяти» и сегодня это четвертая – заключительная передача.
Она называется – «От круга и до круга».
В ней автор расскажет о том, как изменяется жизнь при изучении традиций наших Предков, и останавливать этот процесс изменения будет просто безумие, что приведет к
падению в пропасть прошлых ошибок, а не возвращению к своим истокам, к восхождению по пути духовного и Душевного роста.
Время течет, эпоха поменялась – пришло время великих перемен.
Круг жизни по славянскому миропониманию составляет 144 лета. Наши предки жили не один круг и желали всегда «от круга и до круга»…
В этой передаче будет затронута стихия земли. Земля – наша Матушка, кормилица.
Травы, цветы, деревья, горы и равнины, сочащаяся из её недр живая водица. И, как женщина, рождает она многие земные существа. Человек и Мать Сыра Земля всегда рядом. Она наша кормилица и поилица, и к её помощи, также как к матери, человек прибегает в трудные моменты своей жизни.
В сказках и былинах говорится о том, чтобы получить новые силы, богатыри припадают к Матери-Сырой земле, да и со всякими гадами помогает справиться Земля-Матушка.
Травы Земли помогают исцеляться от многих болезней и напастей.
Земля и сама считалась самым сильным лекарством. Знахарь смачивал землю слюной и прикладывал к ранам или больной голове, нашёптывая при этом заговор: «Как здорова земля, так и твоя голова была бы здорова ».
Матерью Сырой Землёй клялись, и эта клятва считалась самой сильной, она была священна и нерушима. Клятвопреступника земля не станет носить. «Чтоб мне сквозь землю провалиться! » – до сих пор сохранилась такая клятва.
Много еще можно сказать о Земле, а и то, что песни задушевные, чистые, пробуждающие тоже рождаются на этой Земле.
О Земле-Матушке речь идет и в песне Светозара- «Земле Мати».
В передаче автор поведает о Макоши, управляющей Судьбами не только людей, но и Богов. О Доле и Недоле. Как поступки человека приводят их к той или иной Богине.
Также в этой программе будет говориться о том, что ДНК не только имеет память, но будет раскрыто и то, что под этим подразумевается и что подкреплено наукой и Знаниями наших Предков.
По сложившейся доброй традиции в этой программе прозвучат песни, еще полнее раскрывающие тему передачи, в исполнении автора – Светозара-Игоря Яцкова.
Песни такие: «От круга и до круга», «Земле – Мати», «Во подоле Макоши».
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Источник: www.youtube.com