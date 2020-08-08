Протесты в Хабаровске 08.08.2020
14:33. 8 августа 2020 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Хабаровске сегодня возобновились протесты в поддержку Фургала.
Помимо требований судить Фургала в Хабаровске, также звучали лозунги убрать Дегтярева, убрать правительство и Путина. В ответ на продолжающиеся протесты, Дегтярев ввел в Хабаровске ЧС в связи с чумой свиней.
По этому видео можно примерно прикинуть, сколько там было на самом деле.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6080506.html