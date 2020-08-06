Кто курирует «протест» в Хабаровске?

«БЕЛЫЙ МАЙДАН»

Татьяна Усманова: («Открытая Россия»)

«Брат моей пра-прабабушки был последним дореволюционным головой города Хабаровск. Так что я чувствую в себе внутренне право и приезжать сюда когда хочу, и высказываться по тому, что происходит в городе. В городе сохранилось два кирпичных дома Плюсниных — один жилой дом и второй — Торговый дом. Я там была сегодня — оба совершенно жутко отреставрированы и отплескивают новым бездушным кирпичом».

Татьяна Усманова

«Плюснины были миллионерами и в советское время издавались мерзкие квазиисторические брошюры, в которых их называли «толстосумами» и «разжиревшими богатеями». Точно так же сейчас кремлевские телеграм-каналы пишут гадости, выдумывая за меня зачем я приехала в город.

В моем роду по той линии были и купцы, и церковные старосты, и владельцы лесопильных заводов и фабрики по производству папиросных гильз. Один из Плюсниных был ярым толстовцем и открыл в городе библиотеку и огромную вегетарианскую столовую.

Все это рухнуло в 1917 г., когда группа проходимцев и гопников захватила власть в стране. Кому-то из предков удалось спастись, многим нет. Все, что наживалось веками рухнуло. Сложно сказать кого я ненавижу больше, чем «красных» и кого уважаю больше, чем «белых».

Мне очень хочется, чтобы у хабаровчан все было хорошо, чтобы они жили в богатом городе и чтобы вот эти неинтеллигентные товарищи, которые управляют и городом, и краем, и всей страной забылись как страшный сон».

Татьяна Усманова и политолог Александр Кынев.

«Выхожу из дома, за мной какая-то наружка. Мужик в черной маске ходит, звонит кому-то. Я подошел, говорю: „Слушай, зачем вы следите за мной? Сегодня целый день такая ерунда, как я приехал«. Он у меня телефон вырвал из рук, кинул, пытался с ним убежать, я давай его догонять, а он начал меня бить. Подбежал ещё второй — видно, какие-то эшники. Этот начинает со мной драться. Второй начинает со спины толкать», — рассказал Наумов МБХ Медиа.

Активист сообщил о ссадинах и синяках, разбитой губе. Также ему разбили телефон и очки.

Россия медленно просыпается с Дальнего Востока… pic.twitter.com/XLapbQwuf6 — Ходорковский Михаил (@mich261213) July 25, 2020

ПОДДЕРЖКА ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА

Михаил Худоян (слева) и Иван Волков (справа), председатель Свердловского регионального отделения Партии «РОС». «Комитет спасения сквера» из Екатеринбурга. Фото в Хабаровске.

Из Екатеринбурга в Новосибирск «Открыта Россия» командировала «профессиональных недовольных« Ивана Волкова и его помощника Михаила Худояна, представляющих «Комитет спасения сквера».

Напомним, что цель Комитета – организация уличных протестов и майданных настроений в городе. Комитет паразитирует на тренде протестов против застройки и курируется Владиславом Постниковым, региональным руководителем Открытой России.

Комитет поддерживают Леонид Волков, Ирина Скачкова, Ринат Низамов, Евгений Ройзман, Константин Киселев, Дмитрий Головин и др. оппозиционеры.

Иван Волков, 1978 г. р. — юрист, управляющий партнёр компании «ЮРЛИГА», председатель Свердловского регионального отделения партии национал-консервативной партии «Общероссийский народный союз» С.Н. Бабурина.

В последние годы Иван Волков сделал ставку на резко оппозиционную риторику и заручился поддержкой «Открытой России». Также Волков поучаствовал в создании политического движения «Воля народа», избравшего за основу своего логотипа сжатый кулак. Общеизвестно, что такой символ использовался в молодёжных протестных движениях, игравших ключаевую роль в цветных революциях, спродюсированных Госдепартаментом США.

Волков активно разжигает локальные протесты в России, будь то Екатеринбург, Владикавказ, или Хабаровск

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ КРИК-ТВ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОТЕСТЫ