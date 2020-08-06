Кто курирует «протест» в Хабаровске?
«НЕСТИХИЙНЫЙ БУНТ»
Если внимательно посмотреть репортажи о любых современных протестах, сразу бросается в глаза их хорошая организованность.
В толпе всегда есть руководители уличных волнений. Как правило, их выделяет красная рубашка, куртка, шапка, или шарф. Они показывают, куда идти, определяют темы плакатов, первыми начинают скандировать «кричалки», поддерживая эмоции толпы.
Среди руководителей «народных протестов» есть искренние люди, но руководят ими, профессиональные революционеры, о чём они часто даже не догадываются.
Активисты из штаба Навального в Хабаровске подробно освещают хорошо организованные и профинансированные акции.
Девушка в красном держит микрофон. Эмоциональная блондинка кричит:
«Путин до 1 сентября должен оставить Кремль»!
Её эмоции подогревают специально подобранные ораторы:
«Москву можно переименовать в Фургаловск, ведь Фургал поднял на борьбу за свободу всю Россию!»
«Нас слышит весь мир!»
«Мы здесь власть!»
Кричалки и футболки «ЯМЫ Фургал» заготовлены для всех активистов.
После провала «болотных» протестов в Москве, профессиональные революционеры, спонсируемые заинтересованными в смене режима в России лицами, сделали ставку на регионы, в которых сильны были сепаратистские движения в 90-е годы.
На Дальнем Востоке ещё в 1918 году была создана Дальневосточная республика (6 апреля 1920 – 15 ноября 1922) — независимое демократическое государство с капиталистическим укладом в экономике, которое по окончании гражданской войны было включено в РСФСР.
Опасаясь укрепления позиций Советской России в Приморье, японские интервенты и белогвардейцы 26 мая 1921 года путём переворота привели к власти во Владивостоке Временное Приамурское правительство, состоявшее из членов белого движения и представителей несоциалистических партий.
В феврале 1922 года народно-революционная армия ДВР под командованием Василия Блюхера перешла в контрнаступление и во взаимодействии с партизанскими отрядами нанесла белогвардейцам сокрушительные удары. 12 февраля 1922 года белые части генерала Викторина Молчанова были разбиты народно-революционной армией ДВР под командованием Василия Блюхера у станции Волочаевка. 14 февраля был занят Хабаровск.
Белогвардейцы отступили за нейтральную зону под прикрытием японских войск. В сентябре 1922 года они безуспешно пытались перейти в наступление, но вновь были разгромлены.
Романов — представитель НКО-иноагента «Free Russia Foundation».
Подобно Ходорковскому из Лондона, он ведёт свой Ютуб, где размещает репортажи о «путинрашке», о своей мечте, которая якобы совпадает с надеждами российского народа — «освободиться от режима Путина».
С 2016 года Алексей Романов с семьёй живёт в Грузии, где он попросил политического убежища.
О своём выборе страны рассказал в интервью:
«Каждый нормальный человек в России задумывается об отъезде. И давно. Нельзя ведь не видеть, куда катится страна. Свою эмиграцию мы впервые начали обсуждать, кажется, после Болотной. А после Крыма и Донбасса уже и сомнений не было. Но куда ехать? Как? Чем заниматься там? … Мы вдруг четко осознали, что придут если не за нами, то уж точно за нашими детьми. А тут уж не до рефлексии, тут действовать надо. Дело в том, что и с учителями, и с ровесниками Федор и Филипп, как мальчики политически подкованные, постоянно спорили по поводу двух тезисов — какой Путин и кому принадлежит Крым».
«Нет виз, есть демократия. И нет того непростого отношения к русским, с которым, говорят, можно столкнуться в Украине. Ну и еда, конечно! Какой же русский не любит грузинской кухни! Что дальше – а фиг его знает! Пока здесь. Сняли жилье в Тбилиси, зовем гостей, осваиваемся. Мне надо поскорее возобновлять работу своего канала — из-за этого переезда он на три месяца встал. А дальше – посмотрим. Если приживемся здесь – останемся. В теории грузинское миграционное законодательство довольно либеральное. Вот и проверим. А не подойдет Грузия нам, или мы Грузии – будем думать, куда дальше. Что касается России, то я пообещал мальчишкам, что мы обязательно проедем свою страну ещё раз от края до края и обязательно побываем в их родном Хабаровске. Но только тогда, когда Россия станет «приличной страной». Теперь надо что-то придумывать, чтобы она такой поскорее стала.
«Самый мощный протест со времен Болотной. В Москве это был бы миллион человек. На улицы восставшего Хабаровска — в поддержку арестованного губернатора Фургала — вышли десятки тысяч . Люди перекрыли центр города. Все, что они думают о Путине, они высказали ему с крыльца местного Белого дома. Для Путина места в этом городе больше нет. Я там был. Я видел все это своими глазами. Смотрите и вы. Свободу Фургалу! Москва, уходи! Путин-вор!»
— такую запись к своему «Большому репортажу о самом мощном протесте со времен Болотной…» на YouTube сделал Алексей Романов.
Репортаж с удовольствием разместил армянский новостной канал, который охарактеризовал российского журналиста, как профессионального революционера.
«Широко известный армянской аудитории по ярким репортажам из Еревана в дни Бархатной революции 2018 г российский журналист Алексей Романов подготовил интересный видеоматериал о событиях в российском краевом центре на Дальнем Востоке — Хабаровске»․
31 июля 2020 года суд в Хабаровске на семь суток арестовал «блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске». Именно так освещает личность профессионального организатора цветных революций РБК, публикуя комментарий адвоката «Правозащиты Открытки» Виталия Тыхты.
«Административный арест семь суток применен к нему. Мы будем обжаловать», — сказал Тыхта.
Провокатора задержали по статье о нарушении порядка организации или проведения собрания, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП).
Ну, с почином меня!За участие в несанкционированных митингах, их съемку (!) и трансляцию (!) доставлен под белы ручки в…
Опубликовано Алексеем Романовым Четверг, 30 июля 2020 г.
В Хабаровских протестах в лице Евгении Котляр присутствует канал «Настоящее время». Он также внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
Настоящее Время – это телеканал, созданный RFE/RL при участии «Голоса Америки». RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) – независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая с помощью грантов Конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM). Представителям американского правительства, включая главу Совета управляющих по вопросам вещания.
МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ —
ОРГАНИЗАТОР И СПОНСОР «ГОЛУБИНОГО МАЙДАНА»
Михаил Ходорковский внимательно отслеживает активность своих людей, как он сам утверждает, в течение 10 часов в сутки.
Основная задача олигарха — вернуть Россию в «счастливые» для него 90-е годы, но для этого нужно свергнуть Путина, и все «политические изгнанники» из Лондона смогут вернуться домой.
Юноша с длинными волосами более радикален. Он убеждён, что мирные протесты не помогут: нужно идти и брать «рейхстаг» (Белый дом в Хабаровске), штурмом, «как во Французскую революцию».
Он призывает к буржуазной революции против «совкового» путинского режима. Ходорковский убеждён — опыт Хабаровска нужно распространить на Москву.
И Хабаровск получил поддержку МБХ. Ходорковский отправил туда «своих ребят», о чём сам уведомил в своих сетях. Не исключено, что он отчитывается перед своими кукловодами о работе.
Опыт Хабаровска нуждается в распространении, а протестующие в поддержке. pic.twitter.com/ifzwAaN59M
— Ходорковский Михаил (@mich261213) July 25, 2020
- Андрей Пивоваров, исполнительный директор Открытой России с 2019 года после её реорганизации, правая рука Михаила Ходорковского, член партии ПАРНАС, проживает в Санкт-Петербурге. Один из координаторов общественной кампании «НЕТ». После закрытия организации Открытая Россия действует в форме общественного объединения без регистрации, созданного в соответствии с ФЗ № 82-ФЗ.
- Денис Ибрагимов, координатор Открытой России из Челябинска.
- Татьяна Усманова, координатор по Москве движения «Объединенные демократы», с 2017 года работает в проектах «Открытой России».
- Александр Кынев, политолог, кандидат политических наук, доцент департамента политической науки Факультета социальных наук Высшей школы экономики, с 2007 года выступает на радио «Эхо Москвы» в качестве приглашенного эксперта, в 2006-2012 годах руководитель аналитического отдела Ассоциации в защиту прав избирателей «ГОЛОС».
- Сергей Наумов, координатор регионального отделения «Открытой России» в Комсомольске-на-Амуре.
- Дмитрий Низовцев, ведущий программы «Навальный Live».
- Иван Волков и Михаил Худоян, «Комитет спасения сквера» из Екатеринбурга. Напомним, что цель Комитета – организация уличных протестов и майданных настроений в городе. Комитет паразитирует на тренде протестов против застройки и курируется Владиславом Постниковым, региональным руководителем Открытой России. Комитет поддерживают Леонид Волков, Ирина Скачкова, Ринат Низамов, Евгений Ройзман, Константин Киселев, Дмитрий Головин и др. оппозиционеры.
Андрей Пивоваров:
«Это давно не региональный процесс, он вышел на федеральный уровень, это процесс против политики федерального центра. Самое ценное — лозунг: Страна выходи. Путин — вор, уходи. На Хабаровск сегодня мы все ориентируемся. Россия просыпается с Дальнего Востока».
«БЕЛЫЙ МАЙДАН»
Татьяна Усманова: («Открытая Россия»)
«Брат моей пра-прабабушки был последним дореволюционным головой города Хабаровск. Так что я чувствую в себе внутренне право и приезжать сюда когда хочу, и высказываться по тому, что происходит в городе.
В городе сохранилось два кирпичных дома Плюсниных — один жилой дом и второй — Торговый дом. Я там была сегодня — оба совершенно жутко отреставрированы и отплескивают новым бездушным кирпичом».
«Плюснины были миллионерами и в советское время издавались мерзкие квазиисторические брошюры, в которых их называли «толстосумами» и «разжиревшими богатеями». Точно так же сейчас кремлевские телеграм-каналы пишут гадости, выдумывая за меня зачем я приехала в город.
В моем роду по той линии были и купцы, и церковные старосты, и владельцы лесопильных заводов и фабрики по производству папиросных гильз. Один из Плюсниных был ярым толстовцем и открыл в городе библиотеку и огромную вегетарианскую столовую.
Все это рухнуло в 1917 г., когда группа проходимцев и гопников захватила власть в стране. Кому-то из предков удалось спастись, многим нет. Все, что наживалось веками рухнуло. Сложно сказать кого я ненавижу больше, чем «красных» и кого уважаю больше, чем «белых».
Мне очень хочется, чтобы у хабаровчан все было хорошо, чтобы они жили в богатом городе и чтобы вот эти неинтеллигентные товарищи, которые управляют и городом, и краем, и всей страной забылись как страшный сон».
«Выхожу из дома, за мной какая-то наружка. Мужик в черной маске ходит, звонит кому-то. Я подошел, говорю: „Слушай, зачем вы следите за мной? Сегодня целый день такая ерунда, как я приехал«. Он у меня телефон вырвал из рук, кинул, пытался с ним убежать, я давай его догонять, а он начал меня бить. Подбежал ещё второй — видно, какие-то эшники. Этот начинает со мной драться. Второй начинает со спины толкать», — рассказал Наумов МБХ Медиа.
Активист сообщил о ссадинах и синяках, разбитой губе. Также ему разбили телефон и очки.
Россия медленно просыпается с Дальнего Востока… pic.twitter.com/XLapbQwuf6
— Ходорковский Михаил (@mich261213) July 25, 2020
ПОДДЕРЖКА ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
Из Екатеринбурга в Новосибирск «Открыта Россия» командировала «профессиональных недовольных« Ивана Волкова и его помощника Михаила Худояна, представляющих «Комитет спасения сквера».
Напомним, что цель Комитета – организация уличных протестов и майданных настроений в городе. Комитет паразитирует на тренде протестов против застройки и курируется Владиславом Постниковым, региональным руководителем Открытой России.
Комитет поддерживают Леонид Волков, Ирина Скачкова, Ринат Низамов, Евгений Ройзман, Константин Киселев, Дмитрий Головин и др. оппозиционеры.
Иван Волков, 1978 г. р. — юрист, управляющий партнёр компании «ЮРЛИГА», председатель Свердловского регионального отделения партии национал-консервативной партии «Общероссийский народный союз» С.Н. Бабурина.
В последние годы Иван Волков сделал ставку на резко оппозиционную риторику и заручился поддержкой «Открытой России». Также Волков поучаствовал в создании политического движения «Воля народа», избравшего за основу своего логотипа сжатый кулак. Общеизвестно, что такой символ использовался в молодёжных протестных движениях, игравших ключаевую роль в цветных революциях, спродюсированных Госдепартаментом США.
Волков активно разжигает локальные протесты в России, будь то Екатеринбург, Владикавказ, или Хабаровск
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ КРИК-ТВ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОТЕСТЫ
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Активно освещает протестные настроения с целью их распространения, пользуется большим авторитетом на Украине и в ряде стран для дискредитации российских центральных и местных властей.
Об этом в Facebook сообщил координатор «Открытой России» в Екатеринбурге Владислав Постников. Задержанные доставлены в отдел полиции № 9.
Среди них активист Открытой России Александр Клокунов и Анна Вострикова.
1 августа 2020 года активисты в Екатеринбурге снова провели акцию «в поддержку Хабаровска». В этот раз также не обошлось без задержаний. В акции участвовал известный доцент-провокатор из группы «Екатеринбург — за свободу» — Сергей Зыков.
Чуть позади происходящего был замечен лучший друг американского консула в Екатеринбурге журналист Дмитрий Колезев с ноутбуком. В начале года Дмитрий слетал в Вашингтон на прокачку по программе Госдепартамента США, а недавно отметился в странном пикете, в поддержку подозреваемого в госизмене Сафронова, у входа в УФСБ по Свердловской области.
Екатеринбург сегодня. Долларовые провокаторы вышли «за Хабаровск». Один из них, подогнавший авто с плакатом, задержан.
Организаторы неизвестны, участники говорят, что просто «прочитали в соцсетях», либо ссылаются на «левые организации». pic.twitter.com/vCouMMrulc
— Проект "Мягкая сила" (@myagkaya_sila) August 1, 2020
Очевидно, что приехавшие в Хабаровск провокаторы — это профессиональные протестанты против неважно чего. Поддерживать их, по нашему мнению, может либо предатель, либо дурак.
Источник: https://nstarikov.ru/kto-kuriruet-protest-v-habarovske-117673
Николя между статьями о том , как Родину любить надо, опять вылизыванием режима занялся . Какой усердный малый.