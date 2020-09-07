Протесты в Хабаровске. 05-06.09.2020

Если кто забыл за разгулом трэша и угара в Белоруссии и США, то в Хабаровске тоже продолжают протесты с требованиями вернуть Фургала и судить его судом присяжных в Хабаровске.Так как Фургала не возвращают и судить его явно планируют в Москве (чтобы не выглядело, что власть пошла на уступки протестующим), то митинги по выходным продолжаются.Если кто-то надеялся, что при присланном из Москвы Дегтяреве протесты прекратятся, то с этим очевидно не сложилось.Митинг 5 сентября.Митинг 6 сентября.В случае с Хабаровском, мы также как и в Белоруссии видим рутинизацию протестов, которые не перерастают в нечто большее, нежели шествия по выходным.Выглядит так, что власть уже к ним привыкла и относится к ним в стиле "Ну ходят и ходят, а Фургала все равно посадят".Можно также отметить, что "отравление" Навального и протесты в Белоруссии также сыграли свою негативную роль, заслонив собой медийную картинку из Хабаровска, которая отвалилась на второй план, хотя еще несколько недель назад это пытались делать главной темой в стране.В современных масс-медиа слишком затянутые темы довольно быстро выпадают из мэйнстрима.В результате, главной новостью стали даже не протесты, а то, что Фургала запихнули в "Лефортово" в одну камеру с "эффективным министром открытого правительства" Абызовым, который в бытность Медведева премьером позиционировался как адский инноватор, но на выходе оказался еще одним мошенником. За Абызова никто не митингует и он просто ждет, когда ему впаяют срок.Фургал же еще надеется, что властям надоест происходящее в Хабаровске и ему дадут какие-то поблажки. С другой стороны, у властей может возникнуть соблазн укатать Фургала по полной программе (к чему пока все идет), дабы на его образцово-показательной судьбе показать, что криминальное прошлое "эффективных собственников и управленцев" (а это актуально для значительной части "политической и бизнес элиты") не забыто и может быть поднято в любой удобный момент несмотря на любые издержки.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6150278.html