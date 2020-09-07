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Протесты в Хабаровске. 05-06.09.2020

00:30. 7 сентября 2020 205 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Если кто забыл за разгулом трэша и угара в Белоруссии и США, то в Хабаровске тоже продолжают протесты с требованиями вернуть Фургала и судить его судом присяжных в Хабаровске.
Так как Фургала не возвращают и судить его явно планируют в Москве (чтобы не выглядело, что власть пошла на уступки протестующим), то митинги по выходным продолжаются.
Если кто-то надеялся, что при присланном из Москвы Дегтяреве протесты прекратятся, то с этим очевидно не сложилось.


Митинг 5 сентября.


Митинг 6 сентября.

В случае с Хабаровском, мы также как и в Белоруссии видим рутинизацию протестов, которые не перерастают в нечто большее, нежели шествия по выходным.
Выглядит так, что власть уже к ним привыкла и относится к ним в стиле "Ну ходят и ходят, а Фургала все равно посадят".
Можно также отметить, что "отравление" Навального и протесты в Белоруссии также сыграли свою негативную роль, заслонив собой медийную картинку из Хабаровска, которая отвалилась на второй план, хотя еще несколько недель назад это пытались делать главной темой в стране.
В современных масс-медиа слишком затянутые темы довольно быстро выпадают из мэйнстрима.
В результате, главной новостью стали даже не протесты, а то, что Фургала запихнули в "Лефортово" в одну камеру с "эффективным министром открытого правительства" Абызовым, который в бытность Медведева премьером позиционировался как адский инноватор, но на выходе оказался еще одним мошенником. За Абызова никто не митингует и он просто ждет, когда ему впаяют срок.Фургал же еще надеется, что властям надоест происходящее в Хабаровске и ему дадут какие-то поблажки. С другой стороны, у властей может возникнуть соблазн укатать Фургала по полной программе (к чему пока все идет), дабы на его образцово-показательной судьбе показать, что криминальное прошлое "эффективных собственников и управленцев" (а это актуально для значительной части "политической и бизнес элиты") не забыто и может быть поднято в любой удобный момент несмотря на любые издержки.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6150278.html

Метки: абызов, Видео, Дальний Восток, криминал, протесты, фургал, Хабаровск

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12370 10120
    марина 7 сентября 2020 в 10:26

    вот так протесты превратились всего лишь в зарабатывание небольших денег ,тусовок асоциальных элементов-наркоманов,меньшинств всяких.Больше нет сил,способных помешать власть имущим учинить беспредел по переделу собственности ,только она родная является высоким стимулом ,так и в мире.Больше нет интересов государств и народов ,есть интересы акционеров этих государств и цель наживы у них основная.Россия не является исключением больше ,ей просто оставили флер некоего защитника обиженных,,для этого служит партия НОД с Федоровым,но цели те же.Сегодня делят Беларуссию,налетай ,продается все -люди,кони ,земля ,леса.Интересно на днях видели королевский самолет Катара в аэропорту Минска-ведь им в аренду АГЛ отдавал сотни га лесов в РБ,как-то сегодня могут и форс мажор обьявить.

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    • 1674 1433
      Georgeмарина 7 сентября 2020 в 13:46

      А вы что ж, искренне считали, что голос бомжа равен голосу академика, или голос слесаря-лекальщика весит столько же, сколько и голос секретаря партийной организации?

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