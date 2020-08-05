При карантине делают мало прививок – детская смертность резко снижается!!!

Поделюсь историей своей жизни: как я стал вакциноскептиком. ⠀ Как любой человек, родившийся в СССР, я получил все прививки, положенные детям в стране советов. Их было не так много, как сейчас, но и выбора, делать их или нет – не было. ⠀ Примечательно так же то, что в детстве и в школьном возрасте я переболел почти всеми детскими инфекционными заболеваниями: корь, краснуха, свинка, ветрянка, скарлатина. ⠀ Во время обучения в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге санитарная гигиена и эпидемиология преподавались нам на самом высоком уровне. Учили нас на совесть, спрашивали строго. Ведь военные врачи всегда на острие любых эпидемий, как во времена Российской империи, так и в период существования Советского Союза. Не скажу, что при обучении в академии делался упор на необходимость вакцинации, но выпускники были скорее её апологетами, так как ничего особенно плохого нам о вакцинах не рассказывали.

В США в период коронавируса проявился любопытный факт . График младенческой смертности показывает динамику за последние годы. Каждую неделю в среднем фиксируется 700 случаев ранней детской смертности на протяжении последних 7 лет. И половина из этих 700 случаев приходится на деток до одного года.



Естественно, по окончании ВМедА все полученные знания я стал применять на практике, как врач и как руководитель.

⠀

В 2005г. я принимал участие в ликвидации последствий стихийного бедствия (землетрясение и цунами) в Индонезии. Будучи заместителем руководителя группировки наших сил я помог ЮНИСЕФ организовать массовую вакцинацию индонезийских детей от кори (только впоследствии я задумался, а зачем???)

⠀

Интересно, что перед поездкой в Индонезию вся наша передовая группа была привита. Мы все получили за один день четыре (!) прививки (от брюшного тифа, гепатита А, холеры и малярии).



Справедливости ради надо отметить, что первых трех заболеваний в том регионе не было зарегистрировано за время нашей работы НИ ОДНОГО случая. Честно говоря, можно было и не делать. Только позже, переосмыслив полученный опыт, я понял, какой это был удар по иммунитету.

После увольнения из Вооруженных Сил я устроился работать в крупную международную компанию. Все сотрудники ней были высококлассными специалистами, вся документация велась на дух языках (русском и английском), зарплаты были весьма внушительными и проекты очень амбициозными. Примерно треть сотрудников были иностранцы.

Осенью, в преддверии сезонного подъема заболеваемости гриппом я начал запланированную заранее бюджетом компании организацию бесплатно вакцинации своих сотрудников. Я приготовился реализовывать на практике мероприятия, направленные на профилактику распространения заболевания и спасение компании от возможных больничных и расходов на лечение.



Но я не смог привить ни одного, НИ ОДНОГО! Потому что никто не согласился. Как же так?! Я не мог найти удовлетворяющего меня ответа.

И тогда в моей голове что-то щелкнуло. Я впервые усомнился в полноте и достоверности своих знаний… Как могло быть, что все блестяще образованные люди наотрез отказываются от вакцинации???

Не то, что бы я раньше никогда не встречался с критикой вакцинации и недоверием к прививкам. Но дело в том, что на работе меня окружали очень умные, интеллектуально развитые и успешные люди. У нас были сотрудники из других стран, все мои коллеги свободно говорили и читали как минимум на английском.



Я не сомневался в том, что такие люди не принимают решения относительно своего здоровья на основе слухов и домыслов. Тем больше меня поразило их единодушие – никто из них не пришёл вакцинироваться от гриппа! Я крепко задумался, почему эти образованные и современные люди отказываются от вакцины? Невозможно было предположить, что ими движет суеверный страх или недостаток информации.



С тех пор я возвращался к этому вопросу неоднократно. Я стал более внимательно смотреть на отношение людей к вакцинации – всех людей, а не только моих коллег. Я стал прислушиваться к спорам на тему эффективности и безопасности вакцин, особенно в масштабах массовых кампаний, взвешивать и самостоятельно искать новые и новые аргументы «за» и «против».



Я узнал, что некоторые мои знакомые столкнулись с поствакцинальными осложнениями, и внимательно выслушал их. У одной моей знакомой в результате поствакцинального осложнения погиб ребёнок: через несколько дней после прививки его парализовало, и через полгода он умер.



Для родителей это непередаваемое горе. В статистических отчётах о поствакцинальных осложнениях цифры выглядят достаточно оптимистично – но за каждой из них стоит человеческая жизнь.



Изучая и перепроверяя информацию, я пришел к выводу, что весь процесс научного обоснования необходимости массовой вакцинации просто игнорирует внутренние противоречия и тревожные результаты. Я обнаружил массу исследований, доказывающих, что безопасность вакцин недостаточно изучена, и что клинические испытания вакцин проводятся заинтересованной стороной: поэтому протоколы проведения этих испытаний вызывают сомнения.

Так же я узнал, что за рубежом давно существует довольно таки крупная ассоциация людей, которые являются противниками вакцинации.

И тогда я понял, что проблемы вакцинации давно вышли за пределы медицины и даже за пределы медицинской этики.



Иммунопрофилактика перестала быть вопросом, который находится исключительно в компетенции лечащего врача.



Поэтому я продолжаю внимательно наблюдать за отношением к вакцинации людей вокруг меня, и не только моих коллег…

В.А. Шафалинов



***

.