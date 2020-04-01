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Руслан Бах. Карантин или новый передел сфер влияния

12:29. 1 апреля 2020 251 просмотр 17 коммент. Опубликовал:

11 лет назад раскручивалась истерия со Свиным Гриппом. До карантина и остановке бизнеса тогда не дошли. Когда появились прививки, страны закупали их миллионами и в срочном порядке прививали всех желающих.

Быстро выяснилось, что есть серьёзные побочные эффекты. Процесс остановили, тему в СМИ замяли, прививки уничтожили.

Вот только тысячи детей остались инвалидами от этих прививок. Даже в маленьких странах количество инвалидов исчисляется сотнями.

Эпидемия коронавируса порождает много вопросов без ответа

Есть десятки болезней и причин, от которых умирает в год миллионы людей и никогда это никого не волновало – сами дураки.

В последние 30 лет – людей травили физически и психологически, гнобили, лишали работы, прав, социальной защиты, на них ставились эксперименты. А обман стал чем-то обыденным.

Принцип: Если кому-то выгодно – значит, хорошо всем людям, даже если это чистое людоедство – доминировал во всех областях, отвергая любую критику.

Европа с либеральной удавкой на шее в последние годы продавливала «Устойчивое развитие», означающих 3 буквы «Д» – деиндустриализация, депопуляция, дерационализация (Грета Тумберг).

Всё как в России – закрывались заводы, малый и средний бизнесы (МиСБ), больницы, роддома, урезалась социальная поддержка, поднимали пенсионный возраст, вводились косвенные налоги и платежи, росла коммуналка и цены на бензин.

Появились регионы, где до ближайшей больницы или роддома до 400 км с не лучшей дорогой. 100-150 км до больницы превращались в норму.

Никакого планирования создания рабочих мест – только максимизация прибылей и рассказы как будет классно при полной цифровизации, роботизации и с беспилотными такси. Безработные и заболевшие приравнивались к бездельникам, на шее честных тружеников.

Раковые (!!!) больные через месяц после операции по закону обязаны выходить на работу. Этим людям на восстановление нужно минимум 1-2 года, а лучше 5 лет. В Европе эпидемия раковых больных, хирургов на всех не хватает, огромные очереди на операции, многие не доживают.

Некоторые шли работать как по закону — через месяц. С демонстративной гордостью – какие они пчёлки труженики не то, что некоторые симулянты. Потом умирали, что пафосно выдавалось как героический поступок, достойный примера.

Ужасный конец, вместо ужаса без конца

Трудно поверить даже в феврале 2020 года, когда Китай ещё простаивал в карантине – в Европе продолжали сокращать врачей десятками, из многих больниц!

Эксперты в России говорили, что Европа потеряла чувство самосохранения и решила самоубиться. Вы думаете они сами этого не понимали и не бились? Просто не могли вырваться из удавки либерализма, как и Россия.

И вот на этом фоне озаботились болезнями и смертями стариков, от какого-то там вируса?

С показным вывозом гробов в Италии на военных машинах? А Меркель под камеру лично ходила в супермаркет купить несколько рулонов туалетной бумаги, слёзно призывая к карантину? Болезнь, как и смерть людей настоящие – это, без сомнения.

Всё чаще звучат голоса, что это новый передел сфер влияния – а именно, операция по отстранению либералов от власти. От них очень сильно все устали в Европе — они душат насмерть слишком многих.

Возможно, Европа нашла в себе силы устроить бунт на либеральном корабле, показав весь его идиотизм, абсурдность, мерзость и людоедство.

Либерализм не про жизнь, а про деньги

Помните притчу про двух лягушек? Первую бросили в котёл с горячей водой – она сразу же выпрыгнула из него и спаслась. А вторую бросили в котёл с холодной водой, который подогревали на медленном огне. И она сварилась.

Окно Овертона или изменения маленькими шагами – способ медленно «варить» людей на уничтожение, что либералы и делали последние 30-40 лет.

В СМИ писалось, что Китай ловко показал западу насколько они зависимы от него.

Самый «подлый» удар, Китай нанёс по либеральным ценностям – начав спасать простых людей.

Люди новая нефть, расходный материал – топливо для либеральной машины.

Китай одним махом снёс оболочку фальши, которую выстраивали десятки лет. Да, им это обошлось от 1 трлн долларов, но согласитесь – оно стоило того.

Все толерантные концепции больше не работают

Не только показали в сконцентрированном виде мерзость либерализма и их лидеров, но ещё и одним махом дискредитировали все их мантры. Надо срочно придумывать новые – но это невозможно сделать быстро и скормить народу.

Случился ужас, ужас – либералы вынуждены тратить свои деньги, на спасение извините «быдла» из которых половина, извините «старые пердуны» и так проедающие своими пенсиями их ресурсы.

Как мы видим теперь по мычанию либеральных лидеров – они оказались абсолютно не готовы к такому развороту событий.

И если в Европе и могли где-то подмахнуть Китаю, подхватив идею карантина поднять её на новый уровень – то только в Италии с её безнадёжным долгом в 2,4 трлн евро. В Италии % умерших самый большой и вызывает серьёзные вопросы.

Многие компании теперь пытаются работать из дома и опять обнажается либеральная проблема – у людей слишком маленькое и неудобное жильё.

У них нет отдельной комнаты – чтобы в ней закрыться и работать.

Когда начинается отлив, становится видно кто купался голым – Уоррен Баффет

Кто теперь будет осуждать Италию или PIIGS, если они потребуют радикально пересмотреть многие договора и обязательства ЕС? А они обязательно воспользуются таким шансом.

И вот Китай устроил резкий финансовый отлив и оказалось, что либералы не просто голые – они ещё обделались, а их финансовая и политическая импотенция стала всем видна.

Это меняет расклад сил. Теперь разговор с либералами-глобалистами пойдёт из позиции силы, а они будут в позиции слабости даже в Европе, которую они пока ещё контролируют.

Перефразируя футболистов: Если вы не забиваете гол, то забивают вам. Если либералы опять не смогут заставить платить других, как с Грецией – то их заставят платить за всех.

Как теперь либералов плющит оттого, что Куба помогала Китаю, и помогает Италии справиться с эпидемией. Куба, которая была под санкциями 60 лет! Нищая Куба, которую обвиняли во всех смертных грехах оказалась более человечной и с нормальным здравоохранением, готовой к подобным испытаниям.

Какой поток грязи полился, когда Россия направила в Италию 100 врачей и 20 единиц техники.

В Европе, как и в России – МиСБ и средний класс сдуваются последние 12 лет

Хотя с 2016 года, благодаря количественному смягчению был некоторый «рост» экономик.

Либералы везде одинаковы и действуют одними и теми же методами, используя те же мантры. Малый и средний бизнес и до карантина умирал, задушенный огромными налогами и косвенными платежами. В то время как крупные компании официально в оффшорах и облагаются по минимальным ставкам, получая субсидии и госзаказы.

Европейским изоляционистам это очень не нравилось, но ничего поделать не могли.

Частные лица, что зарабатывают от 1 млн облагаются налогом максимум в 30%. Для среднего класса резко прогрессивная шкала: уже с 2-3х тысяч евро налог от 25-30% до 50-70% и плюс пенсионный фонд. Предприниматели платят ещё больше. Бензин рос в цене каждый год на 5-6% и сейчас стоит больше чем, когда нефть была по 121 долларов за баррель.

Постепенно закрывались, кафе, рестораны, магазины и другие компании МиСБ. Знаю людей, которые в 50-55 лет пошли получать второе высшее образование, чтобы как-то дотянуть до пенсии в 65-67 лет. Условия обучения очень строгие – требуется набрать определённое количество балов ежемесячно, иначе лишают стипендии, которой едва хватает на еду.

На вопрос обещано ли хотя бы некоторое количество рабочих мест для самых лучших, по окончании обучения – все как один говорят, что нет. При этом безработные подвергаются жёсткому осуждению в обществе, как бездельники. Отправить их куда либо на учёбу с последующим трудоустройством никто не предлагает. Нет таких курсов.

Появились здания в малых городах, которые готовы продать или сдать в аренд за 1 символический евро. Предвестники будущей разрухи?

По официальной статистике – количество бездомных, нищих и  получающих дополнительно пакеты с продуктами, росло последние 8-10 лет и почти удвоилось.

Общественный транспорт дорогой и ходит нерегулярно. Машины нужны иногда по 2 на семью, чтобы оба могли добираться на работу. За каждую плати налог, страховку и кредит. Молодежь не заводит детей — просто потому что у них нет денег на их содержание. А также пугает отсутствие перспектив на следующие 20 лет.

Дома куплены в кредит на десятки лет. Из-за низких % ставок – цены на недвижимость сперва взлетели, а последние 5-10 лет падают. Начиная с середины прошлого года – стоимость домов стала опускаться ниже стоимости залогов. Как людям оплачивать эти кредиты после карантина?

Никак – не смогут оплатить. Придётся списывать, как и утверждал М. Хазин.

С 2008 по 2015 года – пошла волна уголовных дел

Знаю десятки компаний МиСБ в Европе, на которые возбудили уголовные дела ни за что и выставили штрафы на сотни тысяч евро. Одни сразу заплатили и их отпустили.

Большинство закрылись, потеряв заработанное за 20-40 лет и даже свободу. Отбились единицы. Никто не мог понять в чём дело. Единственное объяснение, то, что сказала Кристин Лагард в 2012 году в Токио – молодые деньги должны уйти.

Если вы случайно похвалите адвокатов в Америке – вы рискуете испортить отношения с окружающими и попасть в чёрный список. Нужно сперва минут 5-10 рассказывать, что этот исключение, особый случай, что сами удивлены и т.д…

Адвокаты в Европе не намного лучше. Они стоят от 200 евро в час, и большая часть из них создают клиентам проблемы, чтобы те нуждались в них больше времени. Знаю многих людей и европейцев и русских, которых посадили ни за что. Максимум 5-10% европейских адвокатов работают честно – но они сами выбирают с кем работать.

Всё законодательство выстроено под либеральный порядок. Презумпция невиновности – враньё.

Некоторые преподаватели в юридических в вузах, как мне рассказывали  – сразу заявляют, что законодательство несправедливо и всегда таким было!

Знаю случаи, как проигрывали суды только, потому что адвокат не знал мелкую деталь из законодательства. Пачки подготовленных документов и доказательств, которые собирались много месяцев – были полностью проигнорированы по закону.

Система сильна настолько, насколько сильно её самое слабое место

Макрон ещё пару месяцев назад собирался «покончить с социализмом во Франции» – устранить социальную защиту. А теперь во время карантина освободил граждан от многих платежей и выделил огромные субсидии для бизнеса.

Чего стоит экономическая модель, если она не в состоянии выдержать испытание лёгким карантином? Разве это нормально, что у 30-40% компаний и людей — нет никаких сбережений и запаса прочности на 1-2 месяца?

Выделяемые субсидии крохи и на всех не хватило. Уже понятно, что безработица в Европе подскочит на десятки процентов. Удастся ли избежать голода?

Когда-то Черчилль сказал, что Америка всегда находит правильный выход из ситуации, но сперва попробует все неправильные. Реальность – очень сложная штука, многие предпочитают от неё убегать.

Везде, пока есть ресурсы они будут расходоваться неэффективно. Пока не сделают все мыслимые и немыслимые глупости – менять экономическую модель не будут нигде.

Одна из таких глупостей это Drang nach Osten – надо же найти виноватого и куда-то направить гнев собственных граждан, как это делали на Украине последние 6 лет.

Значит, градус русофобии будет расти и дальше. Прошлый раз Европе потребовалось 10 лет, чтобы объединиться против СССР. Сейчас смогут и за 0,5-2 года управиться, если Россия даст слабинку.

Европу, которую вы знали уже нет лет 5.

Мозг включится, когда совсем плохо будет – и только после этого начнут принимать правильные решения.

Ну а людям придётся всё это время выживать – кто как сможет. Экономическая модель умерла. Какая разница, когда будет окончательный обвал – через пару недель или полгода?

Перед обвалом не нагуляешься – карантин.

Источник: http://ruslanbah.ru/karantin-ili-novyiy-peredel-sfer-vliyaniya/

Источник: http://pravosudija.net/article/ruslan-bah-karantin-ili-novyy-peredel-sfer-vliyaniya

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