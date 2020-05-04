Стоит ли доверять ВОЗ – Всемирной Организации Здравоохранения?

Начало фильма может показаться несколько меланхолично-патетическим, но авторов фильма можно понять. Их дочка, прошедшая с блестящими результатами тест новорожденных, была затем привита. Что обернулось настоящей трагедией для семьи. С тех пор прошло два десятка лет, и родители превратились в настоящих исследователей влияния прививок на людей.





О своём расследовании они и рассказывают в фильме. Кое-что, неизвестное публике: не только об открывателе туберкулёзной палочки Кохе, но и о Кохе-бизнесмене; об антителах, об эпидемии испанского гриппа, о проказе. О роли ВОЗ, Рокфеллерах, фармацевтических компаниях и факты, факты, факты…

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Стоит ли доверять Всемирной Организации Здравоохранения (Здравозахоронения)?



Коронавирус шагает по планете. Сегодня так или похоже начинается большинство публикаций в СМИ, и это вполне естественно, так как на протяжении почти четырех месяцев человечество подвергается атакам страшной болезни. Сообщений об инфицированных, о выживших и, главное, потерях от этих атак люди ждут как сводок с фронта. Странного фронта, виртуального, но где смерти — абсолютно реальные. Как жить в таких условиях?



Ждали, чем обнадежит человечество Всемирная организация здравоохранения, вроде бы главный страж нашего здоровья на планете. После долгих раздумий ВОЗ, наконец, объявила… пандемию. Был введен режим глобального карантина. Людей и страны отделили друг от друга стенами квартир и государственными границами.



Страх начал постепенно овладевать миром. Но вдруг выяснилось, что далеко не все согласны как с оценкой ситуации, так и с выводами ВОЗ, прежде всего, об опасности нового заболевания. И появилась какая-то капелька надежды…



Ученые в разных странах сделали свои выводы, отличные от возовских, согласно им, несмотря на то, что уровень смертности от COVID-19 в европейских странах составляет около 10%, в целом от коронавируса умерло всего 0,002% населения Земли.



По этому показателю нынешняя вспышка не входит даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества.



Да, смерть одного человека, особенно близкого, — это горе, боль сердечная, но гибель десятков тысяч, как в нынешнюю пандемию, — это, извините, уже статистика. Так что, как говорят военные, вначале доведем сражение до конца, а потом займемся павшими. Так вот, по данным Deutsche Bank, в первую пятерку самых смертоносных заболеваний COVID-19 сможет войти лишь при 210 млн жертв. По этому показателю нынешнюю пандемию можно сравнить со свиным гриппом 2009—2010 гг. Тогда умерли 203 тыс. населения, или 0,003% населения мира.



В то же время ведущие эксперты приходят к выводу, что официальная информация о коронавирусе не соответствует действительности. Профессор вирусологии, эпидемиологии и статистики Стэнфордского университета Джон Иоаннидис считает, например, что «собранные к настоящему времени данные о том, сколько людей заражено и как развивается эпидемия, крайне ненадежны». По его мнению, единственным случаем, когда тестировалось «все население», был круизный лайнер Diamond Princess, где пассажиров посадили на карантин. Там показатель смертности составил 1,0%, и в основном это были пожилые люди.



Группа французских врачей подтвердила выводы Иоаннидиса: летальность COVID-19 существенно не отличается от тех ОРВИ, что вызваны известными коронавирусами.



А китайские и американские вирусологи в статье, опубликованной в самом авторитетном медицинском журнале мира Nature Medicine, представили данные по китайскому городу Ухань (провинция Хубэй), где COVID-19 был зафиксирован впервые. Риск летального исхода в районах за пределами провинции Хубэй составлял 0,85% и 1,2–1,4% для города Ухань, что хорошо коррелирует с данными профессора Иоаннидиса.



Думаю, подобных суждений и фактов в мире уже накопилось вполне достаточное количество для того, чтобы критически оценить выводы ВОЗ по определению нынешнего вирусного заболевания как пандемии.



Сошлюсь для верности еще на одну оценку профессионалов. Недавно независимая швейцарская исследовательская группа Swiss Propaganda Research опубликовала специальное расследование, в котором сообщается о многочисленных случаях ничем не подкрепленной драматизации эпидемии коронавируса в мировых СМИ. Эпиграфом к своему расследованию швейцарцы поставили слова Альбера Камю: «Единственным средством борьбы с чумой является честность».



А профессор Иоаннидис заметил при этом: «Сообщаемые Всемирной организацией здравоохранения показатели смертности в 3,4% вызывают ужас и не имеют смысла».



В западном мире говорить о честности как нравственной категории общества, увы, не приходится, даже во времена Камю честность на Западе уже была утраченным идеалом. Позволю себе также не согласиться с уважаемым профессором Иоаннидисом: представляемые ВОЗ данные имеют не просто смысл, а смысл, я бы сказал, двойной.



Опираясь на опыт предыдущих массовых заболеваний, вполне можно предположить, что все будет происходить согласно известному афоризму о том, что есть ложь, наглая ложь и статистика. Речь идет о той статистике, что постоянно выдает «на-гора» Всемирная организация здравоохранения. Как свидетельствует опыт, сомнения, что называется, имеют место.



Так, во время эпидемии птичьего гриппа директор ВОЗ немец Клаус Штер срочно предупредил о мировой волне инфекции — «до семи миллионов смертей»! Реагируя на этот прогноз, правительства закупили лекарства от гриппа «Тамифлу» (ну самое эффективное, как утверждали в России!) и «Релэнэпп» для миллионов людей. В 1996 г. швейцарский фармацевтический гигант Roche приобрел у американской биотехнологической компании Gilead лицензию на производство «Тамифлю». Ее бывшим председателем и основным акционером был экс-министр обороны США Дональд Рамсфельд.



Компания Roche заработала более миллиарда швейцарских франков от продажи «Тамифлю». Птичий грипп, слава Богу, не унес заявленные миллионы жизней: в общей сложности по всему миру умерло 152 чел. Клаус Стоер, сыгравший решающую роль в стратегии ВОЗ, покинул свое кресло после того, как «пандемия» утихла, и занял должность директора швейцарской фармацевтической компании Novartis.



В 2009 г. ВОЗ поспешила назвать вспышку свиного гриппа пандемией, но она также оказалась слабее, чем ожидалось. Более того, организация настаивала на массовых прививках населения, и многие страны потратили огромные деньги на закупку вакцины от несуществующей пандемии. Например, только Германия заказала лекарств от гриппа и вакцин на сумму 450 млн евро. Однако поскольку фактически волна заражения стала относительно легкой и было всего 258 смертей на 226 тыс. заболевших, что меньше, чем обычная эпидемия сезонного гриппа, то из-за отсутствия спроса пришлось уничтожить все запасы, сделанные за счет налогоплательщиков…



Тогда Россия потеряла 4 млрд рублей. В США невостребованными оказались 138 млн доз вакцины. В Евросоюзе прибыль фармацевтов достигла 7 млрд евро, и ВОЗ заподозрили в сговоре с фармацевтами Roche Holding.



Потом, наоборот, ВОЗ обвиняли в чудовищном бездействии во время вспышки вируса Эбола в Западной Африке в 2014 г. Тогда в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии эпидемия унесла по меньшей мере 11300 жизней. По словам международных экспертов, которые впоследствии оценивали допущенные ошибки, ВОЗ была в курсе, что эпидемия, начавшаяся в декабре 2013-го, уже к весне выйдет из-под контроля.



Однако, несмотря на призывы «Врачей без границ», которые умоляли о помощи, организация объявила ЧС только в августе. Это была «вопиющая небрежность, которая усугубила огромные страдания и умножила жepтвы», заключили эксперты.



В общем, у этой международной организации репутация подмочена довольно таки сильно. Тем не менее и сейчас, когда нам выдают медицинские предписания, ссылаясь на ВОЗ, они воспринимаются как весьма авторитетные. Их обычно дублируют минздравы стран, включая Россию.



В условиях эпидемий рекомендации ВОЗ с ее системой региональных представительств могут нагнать такого страху, что мало не покажется. Поднять спрос и цены до заоблачных высот на самые заурядные лекарства, продовольствие — да на все, что угодно, если на него будет указано или даже сделан намек как на панацею.



Не зря старая истина учит, что для кого-то эпидемия (пандемия) беда, а для кого-то способ обогащения. В разгар коронавируса так произошло, например, с парацетамолом, который смели из аптек во всем мире, потому что ВОЗ заявила о его действенности для заразившихся COVID-19 по сравнению с ибупрофеном.



За громким пиаром последовала менее заметная новость о том, что ВОЗ изменила мнение и реабилитировала ибупрофен. Эту новость мало кто слышал, но ибупрофен почему-то тоже исчез из аптек, российских в том числе.



Прошло мимо общественного внимания и сообщение о том, что Минздрав РФ и Роспотребнадзор еще в 2018 г. раскритиковали доклад ВОЗ об эпидемии СПИД в России, оценив содержащиеся в нем данные необоснованными и завышенными (неправдивыми, если называть вещи своими именами).



А пару недель тому назад американский президент Дональд Трамп объявил: он прекратит финансовый вклад США во Всемирную организацию здравоохранения, поскольку считает, что эта организация не смогла адекватно отреагировать на вспышку коронавируса. После чего семнадцать конгрессменов-республиканцев из Комитета по международным делам Палаты представителей направили Трампу письмо, в котором поддержали его решение и рекомендовали обусловить возобновление финансирования отставкой главы организации Гебрейесуса (на фото).



Странно, не правда ли, что ранее этот вопрос в такой постановке никогда не звучал. Хотя крупнейшим донором ВОЗ являются Соединенные Штаты — более 400 млн долл. в год , и большинство чиновников этой организации — американцы. Дело в том, что тема коронавирусной инфекции стала одной из главных в предвыборных дебатах в США. И поскольку во главе ВОЗ, которая координирует, контролирует и озвучивает эту тему, стоит человек не Трампа, а наоборот, его противников, то однопартийцы президента и поставили вопрос об отставке Гебрейесуса.



Мир услышал о генеральном директоре ВОЗ Гебрейесусе только после того, как появился коронавирус. Трамп сделал его популярным. А что еще о нем известно? Пожалуй, и все, притом что о нем можно писать приключенческие и детективные романы. Такая для начала деталь: Тедрос Гебрейесус стал первым африканцем (Эфиопия), возглавившим агентство мирового здравоохранения (в 2017 г.), и первым, кто не является врачом. За какие заслуги честь?



Рассказывать можно долго, потому остановлюсь лишь на тех моментах биографии Гебрейесуса, которые, как мне кажется, смогут пролить некоторый свет на его «звездную» карьеру.



Когда после более чем 10-летнего пребывания в Великобритании он вернулся на родину, то был назначен министром здравоохранения (2005 — 2012 гг.) и именно в тот период встретился с бывшим президентом США Биллом Клинтоном и начал сотрудничество с Фондом Клинтона. Он установил тесные отношения с Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Как министр здравоохранения Тедрос возглавлял Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, соучредителем которого был Фонд Гейтса.



С такими могучими партнерами, как Гейтс и Клинтон, он успешно провел трехлетнюю кампании по завоеванию поста главы ВОЗ. Ему даже не помешали обвинения в сокрытии трех крупных эпидемий холеры. Более того, представители народа амхара в Эфиопии по сей день обвиняют Гебреисуса в преступлениях против человечности и проведении политики геноцида в отношении их народа.



Ему предъявляются также обвинения в массовом нарушении прав человека (убийство сотен протестующих), в использовании крупных финансовых средств (миллионов долларов) для обеспечения избрания себя Генеральным директором ВОЗ. Однако при всем при этом он, как утверждают некоторые СМИ, является другом семьи Б. и Х. Клинтонов, Б. Обамы, Дж. Керри, Б. Гейтса. А, как гласит давний афоризм, скажи кто твой друг, и я скажу, кто ты… (У Ельцина, кстати, был тот же «друг Билл», и чем стала тогда Россия с его «дружеской» помощью?)



Тут надо объяснить, что Всемирная организация здравоохранения — это практически самое заурядное НКО с расплывчатым статусом, но с диктаторскими полномочиями. Она была основана в 1948 г. со штаб-квартирой в швейцарской Женеве и с задачей достижения «наивысшего уровня здоровья для всех народов».



В первые три десятилетия своего существования ВОЗ финансировалась, главным образом, за счет государств-членов, причем крупнейшим донором уже тогда были США. В условиях глобального дерегулирования и растущего влияния неолиберализма с середины 1970-х гг. доля частных средств в бюджете ВОЗ постоянно увеличивалась.



В настоящее время более 80% составляют в основном целевые взносы от государственных или частных доноров, в основном фондов и фармацевтических компаний. Президент Трамп еще в 2017 г. распорядился сократить почти половину американской доли.



В Устав ВОЗ в нулевые годы были внесены некоторые любопытные изменения.



Изначально ВОЗ могла лишь выдавать международному сообществу только рекомендации. Поправка 2005 г. теперь позволяет этой общественной организации в чрезвычайных ситуациях (во время пандемий, например) издавать приказы, обязательные к исполнению всеми странами.



При этом сняты существовавшие ранее в документах ВОЗ такие критерии, как, скажем, процент смертности среди инфицированных. Теперь ВОЗ сама решает, есть пандемия или нет. И объяснять мировой общественности свои решения не обязана. Недаром сегодня ВОЗ называют частью мирового правительства.



Несколько лет тому назад в ВОЗ произошли решительные структурные изменения в пользу частного сектора. До этого времени только некоммерческим организациям разрешалось участвовать в рабочих и целевых группах ВОЗ, где принимаются наиболее важные решения организации.



В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятым в мае 2016 г., коммерческим компаниям теперь также разрешается оказывать непосредственное влияние на стратегические решения в этих органах.



Таким образом, фактически мы имеем дело с частным бизнесом, оказывающим влияние на Всемирную организацию здравоохранения ООН. Для более полной картины здесь стоит упомянуть еще об одной международной организации, о которой в СМИ почти не сообщается.



Это созданный в 2000 г. GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) — Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации — партнерство ряда частных и правительственных организаций, целью которого заявлено увеличение доступности детской вакцинации в бедных странах.



В альянсе участвуют, в том числе, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, компании-разработчики и производители вакцин из разных стран, исследовательские и технические агентства, общественные организации, различные фонды, включая те же Фонд Билла и Мелинды Гейтс и других подобных им филантропов.



GAVI совместно с Фондом Вакцин поставляет вакцины более чем в 70 стран, в числе которых многие страны Африки, Азии, включая Китай, Индию, Пакистан.



По мнению Мелинды и Билла Гейтс, спасение жизней детей с помощью вакцинации позволит снизить уровень рождаемости в развивающихся странах. Собственно, с этого тезиса и надо было начинать всю истерию, раздутую вокруг пандемии COVID-19.



Мировую элиту уже более двух сотен лет (со времен Томаса Мальтуса с его «Опытом закона о народонаселении») очень раздражает рост численности населения Земли. (Экспоненциальный рост, которым сегодня определяют темпы распространения коронавируса.) Регулировать население с помощью мировых войн уже невозможно: победителей не будет — только побежденные. Изыскиваются новые способы сокращения человеческой популяции. Птичий грипп, свиной грипп, атипичная пневмония, лихорадка Эбола, а вот теперь и коронавирус…



За всю вторую половину XX века был только один вирусный грипп повышенной опасности — гонконгский в 1968–1969 гг. Сегодня под предлогом страшной эпидемии коронавируса весь мир сажают на тотальный карантин, заключают в социальную изоляцию. Есть основания полагать, что в этом и состоит основная цель раздутой до вселенских масштабов эпидемии: мягкое подавление прав и свобод, введение тотального контроля, потом вакцинация и цифровизация общества.



По сути, это глобальная «цветная революция», только без «майданов» — тихий госпереворот гигантских масштабов, открывающий путь «золотому миллиарду»…. Пандемия создает идеальные условия для очередной репетиции по трансформации мира. Не генеральной ли на этот раз? Возможно. Но если выводы ВОЗ публично подвергаются сомнениям, значит, явно что-то пошло не так.



Судя по резко негативной реакции Запада на события, происходящие в нашей стране (низкий уровень смертельных исходов) и вокруг нее, — особенно российская поддержка Италии, Сербии, Венесуэлы и других стран, а также заблокированные группой западных стран и Украины российские предложения ООН о международной взаимопомощи, — именно Россия в первую очередь мешает планам неоглобалистов.



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Принуждение к прививкам. Вакцины в Европе сеют смерть

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А теперь попробуйте связать ту невиданную для привычного политического процесса спешку Путина со срочным принятием поправок в Конститцуию РФ, где, безусловно,, – связать с последующими событиями, когда Россия вынуждена играть по правилам той же ВОЗ.Не успел Владимир Владимирович: информационно-вирусная пандемия оказалась проворнее…Наконец, анонсированный выше немецкий фильм.