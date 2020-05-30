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Атака на ВОЗ – это часть атаки на ООН

13:46. 30 мая 2020 145 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: planet-today.ru

В последнее время руководство США активно портит отношения со всеми, с кем только могут. Под горячую руку Дональда Трампа даже попала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которую американский президент обвинил в полном провале на «коронавирусном фронте». Политолог Николай Стариков высказал свои мысли, чем может быть вызвано подобное отношение Соединенных Штатов к ВОЗ.

Стоит заметить, что Соединенные Штаты не только старательно обвиняют ВОЗ во всех коронавирусных бедах. Дональд Трамп даже отдал распоряжение прервать финансирование организации, а заодно заметил, что представители ВОЗ открыто подыгрывают Китаю, с которым у США так же сложились не самые дружественные отношение.

Исходя из этого, Николай Стариков обратил внимание сразу на две возможные причины, с которыми может быть связана подобная нелюбовь: «Во-первых, Всемирная организация здравоохранения – это подразделение ООН. А мы видим, что США последовательно атакуют и разрушают всю законодательную базу, которая окружает сегодняшнее мироздание. 

Они выходят из одного, второго, третьего договора (последний – Договор об открытом небе). Причем каждый раз обвиняют Россию, Китай, Иран в том, что они не выполняют обязанности, нарушают его. И уж тогда бедные Соединенные Штаты вынуждены выходить из этих договоров».

А это может указывать на то, что США пытается обвалить фундамент под ООН: «Поэтому, мне кажется, что атака на ВОЗ – это часть атаки на ООН. Слышали же мы разговоры о том, что Россия злоупотребляет правом вето, поэтому надо как-то переформатировать ООН, чтобы Россию лишить этого самого права».

Но и попытка реформировать ООН, считает Стариков, не единственная цель американского руководства. ВОЗ до сих пор вызывает доверие у многих стран мира. И слово её представителей может оказаться ключевым в поисках виновных в распространении коронавируса. Учитывая, что США сейчас активно обвиняют в этом Китай, а ВОЗ эти обвинения не поддерживает, несложно догадаться, что давление будет продолжаться.

«Они хотят от Всемирной организации здравоохранения содействия в выстраивании определенной версии эпидемии коронавируса. Чтобы Китай был виноват, чтобы Китай был не вовремя среагировавшим, чтобы Китай был назван ответственным и виноватым. Чтобы потом с Китая можно было снимать деньги, обвинять, что-то требовать, использовать все, полученное от ВОЗ, в информационной войне», — говорит политолог.

Обложка: Заседание комитета по ЧС Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Фото из открытых источников

Источник: https://nstarikov.ru/ataka-na-voz-jeto-chast-ataki-na-oon-115789

Метки: чит.клуб

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