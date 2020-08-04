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Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваний от облучения при КТ

09:13. 4 августа 2020 301 просмотр 5 коммент. Опубликовал:
Насколько же легко управлять массами малообразованных людей! Такое впечатление, что если бы не было славной эпохи Советского Союза, то уже сегодня население Земли было бы в несколько раз меньше, а оставшиеся жили бы на некоем подобии „гуляй-поля” – стадами.

Советское 70-летие и существование соцлагеря вынудило Запад, учитывая борьбу за выживание капитализма, заняться образованием и собственного населения, однако длилось это недолго: ровно до краха Страны Советов.

Во Франции, например, как говорил историк Фурсов, это длилось тридцать лет: les Trente Glorieuses, причём французы их пишут с заглавных букв – настолько была разительна перемена со временами до и после них.

С тех пор в Америках и Европах программы школьного обучения с каждым годом постепенно, но неуклонно скудели – мы как-то приводили пример с физикой во Франции, когда то, что пятнадцатью годами ранее изучали в одном классе, теперь учат на два года позже, да ещё и с более упрощённой подачей материала.

Одна из задач глобального управления – уменьшить народонаселение планеты. Любыми возможными способами. Причём уже лет 15-20 как этот план даже не скрывается! Казалось бы, нам ведь уже прямо вещают о том, что мы, люди, уже ненужный балласт в этом мире.

Так надо же изучать воздействие окружающей среды, среды в самом широком смысле этого слова: качества воздуха, напитков, питания, медобслуживания, самого уровня образования, наконец! Но нет, всё время наступаем не только на те же грабли, но старательно, потирая уже набитые шишки, ищем всё новые и новые дачные инструменты

Сколько людей уже писали о ГМО-продуктах, о радиационном воздействии гаджетов, о необходимости самому изучать функционирование системы под названием „человек”, а не бежать при малейшем недомогании в аптеку или в клинику, о вреде телеэкрана с его гнусным содержанием, о недопустимости употребления алкоголя и т.д.

Ведь на способности к деторождению влияет огромное количество факторов – как материальные, вроде кока-кол или добавок в консервы и все прочие продукты питания, так и нематериальные – вся эта современная эстрадно-телевизионно-киношная мерзость необратимо деградирует человека, а Биосфере деграданты не нужны – вот и учащаются случаи бездетных семей…

Хотя проще всего в снижении численности населения России объявить виновником Путина – и куда только власть смотрит

Теперь, для ускорения очищения планеты от населения, на него надели маски с перчатками. И пытаются заставить массово совершить вообще последний шаг, зачёркивающий будущее миллионов человеческих родов: вакцинироваться против информационно раздутого короновируса.

Ну ведь надо же как-то противодействовать этим людоедским планам! А без понимания сути происходящего, без постоянного, ежедневного усилия по самообразованию никакого противодействия не получится. Голова-то другим занята: телевизором, кока-колой, пивком, рыбалкой, лекарствами, СМС-ми, играми, музычкой

Жить-то как дальше будем, а, граждане?

*
Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваний от облучения при КТ

Коллективная доза облучения от исследований с помощью компьютерной томографии в регионах России в марте – июне оказалась в полтора раза больше обычного уровня.

Из-за массового проведения компьютерной томографии (КТ) легких при проверках на заражение коронавирусом коллективная доза облучения населения в Москве, Петербурге и Ленинградсокй области за март-июнь выросла в полтора раза, сообщил Роспотребнадзор.

Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний, предупредило ведомство.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени Рамзаева начал собирать данные о количестве выполненных КТ-исследований в регионах и отдельных медицинских учреждениях, чтобы изучить последствия для здоровья населения.

Компьютерная томография стала одним из основных методов диагностики заболевания, которое вызывает новый коронавирус, наряду с ПЦР-тестированием и тестами на наличие антител.

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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5145795.html

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