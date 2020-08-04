Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваний от облучения при КТ
Советское 70-летие и существование соцлагеря вынудило Запад, учитывая борьбу за выживание капитализма, заняться образованием и собственного населения, однако длилось это недолго: ровно до краха Страны Советов.
Во Франции, например, как говорил историк Фурсов, это длилось тридцать лет: les Trente Glorieuses, причём французы их пишут с заглавных букв – настолько была разительна перемена со временами до и после них.
С тех пор в Америках и Европах программы школьного обучения с каждым годом постепенно, но неуклонно скудели – мы как-то приводили пример с физикой во Франции, когда то, что пятнадцатью годами ранее изучали в одном классе, теперь учат на два года позже, да ещё и с более упрощённой подачей материала.
Одна из задач глобального управления – уменьшить народонаселение планеты. Любыми возможными способами. Причём уже лет 15-20 как этот план даже не скрывается! Казалось бы, нам ведь уже прямо вещают о том, что мы, люди, уже ненужный балласт в этом мире.
Так надо же изучать воздействие окружающей среды, среды в самом широком смысле этого слова: качества воздуха, напитков, питания, медобслуживания, самого уровня образования, наконец! Но нет, всё время наступаем не только на те же грабли, но старательно, потирая уже набитые шишки, ищем всё новые и новые дачные инструменты…
Сколько людей уже писали о ГМО-продуктах, о радиационном воздействии гаджетов, о необходимости самому изучать функционирование системы под названием „человек”, а не бежать при малейшем недомогании в аптеку или в клинику, о вреде телеэкрана с его гнусным содержанием, о недопустимости употребления алкоголя и т.д.
Ведь на способности к деторождению влияет огромное количество факторов – как материальные, вроде кока-кол или добавок в консервы и все прочие продукты питания, так и нематериальные – вся эта современная эстрадно-телевизионно-киношная мерзость необратимо деградирует человека, а Биосфере деграданты не нужны – вот и учащаются случаи бездетных семей…
Хотя проще всего в снижении численности населения России объявить виновником Путина – и куда только власть смотрит…
Теперь, для ускорения очищения планеты от населения, на него надели маски с перчатками. И пытаются заставить массово совершить вообще последний шаг, зачёркивающий будущее миллионов человеческих родов: вакцинироваться против информационно раздутого короновируса.
Ну ведь надо же как-то противодействовать этим людоедским планам! А без понимания сути происходящего, без постоянного, ежедневного усилия по самообразованию никакого противодействия не получится. Голова-то другим занята: телевизором, кока-колой, пивком, рыбалкой, лекарствами, СМС-ми, играми, музычкой…
Жить-то как дальше будем, а, граждане?
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Коллективная доза облучения от исследований с помощью компьютерной томографии в регионах России в марте – июне оказалась в полтора раза больше обычного уровня.
Из-за массового проведения компьютерной томографии (КТ) легких при проверках на заражение коронавирусом коллективная доза облучения населения в Москве, Петербурге и Ленинградсокй области за март-июнь выросла в полтора раза, сообщил Роспотребнадзор.
Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний, предупредило ведомство.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени Рамзаева начал собирать данные о количестве выполненных КТ-исследований в регионах и отдельных медицинских учреждениях, чтобы изучить последствия для здоровья населения.
Компьютерная томография стала одним из основных методов диагностики заболевания, которое вызывает новый коронавирус, наряду с ПЦР-тестированием и тестами на наличие антител.
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Советский человек (исключая, конечно, советского дебила) всегда понимал, что даже ОДНОМОМЕНТНОЕ просвечивание рентгеновским аппаратом https://ru.wikipedia.org/wiki/Флюорография это очень опасно и поэтому делалось НЕ ЧАЩЕ 1 раза В ГОД со всеми мерами предосторожности. Что уж говорить о КТ https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_томография, где такое просвечивание делается серийно в течение очень короткого времени, да ещё и несколькими (двумя) источниками ОБЛУЧЕНИЯ? Итог: гарантированная лучевая болезнь https://ru.wikipedia.org/wiki/Лучевая_болезнь, которую диагностируют как онкологию и лечат облучённого дебила до смерти, обобрав его и его семью до нитки
Г-н Малеос ! Весь мир пользуется и КТ , и МРТ (для рифмы) ..) Лучше печатайте Ваши прокламации. И не стращайте стадо.
У меня сейчас проблемы с плечевыми суставами-воспалены и болят.Врачи ни хрена сказать не могут отчего и почему.Вполне может быть,что от КТ(в Польше ТК)я не вижу другой причины.
Всё может быть , но проблемы с позвоночником изменяют , в том числе, механику ( биомеханику ) скелета. И после КТ или флюорограммы надо проесть радиопротекторы. Желательно натуральные.
За последнее время количество лейкозников выросло в разы.