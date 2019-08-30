Минздрав и пальмовое масло

В России растет заболеваемость практически от всех видов болезней .

Нас Правительство РФ убеждает, что это общемировая тенденция.

В этом виноваты сами граждане.

С экранов телевизора министр здравоохранения Скворцова В.И. убеждает нас, что в этом виноваты алкоголь, курение и пр. Малышева всех отправляет к доктору.

Так кто же виноват в том, что заболеваемость Россиян от сердечнососудистых заболеваний выросла на 85%, а онкологических заболеваний на 35%?

Отгадка проста. Правительство РФ, а не граждане.

Во всех развитых странах, запрещено изготовителям использовать трансжиры

Это жиры растительного производства, в том числе и пальмовое масло, гидрогенизированные при помощи водорода.

В результате получается молоко, сметана, творог, сыр, которые никогда не пропадают с одной стороны, а с другой стороны не содержат в себе молока, сметаны, творога и сыра.

Однако, если не употреблять эти продукты, что будет?

Тогда транс-жиры вы получите из хлеба, лапши, макарон, конфет, печенья и пр.

Добавление транс-жиров в хлеб, например, увеличивает срок его годности. Хлеб не так быстро черствеет, как без них.

Тоже самое происходит и с печеньем.

Простым росчерком пера Правительство РФ может запретить ввоз пальмового масла.

Однако, оно только меняет ставку НДС , вместо того, чтобы полностью запретить ввоз .

И производителям, которые нарушают ГОСТы и травят людей.

Вместо посадок на пожизненные сроки заключения – мизерные штрафы, которые никого никогда не пугали .Фальсификатор получит в сто раз больше прибыли , чем возможная сумма штрафа.

Именно поэтому ввоз пальмового масла превысит в этом году более 1,2 млн. тонн.

Правительство РФ получает на ввозе пальмового масла 5 млрд. долларов каждый год.

Олигархи также в накладе не останутся.

А платим за это мы с вами.

Когда сметану в борщ добавим.

5 млрд. долларов – цена нашего здоровья и жизни.

Те дети, которые употребляют сейчас молоко , конфеты, печенье - к 40-50 годам получат сердечнососудистые или онкологические заболевания.

Их активный период жизни, 20-40 лет, закончится.

Детей – родят, в армии – отслужат, на тяжелых физических работах – себя износят.

Больше они государству не нужны

Можно от них избавляться.

От чего умирают люди в Москве - демонстрирует график .

86% умирают от рака и сердечнососудистых заболеваний

Кто-то может подумать, что Правительство РФ об этом не знает.

Так нет же.

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) предупредила об этом всех руководителей всех стран.

Под роспись.

Доклад называется «Avoiding Heart Attacks and Strokes. Don’t be a victim Protect yourself» относительно пальмового масла.

По транс-жирам предоставлен пакет мер REPLACE предполагающий полный запрет на изготовление и использование транс-жиров, от которых умирает в мире ежегодно более 500 млн. человек, а подвержены риску преждевременной смерти – 5 млрд. человек.

Есть ли прямая зависимость между использованием производителями транс-жиров и заболеваемостью граждан?

Такая зависимость есть.

В отличии от цис-жиров, транс-жиры в природе НЕ существуют.

Взаимодействие транс-жиров с живым организмом ведет к нарушению иммунной системы, к нарушению биохимии воспалительных процессов.

Непосредственно – атеросклероз сосудов и риск сердечных приступов, внезапной остановки сердца, развитие других заболеваний сердца.

Так же нарушается функционирование поджелудочной железы.

Развивается сахарный диабет тип II, так как у организма снижается чувствительность к инсулину.

Употребление транс-жиров ведет к ожирению не только организма внешне, но и клеток печени.

При снижении иммунитета – возникает опасность рака.

Почему производителям продуктов выгодно использовать транс-жиры или по другому саломасу?

Главное – удешевление продуктов питания.

Замена дорогих компонентов, на дешевые.

Выпуск фальсификатов любого типа.

Масло сливочное = саломаса + вкусовые добавки.

Конфеты = саломаса + вкусовые добавки вместо шоколада.

Колбаса – вместо мяса используем саломасу + вкусовые добавки.

Сыр. Вместо сливок - саломаса + вкусовые добавки.

Второе свойство транс-жиров, это практически бесконечное их хранение.

При СССР срок реализации сосисок – 72 часа, теперь 1 год.

Сметана, типа натуральная, не превращается в сливочное масло никогда

Даже если вы год ее будете возить в багажнике. НЕ пропадет и нЕ изменит форму.

Если вы возьмете график роста заболеваемости и график роста ввоза пальмового масла, то увидите прямую зависимость.

Ученые считают, что ежедневное потребление транс-жиров (саломасы) в количестве 5 гр. в сутки увеличивает риск сердечнососудистых заболеваний на 25%.

Россияне потребляют более 27 грамм транс-жиров в сутки.

На пачках сигарет мы прямо таки рисуем вред от курения, а на продуктах с транс-жирами – вообще ничего.

Роспотребнадзор, Скворцова В.И. на это закрывают глаза, а Правительству РФ сложившееся положение очень даже на руку.

Правительство наращивает ввоз пальмового масла в Россию и получает на этом 5 млрд. долларов в год. Плюс продаёт качественную продукцию за границу. Там никто не будет покупать фальсификат . А в России и "пальмой" обойдутся. Двойной гешефт .

https://tass.ru/ekonomika/6368979

У нас нет выбора.

В сложившейся политико-экономической системе мы не можем избежать транс-жиров.

Хотим - не хотим, через практически любые продукты мы их получим.

Запрет возможен только на законодательном уровне.

Но там у нас партия «Единая Россия».

Партия власти.