Новости Украины и Новороссии 15 января 2018
- 15:16 Администрация Президента не обязана извиняться.
- 14:27 «Должны работать далее», — Климкин рассказал о разговоре с Лавровым.
- 13:15 Россия уважает территориальную целостность Украины без Крыма, — Лавров.
- 11:43 Гимн Украины будет звучать на Донбассе и в Крыму, — Порошенко (ВИДЕО).
- 09:06 Россиян предупредили об эпидемиологической опасности поездок на Украину.
- 03:30 Украинская мова доживает последние дни.
Администрация Президента не обязана извиняться
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«Должны работать далее», — Климкин рассказал о разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что провёл разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН в оккупированном Донбассе», — написал Климкин в Twitter.
Глава МИД Украины заявил, что позиции сторон «очень далеки», но отметил необходимость работать далее.
«Говорили также о СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию», — добавил Климкин.
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Россия уважает территориальную целостность Украины без Крыма, — Лавров
Россия продолжает уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после воссоединения Крыма с РФ. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе сегодняшней пресс-конференции в Москве.
«Депутат Госдумы Константин Затулин эту тему публично затронул, обратил внимание на то, что одна из ключевых статей договора о взаимном уважении территориальной целостности РФ и Украины сегодня выглядит неактуально, учитывая, что в Крыму состоялось свободное волеизъявление крымчан, после чего Крым стал независимым, а потом добровольно присоединился к России», — заявил Лавров.
По его словам, этот вопрос для него «далеко не актуальный».
«Да, международно-правовые документы важны, но это дело юристов, — говорит глава МИД РФ. — Политически я считаю, что мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму, после воссоединения Крыма с РФ».
14 января первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») сообщил в интервью РИА «Новости», что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной необходимо денонсировать в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.
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Гимн Украины будет звучать на Донбассе и в Крыму, — Порошенко (ВИДЕО)
Президент Украины Петро Порошенко заявил, что украинский гимн еще будет звучать в Крыму и на Донбассе.
Об этом он написал на своей странице в соцсети в 26-ю годовщину утверждения музыкальной редакции «Ще не вмерлы» в качестве гимна «незалежной» (текст гимна был утвержден спустя 11 лет, в марте 2003 года – прим. РВ).
В своем сообщении Порошенко цинично вспомнил о детях Донбасса.
«Очень хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровске Донецкой области* пели гимн Украины.
Такие моменты утверждают в убеждении, что украинский гимн обязательно будет звучать в украинском Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе», — написал Порошенко, сопроводив пост видеозаписью с оккупированной Киевом территории ДНР.
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* Порошенко имеет в виду оккупированный Киевом Красноармейск, переименованный украинской властью в Покровск в мае 2016 года.
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Россиян предупредили об эпидемиологической опасности поездок на Украину
Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.
За 11 месяцев прошлого года выявили более трех тысяч случаев заражения. Наиболее неблагополучная ситуация сложилась в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а в Одесской области пять человек погибли от кори, среди них — трое детей.
В Киеве подчеркнули, что основная причина роста числа заболевших — недостаточный уровень привитости среди детей.
В свою очередь, российские власти усилили санитарный контроль в пунктах пропуска на границе с Украиной.
Также отмечается, что за январь—октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в три раза превысила уровни 2016 года. Сложная обстановка сложилась в Италии, Румынии и Германии.
Ранее в ведомстве также рассказали и о ситуации с корью в России. Так, заболеваемость по итогам 10 месяцев 2017 года выросла более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего зарегистрировано 367 случаев заражения. Лидируют по числу заболевших Дагестан, Чечня, Московская область и Москва.
Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова еще осенью заявила, что Европа значительно отстает от России по показателям борьбы с корью, где число заболевших «измеряется тысячами и даже десятками тысяч».
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Украинская мова доживает последние дни
К середине 21 века от украинского языка ничего не останется. Уже сейчас «мова» не может конкурировать ни с русским языком, ни с английским, ни с польским. Ныне мы видим последнюю националистическую вспышку хуторянской украинской культуры — после которой неумолимо последует спад, забвение и гибель.
Уже к 2040–2050 годам украинская «мова» останется разве что в глухих сёлах Центральной Украины и галичанских хуторах.
Самое забавное, что только благодаря Советскому Союзу украинский язык дожил до наших дней — архаичный, сельской, застывший во временах начала 20 века. Как, впрочем, и вся украинская культура.
Сейчас Украина увлечённо борется с наследием СССР, декоммунизируя всё, до чего может дотянуться. Украинские патриоты всеми силами отталкивают Россию, проклинают, желают зла и бед — и не понимают они, что только Россия со своими ресурсами могла бы спасти украинский язык и сохранить его хотя бы на том уровне, что есть сейчас. Но украинцы сами выбрали свою судьбу — а заодно судьбу своего государства, языка и культуры. И судьбы эти едины.
По данным «W3Techs», в результате анализа 10 000 000 сайтов, находящихся в верхних позициях по посещаемости в Интернете, распределение по языковому контенту выглядит так:
Первые строчки занимают английский, русский и немецкий языки. Польский находится на 10 месте. А вот украинский язык аж на 31 месте.
Вполне логично предположить, что украинский язык в итоге будет попросту задавлен более сильными, успешными и современными языками стран, которые находятся по соседству с Украиной.
Условному работнику из Украины намного важнее знать польский, английский и русский языки, чем украинский. Потому что в Польше, России и Европе зарплаты гораздо выше, чем на Украине, и экономика развивается несравнимо успешнее. Результаты Майдана будут сказываться на экономике, производстве и рынке труда Украины ещё 30–40 лет.
И украинский язык разве что останется уделом низкоквалифицированных работников сельского хозяйства, которым высокие технологии, всемирная сеть да и компьютеры попросту не нужны.
Что интересно, сами украинцы предали и бросили свой язык. Не верят в его развитие и долгое существование. Либо элементарно некому производить интеллектуальный продукт. По количеству контента на государственном языке Украина находится на уровне Литвы, Эстонии и Латвии. Вот только на Украине где-то 35 миллионов человек, а по всей Прибалтике не наберётся и 6 миллионов.
Сами украинцы уже давно махнули рукой на свою «соловьину мову». Даже Венгрия и Чехия успешнее Украины и создают больше контента на родном языке. Исчезает — у неё попросту не остаётся шансов в современном мире. Неконкурентоспособный язык, неконкурентоспособная экономика и государство. И разбегающееся во все стороны население.
Дмитрий Дзыговбродский
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