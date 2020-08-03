Лукашенко сносит выращенная им оппозиция

На Ю-тубе появилось много роликов о выступлениях Тихановской и жён Цепкало и Бабарико перед публикой. От раза к разу заметно, что с девушками работают очень серьёзные политтехнологи. Их натаскали очень здорово. Две недели назад ещё обычные необученные обыватели теперь демонстрируют правильную ораторскую технику, грамотные имиджевые решения по одежде и отличное сюжетное построение мизансцен митингов.

Кто это делал? Сами оппозиционеры – нищие дилетанты, за ними нет никого, кто может такое потянуть. Россия в этом не участвует по определению. Только Запад мог и может, ибо в Белоруссии уже сформирован параллельный чиновникам институт власти националистов. Хотя они лишь ширма, за которой работают спецслужбы Запада, с которыми Лукашенко искал дружбы против России.

Митинг Тихановской в Минске показал - попадание в точку стопроцентное. Раскрутка в интернете массированная. Митинг – смесь политики с концертом («находка режиссёра», как любили говорить московские театралы 70-х). Мощная съёмка со всех ракурсов. Плачущая женщина из народа на сцене, рассказ о больной и мучимой Лукашенко матери, проклятия власти – это идеальный сюжет эмоционального заражения аудитории.

Всё идеально спланировано. Политика – дело циничное, и потому технологию нужно уметь видеть через все эмоции. У каждого спектакля есть не только способные актёры, опытные сценаристы и доверчивые зрители, но и опытные режиссёры. Видно молодца по ухватке.

При этом ролики, ругающие Лукашенко, так же ругают и Путина с его идеей Союзного государства с РБ. Негативный ряд для Лукашенко и Путина выстроен равноценно. Это говорит одно – националистическое ружьё в виде западных НКО, которое Лукашенко держал против России, выстрелило против него самого. Его предупреждали, он не верил – и вот теперь подтверждение. Западный институт свергает Лукашенко, посчитав, что он уже достаточно слаб для этого.

Для России картинка полностью напоминает времена ГКЧП или цветные революции в странах Восточного блока конца восьмидесятых. Народ далёк от понимания замыслов кукловодов и сносит ненавистную власть, требуя перемен сердцами и глазами.

Что это за перемены, никто толком не знает, но всем надоел Лукашенко, став средоточием всех бед. Что интересно – интервью у участников берёт женщина в вышиванке и вопросы задаёт на мове. Комментарии излишни.

Перемены куёт закулисная организованная группа, умело попадая в самый нерв уличного запроса. На митингах гербы «Пагоня», бело-красно-белая знамённая группа. Ораторы говорят умело сформулированными лозунгами, сразу вызывающими нужную реакцию масс. Вся символика – польско-литовской идентичности.

В общем, работа западного института налицо. Сейчас народ об этом не думает, им главное свалить Лукашенко, но разве мы, приветствуя Ельцина в 91-м, думали о том, что потом случится? Разве не велись на приманку свободы и демократии?

В Белоруссии зреет восстание, и оно проводится по классической методике цветной революции. Лукашенко всем надоел, и на этом сошлись все. Апогеем должен стать вечер дня выборов, когда как можно больше населения должно высыпать на улицы, протестуя против фальсификаций итогов голосования. В идеале должны быть спровоцированы столкновения народа с ОМОНом, совсем идеально – с жертвами. После этого путь к власти в Белоруссии Западного института полностью свободен.

Никакая помощь России в этой ситуации невозможна. Помогать некому. В Белоруссии русофобский институт Запада полностью перехватил протестную повестку и сносит такого же русофоба Лукашенко. Мы имеем Майдан, организованный самой властью. Процесс пошёл, и как обычно, вышел из-под контроля.

Лукашенко победит, но наутро он получит попытку революции. Её успех будет зависеть от усилий Запада. Лукашенко среагирует предсказуемо. На очередном этапе жестокого подавления его предадут собственные силовики.

Этот этап уже пройден в Восточной Европе в конце 80-х, многократно повторён на Украине и в Грузии, и думать, что Запад не подготовил всё это сейчас в Белоруссии – предельная наивность. Лукашенко полностью пошёл по заветам Черномырдина: хотели как лучше (для него, естественно), а получилось как всегда. Зеленского или Порошенко из Лукашенко не выйдет, а вот Янукович – в самый раз.

Думать, что Запад оставит Лукашенко у власти в расчёте на его русофобию – ошибка. Для разворота Белоруссии на Запад у Запада есть более надёжные марионетки. В конфликте в Белоруссии у России роль наблюдателя, так как заказчиком конфликта является Запад, союзников там нет, а сочувствовать некому.

Инициатива сейчас не у России, а это позиция, в которой играть на перехват в этом мире умеют только редкие мастера. Сумеет ли Путин повторить Крымский гамбит – вот вопрос, за ответ на который сейчас Сорос дал бы 50 миллиардов долларов. Ответ будет ясен в середине августа. Ждать осталось недолго.

Источник: https://zavtra.ru/blogs/lukashenko_snosit_virashennaya_im_oppozitciya