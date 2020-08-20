Новости Украины и Новороссии 20 августа 2020

19 августа исполнилось 100 лет со дня рождения человека-глыбы, которого в Донбассе вспоминают только добром. Советский государственный деятель Владимир Дегтярев возглавлял Донецкую область в период экономического подъема 1960–70-х годов и во многом придал ему те очертания, которые мы видим сейчас.

Вчера в Донецке у памятника Дегтяреву состоялось памятное мероприятие, собравшее несколько сотен дончан. Среди них был мэр города Алексей Кулемзин и родственники Дегтярева.

«Владимир Иванович сердцем своим, своей энергетикой, личным примером сумел воссоздать и возродить наш любимый Донбасс. Множество предприятий, к примеру, было создано при нем, но это капля в море, ибо если перечислить все, то понадобится не один день», — обратился Кулемзин к собравшимся.

Кроме того, по этому случаю в ДНР выпустили памятный знак, художественный почтовый блок и конверт.

«Он весь был в работе, работал всю жизнь. Делал все для своей страны, много сделал для Донбасса. Этот регион он действительно любил и до конца своих дней. Он сопереживал Донбассу и заботился о его благополучии», — поделился воспоминаниями внук Дегтярева.

В почтовом блоке, выпущенном тиражом 2000 экземпляров, две марки. Фоном выступает вид на здание администрации Ворошиловского района, внизу изображены цветущие розы — один из главных символов Донецка. На первой марке — портретная фотография Дегтярева. На груди видна медаль «Серп и Молот», вручавшаяся вместе с присвоением звания Героя Социалистического труда. На второй марке находится фотография памятника «Слава шахтерскому труду», расположенного на Шахтерской площади столицы. Идея его создания принадлежит Дегтяреву. Общая композиция блока выдержана в ретро-стиле: сдержанная цветовая гамма, характерная для 1970-х годов. Стоимость каждой марки — 54 рубля.

Вот что написал о Дегтярёве на своей странице в соцсети Глава ДНР Денис Пушилин:

«Уверен, не так много случаев, когда день рождения регионального советского и партийного руководящего работника люди отмечают через сто лет. Владимир Иванович Дегтярев, как он сам говорил, горой стоял за Донбасс, оставил после себя значимое наследие.

По образованию горный инженер, он стал руководителем Донецкой области. Был новатором во всем, какую сферу ни возьми. При нем Донецк стал городом большой науки, которая была направлена на подъем промышленности региона. Владимир Иванович на десятилетия задал траекторию развития угледобычи, соединив ученых и практиков. Мы и сейчас используем этот опыт, потому что перед угольной отраслью в очередной раз встала задача модернизации шахт.

Дегтярев инициировал строительство оросительной системы, и сельское хозяйство перешло на другой уровень развития. При нем был заложен ботанический сад и построен цирк, а объем жилого фонда увеличился в несколько раз. Донбасс активно озеленялся, а Донецк прослыл городом миллиона роз.

В 1970 году ЮНЕСКО признала Донецк лучшим промышленным центром мира.

Известный памятник шахтеру — тоже идея Дегтярева. Символы Донецка — уголь и роза — заложены были именно при нем.

Так что благодарным потомкам есть за что сказать спасибо Владимиру Ивановичу Дегтяреву».

Владимир Дегтярев родился в Ставрополе в 1920 году. В Донбасс прибыл после освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. Участвовал в восстановлении угледобывающих предприятий.

В должности первого секретаря Донецкого обкома КПУ (с 1963 по 1976 год) провел реформу угольной отрасли, инициировал создание в регионе ряда научно-исследовательских учреждений и широкое гражданское строительство.

При нем в Донецке возвели дворец молодежи «Юность», здание цирка и краеведческого музея, а пединститут был реорганизован в университет (ныне — Донецкий национальный университет). Также проводилось масштабное озеленение промышленных городов, а областной центр украсил миллион кустов роз.

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