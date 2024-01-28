Владимир Путин: "Их действия в отношении многонационального советского народа полностью соответствуют признанному во всём мире определению геноцида. И мы добьёмся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права.

Агрессия, с которой столкнулась сегодня наша страна, прямо свидетельствует: тогда, в 1945 году, нацизм был повержен, но не изжит. Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине.

Им мешает, не выгодна настоящая, подлинная история. Отсюда постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и сами итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев. Они нагло врут, в бессильной злобе сносят памятники тем, кто освободил планету от нацизма, и тем самым отказываются, отрекаются от своих же предков. И это тоже преступление.

Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов, прадедов. Никогда не забудем их жертвенный путь к Великой Победе".



Александр Лукашенко: "Подъезжая на это мероприятие, мы с Владимиром Владимировичем обсуждали много идей, пытались контрпропагандировать, обсуждая их, и он назвал одну ужасную идею наших мерзких – наших уже, – мерзких молодых, которые до сих пор не могут успокоиться, которые не видели войны, да и серьёзного горя не видели, которые говорят: «Да не надо было защищать Ленинград! Надо было его оставить! И огромное количество, более миллиона, жизней сохранили бы».

Опасная тенденция. Они, сволочи, из прошлого пытаются смотреть в настоящий день. А заключается всё в логике: но если не надо было защищать Ленинград, так а зачем было защищать Москву? Вообще не надо было защищаться – до Урала, по крайней мере. «Они бы пришли к нам и сделали бы нас лучше». Я согласен с Президентом России, который говорит: «Но мы бы потеряли свою цивилизацию и мы бы сегодня не жили на этой земле, если бы не боролись за каждый клочок земли».

Но, как я сказал, они из прошлого смотрят в настоящее. И логика в чём: да не надо сопротивляться, не надо бороться. Они сегодня на наших границах точат мечи, чтобы прийти к нам, они идут снова к нам, чтобы сделать нас «лучшими». «Не надо сопротивляться». «И где будем мы?» – вот главный вопрос, на который мы сегодня пытаемся ответить.

Мы отвечаем и ответим – будьте в этом уверены".

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Нацизм не был полностью уничтожен после Второй мировой войны, его проявления сохраняются в некоторых странах и используются в политических целях.

2. Противники России пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, принизить роль СССР в победе над нацизмом.

3. Россия никогда не забудет подвиг своего народа и не позволит исказить правду о Великой Отечественной войне.

4. Беларусь и Россия противостоят попыткам фальсификации истории и реваншизму.

5. Нужно противостоять новым угрозам, не допустить повторения трагедии войны.

Вывод:

В статье подчеркивается преемственность борьбы с нацизмом, необходимость защищать историческую правду о Второй мировой войне. Россия и Беларусь выступают за сохранение исторической памяти и готовы противостоять любым проявлениям нацизма и реваншизма в современном мире.