Доклад биолога А.С. Баранова о неопровержимо доказанной опасности ГМО
10:31. 3 августа 2020 104 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Канд. биол. наук Александр Сергеевич Баранов – эксперт по биобезопасности, занимался этим долгие годы. И что особенно ценно в предлагаемом его выступлении – он самолично профессионально проводил эксперименты с млекопитающими по изучению воздействия на них ГМО.
Так что не доверять его выводам касательно опасности стерилизации населения, потребляющего генно-модифицированные продукты, оснований нет.
Так что не доверять его выводам касательно опасности стерилизации населения, потребляющего генно-модифицированные продукты, оснований нет.
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