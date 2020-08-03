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Доклад биолога А.С. Баранова о неопровержимо доказанной опасности ГМО

10:31. 3 августа 2020 104 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Канд. биол. наук Александр Сергеевич Баранов – эксперт по биобезопасности, занимался этим долгие годы. И что особенно ценно в предлагаемом его выступлении – он самолично профессионально проводил эксперименты с млекопитающими по изучению воздействия на них ГМО.

Так что не доверять его выводам касательно опасности стерилизации населения, потребляющего генно-модифицированные продукты, оснований нет.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5144464.html

Метки: биология, будущее, генетика, гмо, закон, корпоратократия, природа, Россия, Украина, человек

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