Доклад биолога А.С. Баранова о неопровержимо доказанной опасности ГМО

***

Канд. биол. наук Александр Сергеевич Баранов – эксперт по биобезопасности, занимался этим долгие годы. И что особенно ценно в предлагаемом его выступлении – он самолично профессионально проводил эксперименты с млекопитающими по изучению воздействия на них ГМО.Так что не доверять его выводам касательно, оснований нет.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5144464.html