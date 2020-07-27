1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Часть 9
Михаил Горбачев едет в поезде InterCity Express (ICE) из Бонна в Дортмунд, чтобы встреиться с несколькими тысячами сталелитейщиков Hoesch. 15 июня
Дмитрий Васильев, лидер общества «Память» с сыном Сергеем
Сергей Васильев, Владимир Орлов, Александр Баркашов
В Ферганской долине введен комендантский час в ночное время. Солдат проверяет документы у водителя такси
В Ферганской долине введен комендантский час. Солдаты патрулируют все дороги и улицы
Ситуация в Ферганской долине остается напряженной. Специальная милиция охраняет людей и пытается поддерживать порядок
Турки-месхетинцы находятся в лагере беженцев
Наманган. Николай Рыжков встречается с турками-месхетинцами
Демонстрант поднимает старый российский флаг, перед тем как его арестуют милиционеры на площади Маяковского 12 марта
Человек поднимает старый российский флаг во время митинга на Пушкинской площади в Москве 23 апреля
Магазин «Подмосковье» переполнен в час пик
Молодёжь танцует под рок-группу «Бригада С» на стадионе в Лужниках.
Председатель кооператива по пошиву одежды Владимир Ивлев работает на велотренажере дома, где имеются южнокорейский телевизор и видеомагнитофон. Ивлев из нового класса советских нуворишей
Председатель избирательной комиссии Медведковского района Москвы № 16 Константин Евграфов (справа) вручает хоккеисту СССР Анатолию Фирсову свидетельство народного депутата
Советский хоккеист Вячеслав Фетисов позирует на фоне своих медалей и трофеев
Челябинск. Огромная очередь за мылом
Эколог Виктория Рядовикова собирает подписи против строительства АЭС. Ярославль