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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Часть 9

09:48. 27 июля 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Календарь с М.С.Горбачевым


Михаил Горбачев едет в поезде InterCity Express (ICE) из Бонна в Дортмунд, чтобы встреиться с несколькими тысячами сталелитейщиков Hoesch. 15 июня


Дмитрий Васильев, лидер общества «Память» с сыном Сергеем


Сергей Васильев, Владимир Орлов, Александр Баркашов


Ельцин ловит такси


В Ферганской долине введен комендантский час в ночное время. Солдат проверяет документы у водителя такси


В Ферганской долине введен комендантский час. Солдаты патрулируют все дороги и улицы


Ситуация в Ферганской долине остается напряженной. Специальная милиция охраняет людей и пытается поддерживать порядок


Турки-месхетинцы находятся в лагере беженцев


Наманган. Николай Рыжков встречается с турками-месхетинцами


Демонстрант поднимает старый российский флаг, перед тем как его арестуют милиционеры на площади Маяковского 12 марта


Человек поднимает старый российский флаг во время митинга на Пушкинской площади в Москве 23 апреля


Курсанты


Магазин «Подмосковье» переполнен в час пик


Молодёжь танцует под рок-группу «Бригада С» на стадионе в Лужниках.


Председатель кооператива по пошиву одежды Владимир Ивлев работает на велотренажере дома, где имеются южнокорейский телевизор и видеомагнитофон. Ивлев из нового класса советских нуворишей


Председатель избирательной комиссии Медведковского района Москвы № 16 Константин Евграфов (справа) вручает хоккеисту СССР Анатолию Фирсову свидетельство народного депутата


Венчание в Одессе


Советский хоккеист Вячеслав Фетисов позирует на фоне своих медалей и трофеев


Челябинск. Огромная очередь за мылом


Эколог Виктория Рядовикова собирает подписи против строительства АЭС. Ярославль

Источник: https://humus.livejournal.com/7330782.html

Метки: история, Россия, фото

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