США вышли на подрядчиков «Северного потока — 2» и перешли к прямым угрозам

Соединённые Штаты усилили давление на европейских подрядчиков, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Die Welt.

Отмечается, что чиновники из Госдепа, Минфина и Минэнерго начали проводить двусторонние видеобеседы с компаниями из европейских стран, причастными к строительству российского газопровода.

Сотрудники американских министерств «в доброжелательном тоне очень хорошо дали понять, что хотят предотвратить завершение строительства газопровода».

При этом угрозы о далеко идущих последствиях звучали «очень серьёзно», указано в сообщении.

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