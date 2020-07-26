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США вышли на подрядчиков «Северного потока — 2» и перешли к прямым угрозам

10:13. 26 июля 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
США вышли на подрядчиков «Северного потока — 2» и перешли к прямым угрозам | Русская весна

Соединённые Штаты усилили давление на европейских подрядчиков, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Die Welt.

Отмечается, что чиновники из Госдепа, Минфина и Минэнерго начали проводить двусторонние видеобеседы с компаниями из европейских стран, причастными к строительству российского газопровода.

Сотрудники американских министерств «в доброжелательном тоне очень хорошо дали понять, что хотят предотвратить завершение строительства газопровода».

При этом угрозы о далеко идущих последствиях звучали «очень серьёзно», указано в сообщении.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1595744636

Метки: Новости

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