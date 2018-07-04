Золотые трубы Газпрома

Так получилось, что трубопроводы, созданные «Газпромом» в последнее десятилетие, за исключением «Северного потока», принесли сплошь одни убытки. И «Газпром» их не списал, а если бы сделал это, падение его капитализации было бы катастрофическим. На создание новой экспортной инфраструктуры («Северный поток – 2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири») планируется потратить более 75 млрд долл. (что составляет более 4 трлн руб. по текущему курсу). Монополия готова направить на реализацию экспортных трубопроводных проектов даже собственные средства, если не удастся привлечь финансирование, говорил недавно зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов на дне инвестора в Лондоне.

При этом в последнее время в аналитических отчётах крупнейших банков, а затем и в СМИ появляется информация о том, что инвестиции в осуществляемые «Газпромом» проекты являются завышенными, вследствие чего проекты перестают быть рентабельными, что, безусловно, разрушает акционерную стоимость компании. Вопросов к менеджменту «Газпрома» действительно много. Почему, например, для экспорта газа в Китай компания решила выстроить «Силу Сибири» за 55 млрд долл., вместо того чтобы вложить средства в проект строительства трубы по территории Республики Алтай, который обошёлся бы примерно в пять раз дешевле? Почему стоимость строительства «Северного потока – 2» (22 млрд евро) в три раза выше инвестиций в «Северный поток – 1» (7, 4 млрд евро). С чем это может быть связано, если новый трубопровод прокладывается параллельно старому? Почему строительство «Турецкого потока» дороже строительства сопоставимого «Голубого потока» (3, 2 млрд долл.) более чем в пять раз. И наконец, каковы сроки окупаемости всех этих проектов?

Из аудиторской отчётности «Газпрома» следует, что компания просто не контролирует свои расходы. Недавно вышел скандально известный аналитический отчёт Sberbank CIB, в котором главными выгодоприобретателями от строительства экспортных трубопроводов названы крупнейшие подрядчики «Газпрома». Расходы на «Силу Сибири, «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» они оценили в 93, 4 млрд долларов. «Мы обнаруживаем, что решения «Газпрома» становятся абсолютно понятными, если предположить, что компания управляется в интересах своих подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды», – говорится в отчёте.

В интересах подрядчиков

По оценкам аналитиков, «Турецкий поток» «не выйдет на уровень безубыточности на протяжении почти 50 лет даже без учёта инфляции», его отрицательный NPV (чистая приведённая стоимость) составит 13 млрд долларов. А «Северный поток – 2» при использовании мощностей на 60% «не окупится в течение 20 лет». Выбор «Силы Сибири», отмечали аналитики Сбербанка, мог быть обусловлен только выгодой основных подрядчиков «Газпрома». «Протяжённость «Алтая» была бы сопоставима с «Силой Сибири» – около 3 тыс. км, но газ поступал бы с действующих месторождений Надым Пур-Тазовской провинции и проходил бы очистку на существующих заводах «Газпрома» – не нужно было бы строить новые мощности, аргументировали авторы отчёта.

Любопытно, что, несмотря на разразившийся скандал и вынужденное увольнение аналитика Сбербанка Александра Фэка, который прославился своей критикой крупных корпораций, выводы его доклада о низкой эффективности работы «Газпрома», необходимости улучшения корпоративного управления, а также целесообразности разделения компании по видам деятельности, фактически не подвергаются сейчас сомнениям в экспертной среде.

Надо сказать, что аналитики Sberbank CIB не первые, кто обратил внимание на стоимость масштабных строек «Газпрома». «Возникает такое впечатление, что компания почему-то работает не на акционеров, не на потребителей, не на государство, а на подрядчиков, которые строят различные объекты», – жаловался президенту Владимиру Путину на «Газпром» директор Prosperity Capital (миноритарный акционер «Газпрома») Александр Бранис на форуме «ВТБ Капитала» в октябре 2016 года.

Вспомним, что совсем недавно «Газпром» сам признался в феноменальном экономическом просчёте, который обошёлся компании в 46 млрд рублей. Оказались в буквальном смысле закопаны в землю средства, равные общему годовому бюджету шести регионов РФ. Речь идёт о трубах Южного коридора на территории от Починков в Нижегородской области до Анапы в Краснодарском крае. Было построено четыре ветки, однако выяснилось, что хватит и половины мощностей. При этом подрядчики «Газпрома» успели ударными темпами проложить трубы. Как отмечали аналитики, «Газпром» построил не просто дорогой, а золотой газопровод, который не используется.

По словам эксперта RusEnergy Михаила Крутихина, «Газпром» выбрасывает деньги на инвестиционные проекты, не имеющие никакого коммерческого смысла и не способные дать окупаемость на протяжении жизненного цикла. Расходы на «Силу Сибири», например, не окупятся никогда, даже по собственным расчётам «Газпрома». В «Турецкий поток» «Газпром» вбухал уже 17 млрд долл. – и собирается вбухать ещё больше без какой-то гарантии того, что этот газ будет востребован на другом конце трубы. Компания, которая тратит деньги на непроизводительные, неэффективные задачи, естественно, в конце концов оказывается в проигрыше. И ей приходится показывать в отчётности убытки».

Солярии для лошадей вместо развития СПГ-проектов

«Что касается статьи «прочие расходы», – продолжает Крутихин, – то она, естественно, касается не расходов на строительство газопроводов. Давайте посмотрим, на что «Газпром» тратит средства. Самый известный случай, имевший место несколько лет назад: «Газпром» закупает солярии для лошадей, что есть в пансионатах для руководства. У «Газпрома» есть колоссальные возможности сокращения таких издержек».

Даже расходуя такие огромные средства, «Газпром» не способен самостоятельно создать что-то новое, освоить передовые технологии как в бурении, так и в транспортировке газа. Долю в своём единственном действующем СПГ-проекте «Сахалин-2» «Газпром» приобрёл в результате фактически рейдерского захвата: активно используя административный ресурс и натравливая на проект всевозможные надзорные органы, блокирующие работу завода, «Газпром» в конечном итоге просто вынудил компанию Shell уступить ему долю в «Сахалине-2». Тогда как проект «Ямал СПГ», например, был реализован с нуля другой российской компанией. При этом собственный проект «Газпрома» – «Штокман», который был с рассчитан на экспорт СПГ в США, оказался провальным и был заморожен со списанием более 1 млрд долл. в то время как сланцевый газ из США, который Алексей Миллер много лет называл не иначе как «мифом», устремился в Европу. Бурный рост рынка СПГ прогнозировался ещё с начала нулевых. За последние десять лет экспортные поставки СПГ увеличились на 87%, при этом экспорт трубопроводного газа – всего на 6%.

У «Газпрома» с его ресурсной базой были огромные возможности для развития СПГ-индустрии. И если бы газовая монополия реализовала все анонсированные ею проекты («Штокман», «Балтийский», «Владивосток», расширение Сахалина), доля России на этом перспективном рынке составляла бы не нынешние 6%, а свыше 28%.

Благодаря странной болезненной неприязни Миллера к СПГ и его пристрастию к строительству мегагазопроводов «Газпром» оказался привязан к потребителю, и это позволяет Европе морочить ему голову с антимонопольными энергопакетами, а Турции и Китаю выкручивать руки по цене. Так, месяц назад «Газпром» подарил ещё 1 млрд долларов Турции. Когда на Западе некоторые эксперты говорят о зависимости ЕС от «Газпрома», следует понимать, что всё как раз наоборот – это «Газпром» зависит от покупателей трубопроводного газа, поскольку вовремя не сделал ставку на СПГ – гибкий рынок без принудительной привязки к потребителю.

Крах наполеоновских планов

Инвесторы методы ведения бизнеса, принятые в «Газпроме», судя по всему, не одобряют: уже десять лет стоимость акций компании неуклонно падает. В 2007 г., когда её капитализация превышала 360 млрд долларов и она входила в тройку мировых лидеров по этому показателю, Алексей Миллер уверял, что через 5–7 лет «Газпром» будет стоить 1 трлн долларов. Но вместо трёхкратного роста газовая монополия продемонстрировала семикратное падение капитализации и заняла 240-е место в рейтинге мировых компаний. Последние три года компания стоит около 60 млрд долл., а сейчас её стоимость и вовсе опустилась до 50 млрд долларов. Некогда самая дорогая компания России теперь вышла на четвёртое место по размеру капитализации, уступив даже частному ЛУКОЙЛу. Более того, сейчас на пятки ей наступает российский независимый производитель газа «Новатэк».

Когда Алексей Миллер с наполеоновским апломбом говорил о капитализации в триллион, он вряд ли мог себе представить, что реальная стоимость компании в 2018 г. будет в 20 раз меньше декларированной цифры. Отметим, что потери только Российской Федерации от уменьшения стоимости газпромовского пакета акций составили за это время порядка 160 млрд долл., что совершенно несравнимо с объёмом дивидендов, полученных государством от компании за этот же период (17, 5 млрд долл.). Получается, общий убыток государства как акционера составил более чем 140 млрд долларов. То есть за последние десять лет каждый житель нашей страны потерял примерно по тысяче долларов в результате непродуманной и малоэффективной политики «Газпрома».

Кстати, на прошлогоднем собрании акционеров именно вопрос о капитализации, заданный на пресс-конференции, особенно взбудоражил Алексея Миллера, начавшего зачем-то оправдываться тем, что «мы согреваем людей».

Падение капитализации неслучайно. Финансовые показатели газовой монополии выглядят удручающе. Чистая прибыль по международным стандартам в 2017 г. снизилась на 25% (с 952 млрд руб. в 2016 году до 714 млрд руб. в 2017-м). Операционный денежный поток «Газпрома» снизился на 24% (с 1, 57 трлн руб. в 2016 г. до 1, 19 трлн руб. в 2017‑м), свободный денежный поток стал отрицательным, долг вырос на 15% (с 2, 83 трлн руб. в 2016‑м до 3, 27 трлн руб. в 2017 году).

Не внушают оптимизма и выплаты акционерам. Дивиденды в прошлом году оказались на 10% ниже выплат пятилетней давности – 8, 04 руб. против 8, 97 руб. в 2012 г., и это даже без учёта накопленной инфляции. От скупости монополии страдает её главный акционер – государство, интересы которого газовый холдинг, называющий себя национальным достоянием, открыто презирает: вопреки директивам для госкомпаний выплачивать в бюджет 50% чистой прибыли по МСФО Совет директоров «Газпрома» 16 мая 2018 г. рекомендовал утвердить дивиденды вдвое ниже – только 26% от чистой прибыли, или около 190 млрд рублей. Столько же «Газпром» платил и в прошлом году, и увеличивать выплаты акционерам в ближайшие два года «Газпром» не планирует, о чём президента РФ в конце прошлого года лично проинформировал Алексей Миллер.

Зато размер вознаграждения топ-менеджмента монополии стабильно растёт: только за последние пять лет общий объём выплат удвоился и составил в 2017 г. 2, 5 млрд рублей. Глава «Газпрома» Алексей Миллер уже много лет является одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России, а в 2015 г. даже возглавил рейтинг: по данным журнала Forbes, ежегодный доход руководителя «национального достояния» составляет 27 млн долларов. Заметим, что в нормальных компаниях вознаграждение менеджеров находится в прямой зависимости от финансовых и производственных успехов.

В расходах Алексей Миллер тоже себя не ограничивает. Накануне переезда «Газпрома» в Санкт-Петербург широкую огласку получила покупка руководителем газовой монополии элитной квартиры на Мытнинской набережной. В доме, восстановленном по старинным чертежам, Алексей Миллер купил целый этаж и мансарду, откуда открывается захватывающий вид на зеркало Невы, Петропавловскую крепость и Эрмитаж. По оценкам экспертов рынка недвижимости, стоимость таких элитных апартаментов с отделкой может превышать 1 млрд рублей.

Следует подчеркнуть также, что «Газпром» всегда находился в привилегированном положении, в его работе ещё с советских времён были заложены многочисленные преференции и послабления (чего стоит одна только «газовая пауза», когда газовики в 1970-е годы получили продлившиеся почти 40 лет сверхльготные условия для работы внутри страны). Компания унаследовала самые лакомые советские сырьевые активы и в современный период, кроме разработки Бованенковского месторождения, не реализовала ни одного масштабного добычного проекта.

Несмотря на то что нефтегазовая отрасль является основным источником пополнения бюджета, «Газпром» традиционно пользуется льготным режимом налогообложения, что по идее должно повышать капитализацию. Только вчера было принято решение об увеличении тарифов на прокачку газа через газпромовские трубы для независимых производителей. «Газпром» воспринимает льготы как нечто вечное и само собой разумеющееся. Менеджмент начинает связывать будущее не c собственными усилиями по развитию компании, а с грёзами о получении новых льгот, результатом чего, разумеется, становится резкое падение эффективности. Как повысить бюджетную доходность и экономическую эффективность «Газпрома» – вопрос назревший. Только вряд ли он решится на годовом собрании акционеров.