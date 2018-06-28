«Газпром» у разбитого корыта

В ближайшую пятницу, 28 июня, состоится годовое собрание акционеров «Газпрома», который празднует в этом году своё 25-летие. А уже через день цены на газ для населения повысятся почти на 4%, что вполне объяснимо. Ведь как иначе оплачивать мегазатратные проекты газовой монополии, которые не окупятся ещё в течение полувека?

В ФЕВРАЛЕ руководитель компании Алексей Миллер доложил о её достижениях президенту России Владимиру Путину, отметив, что на сегодняшний день «Газпром» располагает крупнейшими в мире запасами природного газа. За последние 18 лет доля «Газпрома» в глобальных запасах газа действительно увеличилась, только вот в мировой добыче с 20% она упала до 12%, то есть практически в два раза. За последние десять лет добыча газа «Газпрома» уменьшилась почти на 20%: с 560 млрд кубов в 2008 г. до 472 млрд кубов в 2017 году. И это при том, что российский газовый монополист обладает гигантскими мощностями по добыче (около 620 млрд куб. м). Получается, мощности эти простаивают и в их поддержание, кстати, ещё надо вкладывать средства. В 2009 г. «Газпром» уверял инвесторов, что уже к 2015 г. нарастит объём добычи до 600 млрд, а к 2020 г. – до 620 миллиардов. Этого не произошло: только в России за последние десять лет доля компании в добыче газа снизилась с 84 до 62%. В общем у «Газпрома» серьёзные проблемы с монетизацией запасов, и поэтому несколько удивляет стремление корпорации принимать участие в большинстве аукционов на новые лицензионные участки. Ведь в результате разрыв между запасами и реальными объёмами добычи будет только увеличиваться.

У газовой монополии есть ещё в общем и целом созданная в советские времена колоссальная система трубопроводов, которую она загружает лишь на две трети. «Мы всегда работаем от рынка и добываем столько газа, сколько нужно потребителям», – уверяет Миллер. Правда, в погоне за долей присутствия на европейском рынке обеспечение российских потребителей для «Газпрома» перестало быть приоритетом: на фоне многолетнего падения добычи компания бьёт рекорды по росту объёмов экспорта за рубеж, всё чаще игнорируя внутренний рынок.

Провальный нацпроект

Цены на газ для населения растут быстрее, чем для промышленных потребителей: за последние три года рост цен на газ для населения составил 19%, в то время как для промышленных предприятий лишь 12%. С 1 июля 2018 г. цены на газ для населения снова повышаются на 3, 4%, а индексации цен на газ для промышленных потребителей не производится.

Вопросы газификации страны, по всей видимости, тоже не являются для монополии приоритетными: в последние годы «Газпром» сократил объём инвестиций в программу газификации регионов более чем на четверть – с 33, 9 млрд руб. в 2013 г. до 25 млрд руб. в 2016‑м. На сегодняшний день уровень газификации в стране составляет всего 68%, а в сельской местности ещё ниже – 58%. При этом во многих европейских странах, которые вообще не добывают газ, уровень газификации приближается к 100%.

Десять лет назад тогда ещё первый вице-премьер Дмитрий Медведев объявил газификацию России «пятым нацпроектом», призвав «Газпром» усиленно работать над решением проблемы. Однако до сих пор более чем для трети населения нашей страны – мирового лидера по запасам и добыче голубого топлива – газоснабжение остаётся непозволительной роскошью. Не влияют на темпы работы «Газпрома» даже замечания главы правительства, который не раз публично обращал внимание компании на то, что «стыдно, когда страна, производящая газа больше, чем любое другое государство во всём мире, имеет такой низкий уровень газификации».

Решать поставленную руководством страны задачу «Газпром» планирует, по всей видимости, не за свой счёт: монополия активно пытается переложить финансирование газификации на самих конечных потребителей, включая простых жителей, которые вынуждены платить сотни тысяч рублей посредникам для подведения газа в свой дом, даже если сами сети давно построены. Также нередки случаи, когда жители платят за газификацию, установку газовых котлов и после этого в течение нескольких лет ждут от «Газпрома» строительства газораспределительных станций и магистральных газопроводов. Любопытно, что «Газпром» напрямую увязывает реализацию своих обязательств по программам газификации в отдельных регионах с погашением задолженности по текущим поставкам газа, что вызывает дефицит газа для новых потребителей даже в случае их готовности обеспечивать своевременные расчёты. При этом именно газификацией аргументируется необходимость сохранения экспортной монополии – для «компенсации» расходов компании.

Что же это за колоссальные расходы? Оказывается, затраты на газификацию регионов составляет лишь 1% от экспортной выручки монополиста. При этом «социальные обязательства» «Газпрома» за рубежом, которые выражаются в спонсорских контрактах с крупнейшими футбольными клубами – «Шальке 04», «Црвена Звезда» и «Челси» (у Абрамовича, видно, не хватает средств, и газпромовские менеджеры любезно решили ему помочь), а также с организаторами турниров и яхтенных регат измеряются сотнями миллионов долларов в год, что вполне сопоставимо по масштабу со всеми затратами «Газпрома» на газификацию в РФ. Для сравнения: в прошлом году на газификацию регионов «Газпром» выделил 30 млрд руб., а один только спонсорский контракт Лиги чемпионов обходится корпорации почти в 4 миллиарда.

Не так давно компания продлила контракт с УЕФА ещё на три года, что позволит продолжить рябить глаза фанатам синими билбордами, которые соседствуют с рекламой пива, автомобилей и банковских услуг. Цель такого маркетинга при том, что газ для конечного потребителя является стандартизованным обезличенным продуктом, неочевидна, конкурентоспособность самого «Газпрома» по сравнению с другими поставщиками газа падает из-за роста затрат, зато гарантированные места для менеджеров компании в vip-ложах на матчах обеспечены.

При этом содержание газовой монополии ложится тяжёлым бременем на экономику страны, которая вынуждена платить за неэффективные мегазатратные проекты газпромовского менеджмента.