Новости Украины и Новороссии 27 апреля 2018
- 08:33 Хороший вопрос Порошенко.
- 06:00 Сюрприз для Киева. Зачем «Газпрому» «Северный поток — 3».
- 04:00 Украина: Маразм начался не вчера.
- 03:30 Министр обороны Украины рассказал, сколько стоит солдат ВСУ (ВИДЕО).
- Вчера 23:20 Госдолг Украины вырос на 600 миллионов долларов.
- Вчера 22:58 «Это демократия?»: Витренко прокомментировала действия украинских радикалов из С14.
- Вчера 21:36 Порошенко хвастает «новым» ракетным комплексом (ВИДЕО).
- Вчера 21:20 Артисты Луганска приехали поддержать готовящихся к параду бойцов ЛНР.
Хороший вопрос Порошенко
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Сюрприз для Киева. Зачем «Газпрому» «Северный поток — 3»
Для удовлетворения растущих потребностей Европы в российском газе компания «Газпром» готова проложить по дну Балтийского моря еще один трубопровод — «Северный поток — 3».
Зачем он нужен и чем его строительство грозит Украине — в материале РИА Новости.
Европа без газа
О том, что «Газпром» может построить новый трубопровод, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» заместитель председателя правления российской газовой корпорации Александр Медведев.
«Мы всегда говорили, что поставим Европе столько газа, сколько будет необходимо, — отметил он. — У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что понадобятся еще новые газотранспортные проекты — „Северный поток — 3”, например».
Учитывая острые политические дискуссии вокруг «Северного потока — 2», подобные разговоры кажутся как минимум преждевременными. Но уже очень скоро потребность в российском газе у европейцев сильно вырастет из-за падения собственной добычи.
По оценкам специалистов Оксфордского института энергетических исследований, к 2020 году добыча газа в ЕС снизится с 256 миллиардов до 212 миллиардов кубометров в год, а к 2030 году — до 146 миллиардов кубометров. Прежде всего это связано с сокращением производства на крупнейшем европейском газовом месторождении Гронинген в Нидерландах.
Открытое в 1959 году, это месторождение несколько десятилетий служило главным источником газа для Западной Европы. В 2005-м, когда чуть более половины исходных резервов Гронингена было исчерпано, правительство Нидерландов ограничило добычу на уровне 37,5 миллиарда кубометров в год.
После нескольких землетрясений, связанных как раз с откачкой газа, в 2015 году лимит снизили до 27 миллиардов кубометров, в 2016-м — до 24 миллиардов. В январе 2018-го произошло новое сильное землетрясение, из-за которого обрушилось несколько жилых домов.
Последовавшая за этим волна общественных протестов вынудила правительство Нидерландов сократить лимит еще вдвое — до 12 миллиардов кубометров — с формулировкой «так быстро, как только это возможно». В итоге добыча по сравнению с 2005 годом сократилась в три с лишним раза. Мало того: в марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что разработка месторождения Гронинген продолжится на минимальном уровне до 2022 года, а не позднее 2030-го полностью прекратится.
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
При этом спрос на газ в Европе в ближайшие пять лет будет увеличиваться из-за закрытия старых угольных ТЭС, АЭС в Германии и Франции, а также роста потребления промышленными предприятиями. В общем, строительство еще одного «Северного потока» может стать актуальным уже через три-четыре года.
Прощание с транзитом
О новом трубопроводе «Газпром» заговорил на фоне кризиса с транзитом голубого топлива через Украину. Действующий контракт на поставку и транзит между российским газовым концерном и «Нафтогазом Украины» истекает в 2019 году и, как подчеркнул Александр Медведев, не будет продлен «ни при каких условиях».
Поскольку контракт нельзя прекратить в одностороннем порядке, 20 апреля «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы о его расторжении. В период судебных разбирательств, которые могут затянуться на полтора-два года, российской компании придется обеспечить 110 миллиардов кубометров транзита через Украину.
Но потом, по словам Александра Медведева, «Украина должна обосновать экономическую привлекательность транзита через свою территорию». И зампред правления «Газпрома» дал понять, что сделать это Киеву будет очень непросто. Во-первых, поставка газа в Европу с новых месторождений Ямала по «Северным потокам» гораздо выгоднее, чем через Украину, поскольку северный маршрут в полтора раза короче: 3,2 тысячи километров до Северной Германии вместо 4,7 тысячи километров до Южной Германии.
Во-вторых, газопроводы Украины нуждаются в радикальной и дорогостоящей модернизации.
«К сожалению, украинская газотранспортная система была недоинвестирована на протяжении всего постсоветского периода, поэтому показатели ее функционирования — не по нашим, а по оценкам Европейской комиссии, не соответствуют европейским стандартам», — отметил Александр Медведев.
С этим полностью согласны независимые эксперты. В конце прошлого года Киев заказал международной аудиторской компании Mott MacDonald всестороннее обследование украинских газопроводов. В марте аудиторы опубликовали свои выводы: ГТС Украины страдает от «критического износа», который выражается «в сквозной коррозии металлических труб» и настолько устаревших газокомпрессорных станциях, что для них сегодня даже не выпускаются запчасти.
По оценке экспертов Mott MacDonald, только неотложные расходы не поддержание работы газопроводов требуют инвестиций в размере 4,8 миллиарда долларов. А для полной реконструкции необходимо потратить около девяти миллиардов. Для сравнения: строительство «Северного потока — 2» обойдется «Газпрому» в восемь миллиардов долларов.
Киев угрожает и жалуется
Если Украина предложит адекватные тарифы, учитывающие и плачевное техническое состояние газотранспортной системы, и длину маршрута транспортировки, и, как выразился Александр Медведев, «сдвиг нашего центра газодобычи на север», «Газпром» готов сохранить транзит газа после 2019 года в объеме десять-пятнадцать миллиардов кубометров в год.
Но Киеву этого мало. «Украина не пойдет на такие объемы, — заявил 11 апреля министр энергетики страны Игорь Насалик. — Для нашей страны это невыгодно! При таких обстоятельствах нам нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать этот объем газа». По оценкам Киева, транзит российского газа выгоден Украине только при объемах более 40 миллиардов кубометров в год.
Добиться своего украинская сторона, как обычно, пытается шантажом и угрозами. Так, 13 апреля главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что если с Россией не будет достигнуто «приемлемое соглашение о сохранении объемов транспортировки топлива после 2019 года», Украина может повысить тарифы на транзит газа по своей территории уже в этом году. Витренко объяснил, что так «Нафтогаз» частично компенсирует потери от «обесценивания украинской газотранспортной системы» из-за прекращения российского транзита.
После новости о возможности строительства еще одного «Северного потока» Витренко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что прекращение транзита российского газа повысит вероятность масштабного конфликта между Украиной и Россией.
«Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», — подчеркнул он.
Чуть раньше депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко говорил на том же телеканале о необходимости «сохранить зависимость России от Киева в вопросах транзита газа». Как отметил Геращенко, чтобы предотвратить отказ России от транспортировки топлива через территорию Украины, Киев обратился к США с просьбой пригрозить Москве новыми санкциями.
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Украина: Маразм начался не вчера
Учебное пособие, о котором пойдёт речь дальше, уже достаточно старое — издано в 2003 году. Но тем оно и примечательно! На мой взгляд, наличие таких учебных пособий уже в то время объясняет многое из того, что произошло с Украиной в последующие годы.
Называется пособие «История украинской школы и педагогики». Выпущено оно в свет в Киеве издательством «Знання» («Знание»). На обложке указаны авторы: Александр Любар, Мирослав Стельмахович, Дмитрий Федоренко. Все трое — преподаватели педагогических вузов, а Любар (под его редакцией и издана книга) — даже проректор по учебной работе Криворожского государственного педагогического университета.
Как сказано в аннотации: «Пособие рассчитано прежде всего на студентов и преподавателей педагогических учебных заведений. Книга будет полезной также учителям истории и украиноведения, учёным, всем, кого интересует многокрасочная и неисчерпаемая педагогическая культура украинского народа».
Яркая обложка, хорошая бумага, удобный для чтения шрифт… На титульной странице обозначено: «Рекомендовано Министерством образования и науки Украины». Все признаки солидного издания налицо.
Таково первое впечатление. А вот дальше…
«Земли современной Украины всегда были заселены. И не зря она называется благословленной, ибо Судьба и Время на этих землях озарили формирование древних украинцев, а с течением времени — украинского народа, который уже несколько тысячелетий творит свою уникальную историю, национальную педагогическую мысль, школу, образование и культуру». Так начинается первый параграф первой темы, посвящённой эпохе палеолита.
Из учебного пособия мы узнаём, что украинской школе, «вопреки догматическим утверждениям устаревших научных концепций учёных разных стран, не несколько столетий, а более 5, а то и 7 тысяч лет». И что украинский язык «не только древнее всех славянских, в том числе и так называемого старославянского, но и санскрита, древнегреческого, латинского и других арийских языков».
И вообще, «происхождение белой расы индоевропейцев из корня, который составляло население Орианы-Праукраины стало научным убеждением многих отечественных и зарубежных исследователей».
Кстати, как можно сделать вывод из пособия, недавняя попытка отождествить украинцев с древними шумерами, вызвавшая столь много насмешек, на самом деле была направлена не на возвеличивание украинцев, а совсем наоборот. Ведь, утверждается в пособии, «шумерские письмена датированы лишь ІІІ тысячелетием до Рождества Христового, тогда как письмена праукраинцев трипольской культуры учёные адресуют на целую тысячу лет раньше уже известных цивилизаций».
Это уже потом трипольцы, являющиеся, как пишут авторы пособия, «нашими прямыми предками», распространили свои культурные достижения «до Финикии и Эллады». Украинский язык «ещё в те древние времена приобретал статус одного из всемирных языков».
Правда, никаких доказательств столь впечатляющих достижений «древних украинцев» пока не обнаружено. «До сих пор не найдено ни одного учебника или пособия для тогдашних школ, как нет и учебных планов и программ (даже в самой простой форме)», — сокрушаются авторы учебного пособия. Но отсутствие доказательств объясняется тем, что «все они, как и многочисленные уникальные духовные книги эпохи неолита, уничтожены огнём, мечом, и водой во время и сразу после крещения Киевской Украины-Руси в 988 г.».
Тут следует отметить, что само крещение Руси изображается авторами пособия исключительно в чёрном цвете, не иначе как общенациональная катастрофа. «Приняв христианство, киевские князья беспощадно уничтожали всё, что было связано с язычеством… Особенным нападкам подвергнулся первоукраинский язык как носитель духовной культуры народа, всего уклада его жизни. Официальным и государственным языком становится болгарский язык, который народ „окрестил“ старославянским… Это привело к тому, что государственные служащие, церковнослужители, да и все иные чиновные люди приняли болгарский язык как язык государства и церкви, а украинский на своей земле стал гонимым языком простонародья. С тех пор у украинцев зарождается чувство неполноценности относительно своего языка, культуры. Настало время великого геноцида, преследования всего украинского, продолжавшегося с некоторыми перерывами почти два тысячелетия» (как видим, математикой авторы пособия владеют на том же уровне, что и историей).
Или (на другой странице): «Утверждение христианства мечом, огнём и божьим словом привело к невиданному в мире явлению, когда на родной земле всё родное объявлялось негодным, мерзким. Такими становились древние обычаи, обряды, традиции, верования, весь уклад жизни. У людей отобрали их богов, а родной язык был признан второсортным…
Слепое поклонение перед византийской и болгарской культурами привело к появлению у части населения равнодушия к родному, восприятию его как отсталого, примитивного, что позднее проявилось в ментальности украинского народа, исповедовании янычарства, национального нигилизма, пресмыкательстве перед чужим, отвращении к родной культуре, языку».
И ещё: «Проповедь христианских догматов препятствовала появлению рационалистических идей».
Примечательно, что всё это вовсе не мешало авторам учебного пособия прославлять уже христианскую «Киевскую Украину-Русь», когда это требовалось для очередного «доказательства» превосходства украинцев. В частности, отмечается высокий уровень грамотности «не только киевлян, а и всех первоукраинцев», а также, что уже в ХІ веке образование здесь «приравнивалось к европейским стандартам» и даже «имело некоторые преимущества перед Европой».
Разумеется, Киевская Русь изображается в пособии как «Украинское государство». Соответственно: Владимир Великий, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах — это «выдающиеся деятели Украинского государства». Летописец Нестор — «первый украинский историк». Лука Жидята, Кирилл Туровский, Климент Смолятич — «первые украинские писатели». «Изборник» Святослава (1076 г.) — «самый древний памятник украинской дидактики». «Поучение» Владимира Мономаха положило начало «украинской этнопедагогике». И так далее.
«Своеобразной генетической памятью в воспитании украинского населения княжеской эпохи следует считать былины (былицы), переросшие потом в первые украинские думы, про которые бытовало ошибочное мнение, что они появились на свет в эпоху казачества», — заявляется, например, в пособии. При этом ничего не говорится о том, что сами былины эти (про Илью Муромца и др.) сохранились только на севере Великороссии. Умолчание вполне объяснимо, иначе у читателей могли появиться неудобные вопросы насчёт той самой генетической памяти.
Зато вспоминают о северо-восточном соседе авторы пособия, когда рассказывают о монголо-татарском нашествии.
«Часто развал Киевской Руси и осквернение её культурно-просветительных и образовательных достижений, — сообщают они, — связывают только с уничтожением Киева ханом Батыем в 1240 г. Факт грустный и трагический для судьбы украинского народа. Однако при этом стоит принять во внимание ещё и то, что в значительной степени к упадку Киева как столицы Украинского государства, центра отечественной культуры, образования и науки, привели московский правитель Юрий Долгорукий, а впоследствии его сын Андрей Боголюбский, который в 1169 г. напал на Киев и разорил его полностью, ограбив даже иконы из киевских церквей. Таким образом, после них Батыю не было уже много чего разрушать».
И далее: «После разорения московскими завоевателями и ордами Батыя Киев долго лежал в руинах».
И элементарной безграмотности, и заурядной лжи в этом сообщении предостаточно, но излагать «историю» по-другому авторы пособия, по всей видимости, просто не могут. Эту их особенность наглядно можно проследить по рассказу о Брестской унии.
«6 октября 1596 года состоялся Брестский собор, который сыграл важную роль в развитии национального образования в Украине. Уния с Римом дала возможность сохранить в условиях латинизации и полонизации восточный обряд, пробудила национальную сознательность украинцев, стала средством защиты украинского языка, создала условия для появления национальной интеллигенции, дала народу национальную церковь».
О том, что именно папский Рим инициировал латинизацию и полонизацию, способствовал денационализации Руси, а уния как раз и являлась средством для реализации этих целей, в пособии, естественно, ни слова.
К этому стоит добавить, что такой безудержной похвалы от авторов пособия удостаивается лишь униатская церковь. О православии они вообще стараются не упоминать. Даже когда речь заходит о церковных братствах, чья роль в развитии образования в Юго-Западной Руси была весьма значительна. В пособии не говорится, что это православные братства, упорно сопротивлявшиеся унии.
И так непрерывно! Нет ни одной главы в рассматриваемом учебном пособии, в котором не содержалось бы откровенной лжи. Перечислить всё в одной статье нет никакой возможности (пришлось бы просто переписывать пособие). Поэтому укажу ещё всего лишь на один пример.
Касаясь периода 1970-х — начала 1980-х годов, авторы пособия характеризуют его следующим образом: «Началось бешеное наступление на достижения украинской культуры, образования, науки. Школу превратили в средство геноцида против украинцев».
Эта характеристика кажется самой глупой в учебном пособии. Ведь если ложь о более давних периодах истории необходимо опровергать с помощью доказательств, которые не всегда можно быстро найти, то в этом случае всё просто. Живы же ещё целые поколения людей, помнящие то время!
Однако стоит учитывать: данное пособие рассчитано прежде всего на молодежь. А она тогда не жила и, следовательно, в большинстве своём вполне может поверить тому, что внушают ей в школах и вузах.
Ещё раз обращаю внимание: это пособие издано не при нынешнем режиме. И даже не в президентство Виктора Ющенко, а раньше. Данное пособие (а оно ведь не одно такое) предназначено для студентов педвузов — будущих учителей. Оно было рекомендовано министерством образования Украины. Студенты должны были учиться по нему.
И они выучились! Пошли в школы. Стали учить сами. Их ученики, в свою очередь, усвоили то, что им внушали. Затем эти ученики закончили школу. Вступили во взрослую жизнь. Тут и подоспели события Евромайдана и последующие. Нужно ли теперь удивляться случившемуся — массовому проявлению среди молодежи дикого шовинизма, зоологической русофобии, ненависти к православной церкви?
Маразм на Украине начался не вчера. Вчера он всего лишь принял крайние формы. Так ведь и не мог не принять с такими учителями и учебниками.
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Александр Каревин
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Министр обороны Украины рассказал, сколько стоит солдат ВСУ (ВИДЕО)
Украина на содержание одного солдата тратит $12 тысяч в год.
Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в интервью ВВС.
«Один солдат США стоит 510 тыс долларов в год, Великобритании — 250 тысяч фунтов, в Германии — 220 тысяч долларов, Польше — 100 тысяч долларов, России — 83 тысячи долларов, Литвы — около 80 тысяч долларов, Албании — 20 тысяч долларов. А сколько стоит наш солдат? В прошлом году — 8 тысяч долларов, в этом году — 12 тысяч долларов», — сказал он.
«Я не могу за 12 тысяч сделать больше, чем можно сделать за 510 тысяч», — добавил он.
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Госдолг Украины вырос на 600 миллионов долларов
В марте объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос на 1,06 миллиарда долларов, или на 1,4%. Об этом говорится в данных на сайте Министерства финансов Украины.
Отмечается, что по состоянию на 31 марта госдолг Украины составляет 77,37 миллиарда долларов.
В то же время, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 88,09 миллиарда гривень, или на 4,1%, — до 2,054 триллиона гривень.
Отмечается, что в структуре госдолга рост в валюте обусловлен увеличением задолженности по выпущенным ценным бумагам на внутреннем рынке.
По данным Минфина, снижение долга в гривневом эквиваленте обусловлено погашением задолженности по кредитам международных финансовых организаций и по выпущенным ценным бумагам на внешнем рынке.
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«Это демократия?»: Витренко прокомментировала действия украинских радикалов из С14
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Порошенко хвастает «новым» ракетным комплексом (ВИДЕО)
Президент Украины Пётр Порошенко похвастал ракетным комплексом «Ольха», производство которого планируется начать в нынешнем году.
«Мы за это заплатили очень высокую цену. И сейчас враг уже знает потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса, враг знает потенциал украинской армии», — заявил он во время завершающих испытаний «Ольхи», добавив, что возможности комплекса превосходят показатели советского оружия.
«Могу сказать одну конкретную цифру: эта ракета „Ольха“ в 10 раз точнее и, соответственно, в 10 раз эффективнее, чем старые системы залпового огня, которые находились на вооружении еще со времен Советского Союза», — утверждает украинский президент.
Однако, стоит отметь, что несмотря на заявления украинских руководителей об «уникальности» и «новизне» проекта, его разработка велась на основе советской РСЗО «Смерч», принятой на вооружение еще в 1987 году.
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Артисты Луганска приехали поддержать готовящихся к параду бойцов ЛНР
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