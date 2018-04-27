Новости Украины и Новороссии 27 апреля 2018

Учебное пособие, о котором пойдёт речь дальше, уже достаточно старое — издано в 2003 году. Но тем оно и примечательно! На мой взгляд, наличие таких учебных пособий уже в то время объясняет многое из того, что произошло с Украиной в последующие годы.

Называется пособие «История украинской школы и педагогики». Выпущено оно в свет в Киеве издательством «Знання» («Знание»). На обложке указаны авторы: Александр Любар, Мирослав Стельмахович, Дмитрий Федоренко. Все трое — преподаватели педагогических вузов, а Любар (под его редакцией и издана книга) — даже проректор по учебной работе Криворожского государственного педагогического университета.

Как сказано в аннотации: «Пособие рассчитано прежде всего на студентов и преподавателей педагогических учебных заведений. Книга будет полезной также учителям истории и украиноведения, учёным, всем, кого интересует многокрасочная и неисчерпаемая педагогическая культура украинского народа».

Яркая обложка, хорошая бумага, удобный для чтения шрифт… На титульной странице обозначено: «Рекомендовано Министерством образования и науки Украины». Все признаки солидного издания налицо.

Таково первое впечатление. А вот дальше…

«Земли современной Украины всегда были заселены. И не зря она называется благословленной, ибо Судьба и Время на этих землях озарили формирование древних украинцев, а с течением времени — украинского народа, который уже несколько тысячелетий творит свою уникальную историю, национальную педагогическую мысль, школу, образование и культуру». Так начинается первый параграф первой темы, посвящённой эпохе палеолита.

Из учебного пособия мы узнаём, что украинской школе, «вопреки догматическим утверждениям устаревших научных концепций учёных разных стран, не несколько столетий, а более 5, а то и 7 тысяч лет». И что украинский язык «не только древнее всех славянских, в том числе и так называемого старославянского, но и санскрита, древнегреческого, латинского и других арийских языков».

И вообще, «происхождение белой расы индоевропейцев из корня, который составляло население Орианы-Праукраины стало научным убеждением многих отечественных и зарубежных исследователей».

Кстати, как можно сделать вывод из пособия, недавняя попытка отождествить украинцев с древними шумерами, вызвавшая столь много насмешек, на самом деле была направлена не на возвеличивание украинцев, а совсем наоборот. Ведь, утверждается в пособии, «шумерские письмена датированы лишь ІІІ тысячелетием до Рождества Христового, тогда как письмена праукраинцев трипольской культуры учёные адресуют на целую тысячу лет раньше уже известных цивилизаций».

Это уже потом трипольцы, являющиеся, как пишут авторы пособия, «нашими прямыми предками», распространили свои культурные достижения «до Финикии и Эллады». Украинский язык «ещё в те древние времена приобретал статус одного из всемирных языков».

Правда, никаких доказательств столь впечатляющих достижений «древних украинцев» пока не обнаружено. «До сих пор не найдено ни одного учебника или пособия для тогдашних школ, как нет и учебных планов и программ (даже в самой простой форме)», — сокрушаются авторы учебного пособия. Но отсутствие доказательств объясняется тем, что «все они, как и многочисленные уникальные духовные книги эпохи неолита, уничтожены огнём, мечом, и водой во время и сразу после крещения Киевской Украины-Руси в 988 г.».

Тут следует отметить, что само крещение Руси изображается авторами пособия исключительно в чёрном цвете, не иначе как общенациональная катастрофа. «Приняв христианство, киевские князья беспощадно уничтожали всё, что было связано с язычеством… Особенным нападкам подвергнулся первоукраинский язык как носитель духовной культуры народа, всего уклада его жизни. Официальным и государственным языком становится болгарский язык, который народ „окрестил“ старославянским… Это привело к тому, что государственные служащие, церковнослужители, да и все иные чиновные люди приняли болгарский язык как язык государства и церкви, а украинский на своей земле стал гонимым языком простонародья. С тех пор у украинцев зарождается чувство неполноценности относительно своего языка, культуры. Настало время великого геноцида, преследования всего украинского, продолжавшегося с некоторыми перерывами почти два тысячелетия» (как видим, математикой авторы пособия владеют на том же уровне, что и историей).

Или (на другой странице): «Утверждение христианства мечом, огнём и божьим словом привело к невиданному в мире явлению, когда на родной земле всё родное объявлялось негодным, мерзким. Такими становились древние обычаи, обряды, традиции, верования, весь уклад жизни. У людей отобрали их богов, а родной язык был признан второсортным…

Слепое поклонение перед византийской и болгарской культурами привело к появлению у части населения равнодушия к родному, восприятию его как отсталого, примитивного, что позднее проявилось в ментальности украинского народа, исповедовании янычарства, национального нигилизма, пресмыкательстве перед чужим, отвращении к родной культуре, языку».

И ещё: «Проповедь христианских догматов препятствовала появлению рационалистических идей».

Примечательно, что всё это вовсе не мешало авторам учебного пособия прославлять уже христианскую «Киевскую Украину-Русь», когда это требовалось для очередного «доказательства» превосходства украинцев. В частности, отмечается высокий уровень грамотности «не только киевлян, а и всех первоукраинцев», а также, что уже в ХІ веке образование здесь «приравнивалось к европейским стандартам» и даже «имело некоторые преимущества перед Европой».

Разумеется, Киевская Русь изображается в пособии как «Украинское государство». Соответственно: Владимир Великий, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах — это «выдающиеся деятели Украинского государства». Летописец Нестор — «первый украинский историк». Лука Жидята, Кирилл Туровский, Климент Смолятич — «первые украинские писатели». «Изборник» Святослава (1076 г.) — «самый древний памятник украинской дидактики». «Поучение» Владимира Мономаха положило начало «украинской этнопедагогике». И так далее.

«Своеобразной генетической памятью в воспитании украинского населения княжеской эпохи следует считать былины (былицы), переросшие потом в первые украинские думы, про которые бытовало ошибочное мнение, что они появились на свет в эпоху казачества», — заявляется, например, в пособии. При этом ничего не говорится о том, что сами былины эти (про Илью Муромца и др.) сохранились только на севере Великороссии. Умолчание вполне объяснимо, иначе у читателей могли появиться неудобные вопросы насчёт той самой генетической памяти.

Зато вспоминают о северо-восточном соседе авторы пособия, когда рассказывают о монголо-татарском нашествии.

«Часто развал Киевской Руси и осквернение её культурно-просветительных и образовательных достижений, — сообщают они, — связывают только с уничтожением Киева ханом Батыем в 1240 г. Факт грустный и трагический для судьбы украинского народа. Однако при этом стоит принять во внимание ещё и то, что в значительной степени к упадку Киева как столицы Украинского государства, центра отечественной культуры, образования и науки, привели московский правитель Юрий Долгорукий, а впоследствии его сын Андрей Боголюбский, который в 1169 г. напал на Киев и разорил его полностью, ограбив даже иконы из киевских церквей. Таким образом, после них Батыю не было уже много чего разрушать».

И далее: «После разорения московскими завоевателями и ордами Батыя Киев долго лежал в руинах».

И элементарной безграмотности, и заурядной лжи в этом сообщении предостаточно, но излагать «историю» по-другому авторы пособия, по всей видимости, просто не могут. Эту их особенность наглядно можно проследить по рассказу о Брестской унии.

«6 октября 1596 года состоялся Брестский собор, который сыграл важную роль в развитии национального образования в Украине. Уния с Римом дала возможность сохранить в условиях латинизации и полонизации восточный обряд, пробудила национальную сознательность украинцев, стала средством защиты украинского языка, создала условия для появления национальной интеллигенции, дала народу национальную церковь».

О том, что именно папский Рим инициировал латинизацию и полонизацию, способствовал денационализации Руси, а уния как раз и являлась средством для реализации этих целей, в пособии, естественно, ни слова.

К этому стоит добавить, что такой безудержной похвалы от авторов пособия удостаивается лишь униатская церковь. О православии они вообще стараются не упоминать. Даже когда речь заходит о церковных братствах, чья роль в развитии образования в Юго-Западной Руси была весьма значительна. В пособии не говорится, что это православные братства, упорно сопротивлявшиеся унии.

И так непрерывно! Нет ни одной главы в рассматриваемом учебном пособии, в котором не содержалось бы откровенной лжи. Перечислить всё в одной статье нет никакой возможности (пришлось бы просто переписывать пособие). Поэтому укажу ещё всего лишь на один пример.

Касаясь периода 1970-х — начала 1980-х годов, авторы пособия характеризуют его следующим образом: «Началось бешеное наступление на достижения украинской культуры, образования, науки. Школу превратили в средство геноцида против украинцев».

Эта характеристика кажется самой глупой в учебном пособии. Ведь если ложь о более давних периодах истории необходимо опровергать с помощью доказательств, которые не всегда можно быстро найти, то в этом случае всё просто. Живы же ещё целые поколения людей, помнящие то время!

Однако стоит учитывать: данное пособие рассчитано прежде всего на молодежь. А она тогда не жила и, следовательно, в большинстве своём вполне может поверить тому, что внушают ей в школах и вузах.

Ещё раз обращаю внимание: это пособие издано не при нынешнем режиме. И даже не в президентство Виктора Ющенко, а раньше. Данное пособие (а оно ведь не одно такое) предназначено для студентов педвузов — будущих учителей. Оно было рекомендовано министерством образования Украины. Студенты должны были учиться по нему.

И они выучились! Пошли в школы. Стали учить сами. Их ученики, в свою очередь, усвоили то, что им внушали. Затем эти ученики закончили школу. Вступили во взрослую жизнь. Тут и подоспели события Евромайдана и последующие. Нужно ли теперь удивляться случившемуся — массовому проявлению среди молодежи дикого шовинизма, зоологической русофобии, ненависти к православной церкви?

Маразм на Украине начался не вчера. Вчера он всего лишь принял крайние формы. Так ведь и не мог не принять с такими учителями и учебниками.

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Александр Каревин