Газовый Кризис Молдовы: разбитое корыто Санду и Жизнь в Режиме Постоянного ЧП
Газовый Кризис По-Молдавски: разбитое корыто Санду и Жизнь в Режиме Постоянного ЧП. Александр Фролов и Максим Радайкин. Геоэнергетика Инфо.
В Молдавии на фоне нового энергетического кризиса введен режим ЧП на 60 дней. Решение было принято после того, как «Газпром» предупредил, что готов прекратить поставки топлива, если страна не рассчитается за потребленные объемы в срок, а он истекает как раз сегодня. По данным молдавского кабмина, национальному газовому оператору не хватает примерно 25 миллионов долларов. О том, что трудности с оплатой счетов есть, правительство знало заранее, Однако деньги российскому концерну до сих пор не перечислены. Пятилетний контракт между Газпромом и Молдовагазом вступил в силу с 1 ноября. Согласно договору, молдавская сторона обязана до 20-го числа каждого месяца оплатить потребленный газ. При этом, в руководстве молдавской компании считают, что нужно поднимать тарифы для населения. С этим предложением уже обратились к правительству.
вчера к вечеру вроде нашли сами ,кредитов не дали за “дружбу” пришлось своими платить.
Сестрица, а что это у твоих друзей – спасителей России такой накал страстей нынче, а ты не при делах, где то в сторонке гуляешь одна одинёша?))
А,а вот из под лавки один из кошачих высунулся.-пополняй списки-никто не верит ,что весь антураж и противоковидный (ну что?,будете с Котом просить прощения за обвинение в смерти окружающих,косяком пошли страны ,делающие это) и патриотический ,типа поругаются с Америкой и отдвинут НаТО за территорию Укры.Никто не верит из этих наплывших вновь табуном,риторика балагана сменилась на деловую и трудно не согласится с многими .Америка опубликова список наших спасителей Родины и её народа .Полюбуйся и найди хоть одно лицо ,которое вызывает доверие ,а уж имена -лучше бы их не слышать.И да таки,по-прежнему держусь за легенду -Он в окружении врагов , любит Родину и спасет её.Иначе свихнешься от безнадеги.И да -ты -по-прежнему для меня ниже плинтуса Дорносчик ,просто нет здесь нужного по теме сейчас.
“Республиканцы Конгресса США подготовили законопроект о санкциях против Владимира Путина и Алины Кабаевой – как пишет 20 января 2022 года Джош Роган в Вашингтон Пост, публикуя проект Закона об ответственности Путина (Putin Accountability Act), законопроект призван ввести санкции против Путина, членов его семьи ( имеются ввиду его дочери) и “его предполагаемой любовницы гимнастки Алины Кабаевой” (взял в кавычки как цитату из статьи, потому что в России никто такое не предполагает, а все знают), а также вводит санкции в отношении любых систем, оказывающих услуги передачи сообщений Центробанку России.
Также закон запрещает любые операции с российским госдолгом и вводит санкции против Северного Потока-2.
Что касается Путина, его семьи и Кабаевой, то в законопроекте говорится следующее:«В течение 120 дней со дня принятия закона Президент США обязан предоставить в Конгресс отчет об оценке личного состояния и известных источниках дохода Владимира Путина и членов его семьи, а также Алины Кабаевой, включая активы, инвестиции, доли в бизнесе, и пр.».
Санкции также предлагается ввести, помимо клептократов, против «любого лица, помогавшего правительству РФ проводить кампанию дезинформации против США» –.
Документ позволяет президенту США блокировать имущество лиц из санкционного списка, им можно будет запретить въезд в страну. Россию ( печально, но твою страну так называют, но увы…. ) документ требует признать страной – спонсором терроризма, а поддерживаемых Россией донбасских сепаратистов – террористами. .
Персональные санкции предложено ввести против миллиардеров: Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Геннадия Тимченко и Олега Дерипаски; глав “Роснефти” Игоря Сечина, “Транснефти” Николая Токарева, “Газпрома” Алексея Миллера и ВТБ Андрея Костина; мэра Москвы Сергея Собянина и губернаторов Московской области Андрея Воробьёва и Санкт-Петербурга Александра Беглова, главы ФСБ Александра Бортникова и его сына Дениса, сына секретаря Совбеза Николая Патрушева, бывшего руководителя аппарата Путина Игоря Шувалова, руководителей Администрации президента, включая бывшего премьер-министра Сергея Кириенко, действующего главы правительства Михаила Мишустина, всего – против 35 человек.
В список также попали главы российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян и Первого канала Константин Эрнст и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и председатель ЦИК Элла Памфилова. Общий список полностью повторяет предложение о вводе санкций со стороны команды Алексея Навального, сделанное в январе прошлого года.
Отдельным параграфом, как лица, в отношении которых стоит рассмотреть возможность введения санкций – в рамках этого закона, Глобального Акта Магнитского, а также указов Президента США, указаны (цитирую в порядке, определенном в законе): Владимир Путин, каждый член правительства РФ, Михаил Фридман и Петр Авен, Искандер Махмудов, Дмитрий Рыболовлев, Михаил Гуцериев, Рубен Варданян, Александр Винокуров (зять Лаврова).
Вот это уже серьезный законопроект. Именно такой какой и предлагал Алексей Навальный.
Сейчас у законопроекта более 30 спонсоров в Конгрессе. Внесен может быть уже на этой неделе.”
П.С. Вместо Ответа на ультиматум -угроза отобрать заработанное.И что перевесит ,ждем лапши.
И чё?
Пoчему в Краснoярске нет газа и не будет?
Им так важна эта Мoлдавия?
Да пахрен
Уже даже бесит прoстых людей
Я так понял, что сегодня паразитам ( Блинкену) не дали закольцевать разговор,- придётся писакать ответы на вопросы ?