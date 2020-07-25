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Тупик русофобии: Прибалтам срочно понадобился «вражеский» русский язык

06:00. 25 июля 2020 137 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Тупик русофобии: Прибалтам срочно понадобился «вражеский» русский язык | Русская весна

Прибалтийские политики всячески пытаются доказать, что им не нужно ничего, что связано с Россией. Русский язык — вражеский, русскоговорящие — враги и т. д. При этом Прибалтика активно сотрудничает с РФ, и на деле оказывается, что в каждом пятом объявлении о работе в той же Литве есть требование о знании русского.

Об этом рассказал Павел Лавринц, завкафедры русской филологии Вильнюсского университета (VU.) Люди, знающие русский язык, нужны для работы в бизнесе, туризме и даже в МИДе.

По итогу выпускники факультетов по русской филологии могут очень удачно устроиться на работу. Несмотря на закрытие российских СМИ, в стране всё равно есть вакансии редакторов и журналистов с требованием о знании русского языка. Также можно устроиться в бюро переводов, туристические компании и даже в дипломатический корпус. Польский язык, кстати, тоже котируется.

«Представители VU подчеркивают, что на выпускников русской и польской филологии обратили внимание представители деловых организаций, так как они ощутили нехватку сотрудников, которые не только хорошо владеют русским или польским языком, но и хорошо разбираются в культурных тонкостях российско- или польско-литовских исторических отношений», — пишут в пресс-службе университета.

Поэтому сейчас вуз предлагает параллельное обучение русской филологии даже тем, кто учится на других факультетах. Например, на экономическом, чтобы студенты могли планировать будущую карьеру с учётом требований рынка. Ведь очень многие прибалтийские компании ведут дела с Россией.

В сфере туризма специалисты, знающие русский язык, также важны, ведь пока что в Прибалтику ещё едут туристы из России. Они должны получить качественный отдых. Общение на родном языке этому способствует, ведь любые вопросы можно будет быстро решить с турагентом.

 «Чтобы путешественники приезжали и останавливались более чем на одну ночь и возвращались более одного раза, им необходимы исключительно качественные услуги, а также информация и общение на их родном языке», — отметил заведующий кафедрой.

Неудивительно, что молодые люди, кто решил остаться работать на родине, выбирают изучение русского языка. Так что, как бы прибалтийские власти не пытались минимизировать всё русское в своих странах, сделать этого не получается.

Во-первых, в Литве, Латвии и Эстонии очень большое количество русскоговорящего населения. Во-вторых, страны активно сотрудничают с Россией и отказываться от этого не хотят.

Политиков балтийских государств русофобия снова приводит в тупик.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1595615632

Метки: Новости

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