МИД России призвал Британию оторваться от русофобии и “островного мышления”

Во внешнеполитическом ведомстве дали понять, что цирковой номер, исполненный в свое время США и Британией против Ирака, с Россией не пройдёт

С начала марта Великобритания планомерно стремится дискредитировать власти России. Используя в качестве единственного доказательства отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля сам факт отравления, Даунинг-Стрит и Скотланд-Ярд еще до проведения расследования объявили виновной Москву. Министерство обороны перешло все границы, переплюнув даже заявления британского МИДа о том, что, "скорее всего", это российские власти стоят за нападением на Скрипаля. Глава оборонного ведомства Британии Гэвин Уильямсон предложил России "отойти и заткнуться". Стоит ли после этого и отказа Лондона совместно расследовать попытку убийства британского агента разговаривать с русофобами с Туманного Альбиона?

В такой ситуации единственной опцией остается в одностороннем порядке представить миру собственную позицию. Даже если это не хотят слышать "оглохшие уши" на севере Европы. Этим сегодня и занялся МИД России, пригласив на Смоленскую площадь послов 192 стран мира. Правда, еще накануне британская дипломатия озвучила, что их посол бойкотирует встречу.

В центре внимания начавшейся после полудня конференции было выступление Директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова.

Основных выводов, к которым пришел МИД России, два. Либо Великобритания не способна обеспечить защиту людей на своей территории, либо это срежисированный акт. "Третьего не дано". Ермаков обратил внимание на тот факт, что Лондон фактически игнорирует любые запросы из Москвы по делу Скрипаля. Почему? Потому что ответить на них просто нечем. Игнорирование запросов из России свидетельствует о нежелании "урегулировать ситуацию".

Требования Британии разъяснений от России без предоставления фактов российскому следствию "абсурдно", и "загоняет в тупик" британскую дипломатию, отметил Ермаков. Что касается расследования, то российский МИД не исключает, что настоящие улики могли уже исчезнуть.

Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, реальные улики за это время могли уже вообще исчезнуть, как, кстати, это у них в Великобритании не раз случалось", - заявил Ермаков.

Провокационные заявления британской стороны, сравнимые с обвинениями США о причастности России к крушению малазийского "Боинга" над Украиной еще до его взрыва, по сути, вынудили МИД России сорвать вуаль с Туманного Альбиона. В своем выступлении Ермаков дал понять, что Россия не несет ответственности за действия британских властей на их "собственной территории". Возможно, речь идет о том, что Лондон ведет следствие на свой манер, без приглашения российских экспертов. Однако последующие слова главы Директора департамента по вопросам нераспространения наглядно продемонстрировали, что правительству России, как и журналистам и политологам, давно ясно, кто стоит за отравлением Скрипаля.

Ермаков предположил, что акция могла быть "срежиссирована из-за океана". "США сохраняют единственный и крупнейший арсенал химического оружия" и не собираются уничтожать его. Может, как раз-таки этим и объясняется "вся эта грязная история", отметил Ермаков, добавив, что британцы часто путаются в показаниях по делу Скрипаля.

Когда британский премьер Тереза Мэй сказала, что дает Кремлю 48 часов на разъяснения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава российского МИД Сергей Лавров ответили, что разговаривать языком ультиматумов Москва никому не позволит. Теперь Россия дала понять, что не позволит вешать на себя ответственность, если при расследовании главным принципом будет "вы все равно виноваты".

Британский премьер Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com

Такая логика, может быть, и подошла бы для очередного британского или голливудского сериала, но в реальной жизни, и уж точно в отношениях с Россией не сработает", - предупредил Ермаков.

МИД России, и в этом его поддержали представители посольства Сербии и Венесуэлы, напомнил, как США и Британия неоднократно под ложными предлогами совершали нападения на Ирак, Афганистан, Ливию и Сербию. В их числе и госсекретарь США Колин Пауэлл, размахивавший в Совбезе ООН пробиркой с "сибирской язвой", которое якобы производит режим Саддама Хусейна, что послужило поводом к бомбардировке Ирака и привело к гибели полумиллиона человек. Это и британский премьер Тони Блэр, поддержавший агрессию против Багдада. Обоим политикам пришлось позднее публично извиниться за свои действия, напомнил Ермаков, призвав "отойти от формул Пауэлла и Блэра".

Отказ британской стороны провести консультации и обменяться информацией по делу Скрипаля, что предусмотрено Конвенцией о запрете химического оружия (КХО) и в рамках ОЗХО, "наглядно показывает, что Лондон ничего расследовать не собирается", подчеркнул Ермаков. Россия еще в 2017 году уничтожила все химическое оружие в соответствии с КХО, и поэтому, обвиняя ее в отравлении своего агента, Британия подрывает конвенцию и принижает авторитет ОЗХО.

Следующие выступления заставили участников брифинга еще больше засомневаться в обоснованности британских претензий. Так, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов заметил, что Западная Европа с 70-х годов сама активно занимается разработкой химического оружия.

Великобритания является разработчиком, запатентовавшим в 1962 году под номером JB1346409A производство фосфорорганических отравляющих веществ типа VX", - заметил Кириллов.

Центром разработок химоружия нового поколения является секретная лаборатория Порт-Даун, кстати говоря, расположенная в нескольких километрах от места отравления Скрипаля – города Солсбери.

Генерал провел параллели с Сирией, где войска Башара Асада обнаружили цеха по изготовлению химического оружия в объеме более 40 тонн. Боевики собирались использовать ядовитые вещества, чтобы повесить ответственность на Дамаск. Министерство обороны России имело факты о готовящейся провокации с химической атакой, отметил Кириллов. ОЗХО отказалась отправить экспертов в Алеппо, Хан-Шейхун и Восточную Гуту под предлогом угрозы безопасности сотрудников. Повесив вину за химатаку на Асада, США и НАТО собирались оправдать свои авиаудары по правительственным войскам. Но, как и в том случае, Россия снова предупреждает, что "такой номер с ней не прокатит".

Кириллов также отметил, что разрешение Штатами ученому Вилу Мирзоянову разглашать формулу производства нервнопаралитического вещества "Новичок", которым якобы был отравлен Скрипаль и его дочка, - прямое пособничество терроризму. Ибо ОЗХО запрещает распространение любых данных о химическом оружии. Военный обвинил США в том, что они все еще не уничтожили свои арсеналы химоружия. Бывший директор Департамента реализации конвенционных обязательств Министерства промышленности Виктор Холстов также считает обнародование формулы Мирзаянова нарушением КХО.

"Неужели страна с самым крупным оборонным бюджетом не может выполнить условия конвенции?", - спросил Кириллов, напомнив, что Вашингтон объясняет отказ уничтожать свои запасы нехваткой финансов.

В завершение брифинга было дано слово дипломатам из зарубежных стран. Аргументы британского представителя вызвали возмущение Ермакова. В качестве доказательств посольство Соединенного Королевства привело: 1) "оценку наших экспертов", 2) тот факт, что Россия когда-то производила отравляющие вещества и 3) "российский опыт" убийства по политическим мотивам. На этот выпад представитель МИД России ответил жестко.

Истерики с нами не проходят. Мы знаем, как работают "достоверные" эксперты. Мы ничего не должны предоставлять Британии. Это нападение на наших граждан в Великобритании. Нужно расследование, а не "новички", "старички" и "дурачки",

- сказал Ермаков, призвав Лондон оторваться от русофобии и "островного мышления"

Представители Франции, Германии и США выразили солидарность с Великобританией. МИД России намекнул, что Париж, Вашингтон и Берлин солидаризируются с неготовностью проводить объективное расследование и готовностью бездоказательно повесить на Москву ответственность за то, чего она не совершала. Больше всех отличился американский дипломат, который в качестве аргумента привел лишь то, что Россия отрицает свою ответственность и отвлекает мировое сообщество.

"Мы привлечем Россию к ответственности", пригрозил он. На это Ермаков ответил, что знал когда-то весь состав Госдепа и так некомпетентно с ним никто не осмеливался разговаривать. "Постановки вопроса нет", США ограничиваются голыми обвинениями. Поэтому отвечать на это МИДу нечем. Если у американского посла есть желание, пусть попросит британцев предоставить ему записи десятков камер, установленных в месте отравления Скрипаля.

Россия требует личного участия в расследовании дела Скрипаля и не будет удовлетворена результатами экспертов ОЗХО, подчеркнул Ермаков.