Новости Украины и Новороссии 01 августа 2020

27.07.2020 г. — первый день перемирия на Донбассе. Президент Владимир Путин и Папа Римский поддержали «смелое» решение президента Зеленского. Вторят американский посол и европейские политики.

Почему Зеленский согласился на переговоры с лидерами Республик и поручил Кучме подписать условия бессрочного перемирия? Если отбросить версию, что поверил слухам — «шахтеры Донбасса роют тоннель и скоро дойдут до Киева», то для понимания его решения важно оценить совокупность внутренних и внешних факторов. Зеленский «очень осторожен» с «патриотической улицей». Почему осмелел?

Зеленскому не повезло. Москва долго считала — лучше Петя, чем нацист.

К приходу Зеленского так думали только идиоты. Идеальный вариант — сотник Парасюк. Бандеровцы понимают, что за поступки отвечают собственной жизнью, а барыги торгуют чужими, как шоколадками. Зеленский не нашёп время изучить Минские соглашения, а руки — по локти в крови.

Иллюзии, что Путина удастся рассмешить, а Козака — заболтать и те уговорят Донбасс самозастрелиться, иссякли. Также понял, что спекуляции на обожании сценического образа молчаливого большинства не бесконечны. Оно не готово сражаться с бандеровцами на улицах, но на местных выборах прокатит Зе-партию.

Далее — неподчинение регионов, что при распродаже земель и промышленных предприятий влечёт прямые убытки спонсорам, включая внешних, что подтверждается реакцией на перемирие послов. Тогда многомесячные переговоры о «честном» разделе активов между «правильными пацанами», насмарку. Разгонять «бузотеров», выступающих против перемирия, Зе не станет — влияют на снижение цен и отвлекают массы на период распродажи.

Понимает, что латифундисты через Петра управляют киевским шапито, и не боится киевскую улицу, а вот хуторян опасается — могут выйти из-под контроля.

К сентябрю мамы и жены из юго-восточных областей Украины поймут, что их непутевые мужики воюют за право: плевать на могилы своих предков; забвения родного языка; ограничения на получение качественного образования; батрачить на «рабовласникiв», а Зе — брехло. Семьи из западных и центральных областей вместо походов на «Укрпочту» за «трофеями» всё чаще ходят на околицу встречать гробы. Не потому, что почта при Зе работает хуже, а похоронная команда — лучше. Приличные трофеи выгребли, а «сепары» стали жёстко отвечать.

Долгожданные американские бронежилеты и каски не спасают героев. Гроб в хате — тяжелее урны на избирательном участке. Доходы семей, поддерживающих «партию войны», падают, а риски растут.

Вот если бы «американцы прогнали Путина с Донбасса», а потом наши хлопцы навели там порядок, но Зе не может договориться с Трампом — слабак. Опросы показывают: 67% украинцев считают, что страна идет не туда, и требуют замены Зе-президента на Зе-голограмму.

Ждал, что на выборах в Америке победит Байден и на Украине станет, как при Петре. В связи с бунтами в Америке понял, что при Байдене будет похуже. Вице-президент — негр, мотивированный на борьбу с расизмом, устроит на Украине полигон для отработки антирасистских технологий на «рабовласниках-патрiотах». Надежды на «соросят» тают.

Для подтверждения лояльности Трамп требует не только «скальп» Байдена, но и разрыва отношений с Китаем, а это второй сокрушительный удар по спонсорам. Китай по внешнеторговому обороту — партнер № 1 для Украины. Лондон поддержал Трампа в войне с Китаем. В случае неподчинения Трампу обяжет через «независимый суд» выплатить долг России — 4.6 млрд долл.

Пора готовить почву для переговоров с Москвой о смягчении или отсрочке.

Война и выход из Минских соглашений — форс-мажор в транзитном контракте с «Газпромом», а наличие биолабораторий Пентагона — повод для прекращения ж/д сообщения до выработки новых механизмов контроля.

Львовский адвокат Резников, подрабатывающий в правительстве, за неделю до перемирия заявил, что отводит на урегулирование 25 лет. Не знаю, считал ли Зеленский, но я посчитал. Киев заявляет — хочу на границу, но с руководителями Донбасса разговаривать не буду. Тогда надо разговаривать с каждым воином отдельно.

Таких более 50 тысяч, и не менее 100 тысяч в резерве. У воина два отличия от штатского — «стой, кто идет» и «сам погибай — товарища выручай». Без договорённости с каждым или команды сверху — на границу Бандеру не пропустят, а прорыть тоннель — нет ума и денег. Предположим, что найдут сказочника — звезду, и каждый день будут договариваться с двумя воинами. Это значит, что через 120 лет переговоры завершатся. Если учесть ротацию воинов и переговорщиков, то никогда.

Руководству Республик надоедает жить под обстрелами, объявят о выдаче добровольцам паспортов ДНР и ЛНР, которые конвертируются в паспорта Российской Федерации — приедет миллион, а по данным ГУР, в Крыму сосредоточено 34 российских танка, готовых к походу на Херсон и Киев. В этих условиях начать наступление — потерять десятки тысяч «воинов света». Подстрекатели похихикают, а главнокомандующего обвинят в зраде и «повесят», строго с технологией бандеровской кричалки.

Очевидно, что Зе-калькулятор показывает отрицательный баланс военного сценария. Интересы Зеленского, Порошенко и спонсоров впервые совпадают. Задача Зеленского — обмануть избирателей, для чего как минимум уговорить Путина на встречу в Берлине — бросил на «минскую амбразуру» Кравчука.

Сможет ли Зе сдерживать настоящих «псов войны» до выборов? Время покажет, но судя по тому, что «старый лис» Кучма покинул «минский банкет» сразу после фиксации лояльности партнеру Пинчука — Соросу, верится с трудом. Назначение Кравчука — вера в силу художественного слова. Очередная попытка заболтать ситуацию в условиях, когда обстановка благоприятствует Донбассу.

Хотел бы договариваться всерьёз, назначил бы Билецкого.

Руководство Республик должно заявить Кравчуку, что за ним — изменить постановление Рады о местных выборах и согласовать новый проект с Республиками. Действующее постановление — юридическая фиксация выхода Украины из «Минска». Иначе переговоры бессмысленны.

Важно научиться извлекать пользу от киевских глупостей. Просят «полирнуть» Соглашение — напомнить, что референдум о независимости прошёл на всех территориях Луганской и Донецкой областей и инициировать переговоры по восстановлению территориальной целостности ДНР и ЛНР и уходу вооружённых формирований Украины с Донбасса. Напоминать и не допустить сбоя «донбасского калькулятора: “за одного мирного — десять карателей”».

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Валентин Днепров, специально для «Русской Весны»