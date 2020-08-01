Новости Украины и Новороссии 01 августа 2020
- 10:11 Затонувший под Одессой танкер нельзя разрезать, ущерб будет колоссальным, — глава Госэкоинспекции Украины.
- 08:59 Это Украина: полтавский террорист захватил в заложники ещё одного полицейского.
- 08:00 Кровавый лидер секты возвращается в украинскую политику (ВИДЕО).
- 07:30 Донбасс может похоронить Зеленского: надо срочно договариваться с Путиным.
- 05:00 Грязные тайны Порошенко: сообщник начал сливать кровавого олигарха (ВИДЕО).
- 04:00 Правительство Украины в тупике: учителя в ожидании чуда, но чуда не будет.
- 02:30 «Пусть возненавидят гимн»: Киев шокировал инициативой для школьников.
- 01:01 В Раде хотят утвердить большой герб, без которого Украина живёт все годы «независимости».
Затонувший под Одессой танкер нельзя разрезать, ущерб будет колоссальным, — глава Госэкоинспекции Украины
Глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный заявил, что его ведомство не рекомендует разрезать многострадальный танкер Delfi, который 8 месяцев не могут убрать от одесского пляжа «Дельфин».
На своей странице в соцсети чиновник подчеркнул, что такие действия могут нанести существенный урон экологии.
«От судовладельца не получено никакой информации относительно количества нефтепродуктов, которое было на борту затонувшего танкера. Сейчас рассматривается вариант разрезания Delfi для эвакуации, поскольку целым убрать танкер не удалось», — напомнил глава Госэкоинспекции.
По словам Малеваного, в этом случае всё топливо из машинных отделений попадет в Черное море, а потенциальный вред окружающей среде может в 40 раз превысить все те разливы нефти, которые уже произошли в районе затопления танкера с 22 ноября прошлого года.
Глава Госэкоинспекции анонсировал разработку предложений «по экологической безопасности во время выполнения работ по ликвидации танкера Delfi».
«Надо быть готовыми к быстрой ликвидации возможных загрязнений, чтобы не допустить настоящую экологическую катастрофу», — делает очевидные заявления Малеваный.
Напомним, ранее в ведомстве подсчитали размер убытков экологии из-за затонувшего танкера Delfi, оценив их его в 20 тыс. долларов. Данные по убыткам инспекция уже передала правоохранительным органам.
25 июля в Одессе предприняли очередную, уже четвёртую, попытку поднять танкер с мели, однако она снова оказалась безрезультатной: тросы, которыми буксиры собирались тянуть затонувшее судно, не выдержали нагрузки и лопнули.
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Это Украина: полтавский террорист захватил в заложники ещё одного полицейского
На Украине полицейский спецназ ликвидировал полтавского террориста Романа Скрипника, которого правоохранители не могли обнаружить на протяжении недели.
Об этом ночью 1 августа сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Напомним, 32-летний «ветеран АТО», имевший в своём послужном списке несколько правонарушений, попытался угнать автомобиль, а когда полицейский патруль остановил его, — захватил в заложники сотрудника уголовного розыска, позже обменяв его на начальника.
Спустя несколько часов Скрипник отпустил полицейского, но сам скрылся в лесах. И вот сегодня, наконец, его обнаружили.
«01 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения мероприятий по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника», — рассказывает Геращенко.
По его словам, Скрипник, угрожая гранатой, снова взял в заложники полицейского. При этом у Гумы было при себе табельное оружие.
С целью задержания преступника снова была введена в действие специальная полицейская операция «Гром», и сотрудники полицейского спецназа КОРД наконец ликвидировали террориста «точным выстрелом».
«Заложник успел за три секунды отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим», — рапортует Геращенко.
«У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой, но он выбрал свой путь», — резюмировал зам Авакова.
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Кровавый лидер секты возвращается в украинскую политику (ВИДЕО)
Журналист киевского издания Klymenko Time Павел Кухаркин считает, что «кровавый пастор» Турчинов может стать новым лицом украинской революции.
Он читает Библию, рассказывает проповеди и вроде бы говорит даже правильные вещи: про развитие, про любовь к ближнему и так далее. Но в жизни, сказал Кухаркин, Турчинов «абсолютно другой».
«Я, конечно, понимаю, что не все протестанты — пацифисты. Многие из них действительно служат и в армии, и принимают войну, и так далее. Но если я не прав, то поправьте. Мне кажется, в Александре живёт несколько альтер-эго, таких вот личностей. Это и пастор, и „кровавый пастор“, и революционер, и политик, и писатель какой-то безумный, и многие другие. Он лидер не только протестантской церкви, а целой секты под названием „Европейская солидарность“. И этой секте нравятся совершенно другие проповеди», — заметил Кухаркин.
«Патриотов во власть!» — такими словами Турчинов «подбадривал» участников акции под зданием Печерского районного суда города Киева, организованной партией «Европейская солидарность». То, что там происходило, по словам Кухаркина, «больше похоже на безумные проповеди». И не просто так «кровавого пастора» вернули в большую политику.
«Только за последние пару месяцев Турчинов дал интервью всем порохоботским изданиям — «Пятому каналу», «Прямому», «Цензору», его Соколова к себе звала. В общем они его все окучили. И я ржу с того, как его вылизывают Петины «шестёрки», — с иронией добавил он.
Как и прежде в своих интервью Турчинов кого-то «штурмует», «едет на танках» и вся «секта порохоботская» ему аплодирует.
Например, в эфире «5 канала» он говорит, что «вода в Крыму появится тогда, когда российские военные описаются». Другой порохоботке — Янине Соколовой — он признался, что «утопил бы в крови русскую армию». Хотя пару лет назад говорил, что будет своих расстреливать.
«Как по мне — это не совсем христианские ценности, и уживаться в одном человеке они не могут. Поэтому здесь действительно какие-то субличности Александра», — отметил журналист.
Проповеди, испытания оружия и призывы к революции, плюс жажда крови — всё это умещается у Турчинова на одной страничке в соцсети и на Youtube-канале.
«Зачем мы об этом говорим? Ранее эти люди уже были при власти. Они сидели на высоких креслах. Их второе пришествие совсем не за горами. Тем более, „слугам народа“ нынешним это, в принципе, нравится. Объяснить это я могу лишь тем, что они, наверно, ходят к нему на проповеди (причём на обе) и действительно не замечают очевидных вещей», — подытожил украинский блогер.
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Донбасс может похоронить Зеленского: надо срочно договариваться с Путиным
27.07.2020 г. — первый день перемирия на Донбассе. Президент Владимир Путин и Папа Римский поддержали «смелое» решение президента Зеленского. Вторят американский посол и европейские политики.
Почему Зеленский согласился на переговоры с лидерами Республик и поручил Кучме подписать условия бессрочного перемирия? Если отбросить версию, что поверил слухам — «шахтеры Донбасса роют тоннель и скоро дойдут до Киева», то для понимания его решения важно оценить совокупность внутренних и внешних факторов. Зеленский «очень осторожен» с «патриотической улицей». Почему осмелел?
Зеленскому не повезло. Москва долго считала — лучше Петя, чем нацист.
К приходу Зеленского так думали только идиоты. Идеальный вариант — сотник Парасюк. Бандеровцы понимают, что за поступки отвечают собственной жизнью, а барыги торгуют чужими, как шоколадками. Зеленский не нашёп время изучить Минские соглашения, а руки — по локти в крови.
Иллюзии, что Путина удастся рассмешить, а Козака — заболтать и те уговорят Донбасс самозастрелиться, иссякли. Также понял, что спекуляции на обожании сценического образа молчаливого большинства не бесконечны. Оно не готово сражаться с бандеровцами на улицах, но на местных выборах прокатит Зе-партию.
Далее — неподчинение регионов, что при распродаже земель и промышленных предприятий влечёт прямые убытки спонсорам, включая внешних, что подтверждается реакцией на перемирие послов. Тогда многомесячные переговоры о «честном» разделе активов между «правильными пацанами», насмарку. Разгонять «бузотеров», выступающих против перемирия, Зе не станет — влияют на снижение цен и отвлекают массы на период распродажи.
Понимает, что латифундисты через Петра управляют киевским шапито, и не боится киевскую улицу, а вот хуторян опасается — могут выйти из-под контроля.
К сентябрю мамы и жены из юго-восточных областей Украины поймут, что их непутевые мужики воюют за право: плевать на могилы своих предков; забвения родного языка; ограничения на получение качественного образования; батрачить на «рабовласникiв», а Зе — брехло. Семьи из западных и центральных областей вместо походов на «Укрпочту» за «трофеями» всё чаще ходят на околицу встречать гробы. Не потому, что почта при Зе работает хуже, а похоронная команда — лучше. Приличные трофеи выгребли, а «сепары» стали жёстко отвечать.
Долгожданные американские бронежилеты и каски не спасают героев. Гроб в хате — тяжелее урны на избирательном участке. Доходы семей, поддерживающих «партию войны», падают, а риски растут.
Вот если бы «американцы прогнали Путина с Донбасса», а потом наши хлопцы навели там порядок, но Зе не может договориться с Трампом — слабак. Опросы показывают: 67% украинцев считают, что страна идет не туда, и требуют замены Зе-президента на Зе-голограмму.
Ждал, что на выборах в Америке победит Байден и на Украине станет, как при Петре. В связи с бунтами в Америке понял, что при Байдене будет похуже. Вице-президент — негр, мотивированный на борьбу с расизмом, устроит на Украине полигон для отработки антирасистских технологий на «рабовласниках-патрiотах». Надежды на «соросят» тают.
Для подтверждения лояльности Трамп требует не только «скальп» Байдена, но и разрыва отношений с Китаем, а это второй сокрушительный удар по спонсорам. Китай по внешнеторговому обороту — партнер № 1 для Украины. Лондон поддержал Трампа в войне с Китаем. В случае неподчинения Трампу обяжет через «независимый суд» выплатить долг России — 4.6 млрд долл.
Пора готовить почву для переговоров с Москвой о смягчении или отсрочке.
Война и выход из Минских соглашений — форс-мажор в транзитном контракте с «Газпромом», а наличие биолабораторий Пентагона — повод для прекращения ж/д сообщения до выработки новых механизмов контроля.
Львовский адвокат Резников, подрабатывающий в правительстве, за неделю до перемирия заявил, что отводит на урегулирование 25 лет. Не знаю, считал ли Зеленский, но я посчитал. Киев заявляет — хочу на границу, но с руководителями Донбасса разговаривать не буду. Тогда надо разговаривать с каждым воином отдельно.
Таких более 50 тысяч, и не менее 100 тысяч в резерве. У воина два отличия от штатского — «стой, кто идет» и «сам погибай — товарища выручай». Без договорённости с каждым или команды сверху — на границу Бандеру не пропустят, а прорыть тоннель — нет ума и денег. Предположим, что найдут сказочника — звезду, и каждый день будут договариваться с двумя воинами. Это значит, что через 120 лет переговоры завершатся. Если учесть ротацию воинов и переговорщиков, то никогда.
Руководству Республик надоедает жить под обстрелами, объявят о выдаче добровольцам паспортов ДНР и ЛНР, которые конвертируются в паспорта Российской Федерации — приедет миллион, а по данным ГУР, в Крыму сосредоточено 34 российских танка, готовых к походу на Херсон и Киев. В этих условиях начать наступление — потерять десятки тысяч «воинов света». Подстрекатели похихикают, а главнокомандующего обвинят в зраде и «повесят», строго с технологией бандеровской кричалки.
Очевидно, что Зе-калькулятор показывает отрицательный баланс военного сценария. Интересы Зеленского, Порошенко и спонсоров впервые совпадают. Задача Зеленского — обмануть избирателей, для чего как минимум уговорить Путина на встречу в Берлине — бросил на «минскую амбразуру» Кравчука.
Сможет ли Зе сдерживать настоящих «псов войны» до выборов? Время покажет, но судя по тому, что «старый лис» Кучма покинул «минский банкет» сразу после фиксации лояльности партнеру Пинчука — Соросу, верится с трудом. Назначение Кравчука — вера в силу художественного слова. Очередная попытка заболтать ситуацию в условиях, когда обстановка благоприятствует Донбассу.
Хотел бы договариваться всерьёз, назначил бы Билецкого.
Руководство Республик должно заявить Кравчуку, что за ним — изменить постановление Рады о местных выборах и согласовать новый проект с Республиками. Действующее постановление — юридическая фиксация выхода Украины из «Минска». Иначе переговоры бессмысленны.
Важно научиться извлекать пользу от киевских глупостей. Просят «полирнуть» Соглашение — напомнить, что референдум о независимости прошёл на всех территориях Луганской и Донецкой областей и инициировать переговоры по восстановлению территориальной целостности ДНР и ЛНР и уходу вооружённых формирований Украины с Донбасса. Напоминать и не допустить сбоя «донбасского калькулятора: “за одного мирного — десять карателей”».
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Валентин Днепров, специально для «Русской Весны»
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Грязные тайны Порошенко: сообщник начал сливать кровавого олигарха (ВИДЕО)
По сакральному образу «революции достоинства» нанесён очередной хлёсткий удар. Бывший крупный решала и друг Порошенко — Давид Жвания — вылез из небытия и начал «рубить» «правду-матку» о майдане и его бенефициарах, передаёт киевское издание Klymenko Time.
«Оказывается, евромайдан был не стихийным протестом, а технологией свержения Януковича. А верховодили майданом преступные группировки, лидеры которых вскоре оказались первыми лицами партии БПП и «Народный фронт», — рассказал журналист издания Глеб Ляшенко.
Зачем бывший друг Порошенко решил открыть «секрет Полишинеля», чьи интересы обслуживает Жвания и кто ещё — после Онищенко, Деркача и Жвании — начнёт давать показания против преступного босса евромайдана?
«После свержения Януковича и захвата власти, группа, в которую входил Жвания, занималась политической коррупцией дабы обеспечить президентство их преступному боссу», — отметил Ляшенко.
Если верить Жвании — Порошенко стал президентом в результате консенсуса украинских олигархов и взял на себя конкретные обязательства перед Ахметовым, Пинчуком и другими.
«Эти обязательства Порошенко добросовестно выполнил в ущерб экономике и бюджету Украины», — подчеркнул журналист.
По словам Жвании, Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путём более 4 миллиардов долларов США. Он пообещал каждую неделю выступать с новыми разоблачениями и надеется, что у президента Зеленского хватит политической воли довести до конца уголовные дела против Порошенко.
«Конечно, Жвания откровенничает не из-за большой любви к разбитой майданом Украине — он это делает из соображений личной мести и возможно в силу неких договоренностей с властью Зеленского. Но, думаю, верить его откровениям можно. Тем более, мы всё это уже слышали много раз», — поделился Ляшенко.
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Правительство Украины в тупике: учителя в ожидании чуда, но чуда не будет
Украинские учителя хотят повышения заработной платы. Для этой цели они даже направили письмо в министерство.
На Украине действует закон об образовании, который гласит, что оклад учителей должен составлять три минимальных оклада. На сегодняшний день это чуть больше 14 тысяч гривен.
Но в Кабмине решили, что сейчас не до педагогов, поэтому данная законодательная инициатива была заморожена до конца текущего года. Сроки истекают, и надо уже что-то решать.
Перед министрами и депутатами дилемма — пересчитать зарплаты или снова отложить повышение, провоцируя педагогов устраивать акции протеста.
В Верховной раде работают люди «смекалистые», поэтому там раздумывают над вариантом, с помощью которого они и себя не обидят и учителей заодно.
Схема довольна проста: повысить зарплату, но лишить педагогов различных доплат, плюс закрыть треть школ по всей стране, соответственно, сократив педагогический состав настолько, насколько позволит бюджет.
Кстати, в меморандуме с МВФ тоже есть пункт о закрытии школ.
Вряд ли кадровые проблемы украинских школ будут решены. Очень сомнительно, что на доплаты найдут деньги. Экономисты подсчитали, что на повышение нужно как минимум 20 млрд гривен.
Заместитель главы профсоюза работников образования Сергей Романюк предупреждает заранее, что шансы на повышение зарплат выглядят очень призрачно.
Украинский бюджет нынешнего года давно распланирован. В 2020 году с образования сняли 2,5 млрд в пользу фонда борьбы с COVID-19. Естественно, эти деньги обратно в школы не вернулись, а почему-то ушли на дороги, да и то не факт.
Педагогам ничего не остается, как ждать верстки бюджета на новый год. Скоро выборы, и протесты учителей никому не нужны, но и денег на повышение зарплат нет. Поэтому сейчас в Кабмине размышляют над тем, как найти способ, чтобы и учителей не разозлить, и деньги сохранить.
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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»
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«Пусть возненавидят гимн»: Киев шокировал инициативой для школьников
С сентября 2020 года украинские школьники будут ежедневно проходить испытание патриотизмом. Иначе охарактеризовать решение Киеврады сложно.
Вечером 30 июля в стенах городского совета посоветовались и решили, что в детях недостаточно патриотизма, и нужно прививать его активнее. Любовь к Украине решили пробуждать через национальный гимн. Казалось бы, тема «на часі», к тому же, так делают в большинстве стран. В США день начинается с поднятия государственного флага (правда, петь гимн не обязательно), в Китае и России исполнение гимна проходит каждый понедельник, в Белоруссии — дважды в год. И на Украине была традиция петь гимн на торжественных линейках 1 сентября и 30–31 мая — на последнем звонке.
Депутаты от «Свободы» решили, что этого недостаточно: украинские школьники должны помнить, что «Украина ще не вмерла» каждый божий день. Это, по мнению «свободовцев», будет «способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения».
Соответствующий пост в своем Facebook опубликовал глава Комиссии по вопросам законности, правопорядка и предотвращения коррупции в Киевраде Олег Бондарчук. К тексту проекта решения приложил руку и Тарас Мацюк — глава Провода общественной организации «Золотые львы Черной сотни».
Поделиться достижением решил еще один «свободовец» — Игорь Мирошниченко. Депутат предупредительно подчеркнул, что это «не является нашим ноу-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединённых Штатах!»
На сайте Киеврады говорится, что перед принятием документ 23 июля рассматривала постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта. Инициативу единогласно поддержали, но внесли правки.
Документ называется «О начале обязательного исполнения обучающимися, педагогическими работниками в учреждениях общего среднего образования Государственного Гимна Украины».
Его принятие значит, что все учреждения общего среднего образования всех типов и форм собственности будут исполнять государственный гимн. Петь его нужно в начале каждого дня и во время проведения торжественных мероприятий «с участием получателей образования (учеников) и педагогических работников».
В социальных сетях — предсказуемое возмущение. Пользователи не понимают, почему воспитывать здоровое отношение к стране нельзя через уроки истории, факультативы, тематические мероприятия и, в конце концов, через родителей. Многие уверены, что уже со второй недели дети начнут тихо ненавидеть то, что должны, по идее, любить.
К слову, ни один закон не дает Киевраде права обязывать учеников и педагогов петь гимн.
По закону, с него должны начинаться мероприятия общегосударственного значения, а также официальные госцеремонии. Очевидно, что учебный день не попадает ни в одну из этих категорий.
Понимают это и в Киевраде и добавляют: проект решения несет рекомендательный характер.
«В соответствии с правовым заключением Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один Закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департамента образования и науки обеспечивать исполнение Государственного Гимна Украины. Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно исполнять Гимн, но никоим образом не обязывает этого делать», — отписали в пресс-службе Кличко.
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Мария Солодухина, Украина
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В Раде хотят утвердить большой герб, без которого Украина живёт все годы «независимости»
При председателе Верховной Рады Дмитрии Разумкове создана рабочая группа по подготовке проекта закона Украины о государственных символах страны, порядке их использования и охраны.
Группа поставила цель, наконец, довести до конца разработку большого герба государства, который за годы независимости так и не появился.
Об этом сообщила член депутатской группы «Доверие» и невестка певицы Оксаны Билозир Лариса Билозир, которая тоже вошла в упомянутую группу как представитель профильного комитета.
«К сожалению, несмотря на почти 29 лет независимости, вопрос государственных символов Украины на сегодня регулируется, кроме Конституции, исключительно постановлениями, распоряжениями. И только один закон вступил в силу — закон Украины „О государственном гимне Украины”», — констатировала депутат.
Она добавила, что за почти треть века парламентарии всех девяти созывов не удосужились принять законы о госсимволах — последние так и остались законопроектами:
— проект закона о государственном гербе Украины № 4035 от 05.02.2016 года;
— проект закона о государственных символах Украины № 4103 от 18.02.2016 года;
— проект закона о государственных символах Украины, порядке их использования и защиты № 4103–1 от 03.03.2016 года;
— проект закона о государственном флаге Украины № 0866 от 29.08.2019 года;
— проект закона о знамени национальной достоинства № 2229 от 04.10.2019 года.
«Поэтому в этом созыве рабочая группа поставила амбициозную цель все-таки принять закон „О госсимволах Украины”, для этого нужна политическая воля и поддержка всех фракций и депгрупп, ведь нужно конституционное большинство в 300 голосов. Готовим постановление по конкурсу на большой государственный герб на сентябрь, амбициозная цель — на начало 2021 принять закон», — резюмировала Билозир.
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